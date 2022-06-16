Splashtop 扩展了所有 Android 8.0+ 设备的远程控制功能
Splashtop 远程访问和远程支持软件现在支持100多个品牌的 Android 设备
加利福尼亚州圣何塞，2020年9月15日，星期二 – 远程访问和远程支持解决方案的全球领导者 Splashtop Inc. 今天宣布，所有运行 Android 8.0 及更高版本的设备均可使用扩展的远程访问和全面的远程控制支持。
Splashtop 首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 表示：“通过最新更新，我们将支持范围扩大到100多个品牌的Android 设备。” “这对于实现我们将数十亿台设备融合在一起的愿景非常重要，无论它们运行的是 Android、Windows、macOS、Linux、Chrome OS 还是 iOS。”
可用性
Splashtop SOS企业 和Splashtop远程支持高级 计划中，可随时对安卓设备进行无人值守的访问。 目前所有Splashtop SOS计划中都有对安卓系统的快速支持。 Splashtop网站上有免费试用。 技术人员或最终用户必须能够从Google Play商店或手动在设备上安装Splashtop Streamer或SOS应用程序。
越来越多的受支持的 Android 设备品牌包括：
acer
Alcatel
华硕
BlackBerry
必要的
Google Pixel
Honor
HTC
华伟
联想
LG
摩托罗拉
诺基亚
一加
OPPO
瑞米
三星
索尼
Vivo
晓美
中兴
物联网、加固和其他特定供应商的安卓设备支持
Splashtop Rugged& IoT，支持用设备/制造商定制的附加组件远程控制安卓设备。
CalAmp
CipherLab
Crossmatch Sentry
DataLogic
Handheld
Honeywell
Intermec
Janam
Kyocera
MobileDemand
Newland
NextGen
Panasonic
Sonim
Zebra
Splashtop对安卓设备的远程控制和访问，包括但不限于：智能手机、平板电脑、销售点设备、信息亭和机顶盒。 一旦连接，Splashtop的用户将能够实时查看和控制安卓的屏幕，就像他们坐在设备前面一样。 了解更多关于安卓设备的Splashtop远程访问/控制 。
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