Splashtop 扩展了所有 Android 8.0+ 设备的远程控制功能

Splashtop 远程访问和远程支持软件现在支持100多个品牌的 Android 设备

加利福尼亚州圣何塞，2020年9月15日，星期二 – 远程访问和远程支持解决方案的全球领导者 Splashtop Inc. 今天宣布，所有运行 Android 8.0 及更高版本的设备均可使用扩展的远程访问和全面的远程控制支持。

Splashtop 首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 表示：“通过最新更新，我们将支持范围扩大到100多个品牌的Android 设备。” “这对于实现我们将数十亿台设备融合在一起的愿景非常重要，无论它们运行的是 Android、Windows、macOS、Linux、Chrome OS 还是 iOS。”

可用性

Splashtop SOS企业 和Splashtop远程支持高级 计划中，可随时对安卓设备进行无人值守的访问。 目前所有Splashtop SOS计划中都有对安卓系统的快速支持。 Splashtop网站上有免费试用。 技术人员或最终用户必须能够从Google Play商店或手动在设备上安装Splashtop Streamer或SOS应用程序。

越来越多的受支持的 Android 设备品牌包括：

acer

Alcatel

华硕

BlackBerry

必要的

Google Pixel

Honor

HTC

华伟

联想

LG

摩托罗拉

诺基亚

一加

OPPO

瑞米

三星

索尼

Vivo

晓美

中兴

物联网、加固和其他特定供应商的安卓设备支持

Splashtop Rugged& IoT，支持用设备/制造商定制的附加组件远程控制安卓设备。

CalAmp

CipherLab

Crossmatch Sentry

DataLogic

Handheld

Honeywell

Intermec

Janam

Kyocera

MobileDemand

Newland

NextGen

Panasonic

Sonim

Zebra

Splashtop对安卓设备的远程控制和访问，包括但不限于：智能手机、平板电脑、销售点设备、信息亭和机顶盒。 一旦连接，Splashtop的用户将能够实时查看和控制安卓的屏幕，就像他们坐在设备前面一样。 了解更多关于安卓设备的Splashtop远程访问/控制 。

关于Splashtop

www.splashtop.com 。