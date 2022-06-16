Splashtop 扩展了所有 Android 8.0+ 设备的远程控制功能
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Splashtop 远程访问和远程支持软件现在支持100多个品牌的 Android 设备
加州圣何塞，2020年9月15日 - Splashtop Inc.，全球领先的远程访问和远程支持解决方案提供商，今日宣布对运行Android 8.0及以上版本的所有设备提供扩展的远程访问和全面的远程控制支持。
Splashtop 首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 表示：“通过最新更新，我们将支持范围扩大到100多个品牌的Android 设备。” “这对于实现我们将数十亿台设备融合在一起的愿景非常重要，无论它们运行的是 Android、Windows、macOS、Linux、Chrome OS 还是 iOS。”
可用性
通过Splashtop Remote Support计划，可以随时无人值守地访问安卓设备。Splashtop SOS 的所有当前方案中都提供了有人值守的安卓快速支持。Splashtop网站提供免费试用。技术员或最终用户必须能够从Google Play商店或手动安装Splashtop Streamer或SOS应用程序到设备上。
越来越多的受支持的 Android 设备品牌包括：
acer
Alcatel
华硕
BlackBerry
必要的
Google Pixel
Honor
HTC
华伟
联想
LG
摩托罗拉
诺基亚
一加
OPPO
瑞米
三星
索尼
Vivo
晓美
中兴
物联网、加固和其他特定供应商的��安卓设备支持
Splashtop还与设备制造商合作，通过Splashtop Rugged& IoT，支持用设备/制造商定制的附加组件远程控制安卓设备。
CalAmp
CipherLab
Crossmatch Sentry
DataLogic
Handheld
Honeywell
Intermec
Janam
Kyocera
MobileDemand
Newland
NextGen
Panasonic
Sonim
Zebra
Splashtop对安卓设备的远程控制和访问，包括但不限于：智能手机、平板电脑、销售点设备、信息亭和机顶盒。 一旦连接，Splashtop的用户将能够实时查看和控制安卓的屏幕，就像他们坐在设备前面一样。 了解更多关于安卓设备的Splashtop远程访问/控制 。
关于Splashtop
Splashtop向全球3000多万用户--专业人士、MSP、IT、服务台、高等教育机构和政府机构--提供最具价值和一流的、易于使用的、安全的基于云和内部的远程访问和远程支持软件。 了解更多信息：www.splashtop.com 。