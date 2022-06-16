Splashtop通过推出Splashtop Business Access Solo和Pro扩展了针对业务专业人员和团队的远程访问产品
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业界首创的适用于Mac的高性能多显示器远程访问解决方案
2018年8月22日，加利福尼亚州圣何塞。 全球领先的远程访问、协作和远程支持解决方案提供商Splashtop Inc.宣布发布Splashtop Business Access Solo和Splashtop Business Access Pro 。 Splashtop Business Access系列的这些创新产品为个人和团队提供了方便和安全的远程计算机访问。
Splashtop Business Access Solo 针对个人用户量身定制，最多允许访问两台计算机。该订购方案包括可从 Windows、Mac、iOS、安卓和 Chromebook 远程访问计算机的应用。仅需¥43/月（¥510/年），Business Access Solo 可支持文件传输、远程打印、音频和日志记录功能。
Splashtop Business Access Pro 针对个人用户和小型团队量身定制，每名用户最多可访问十台计算机。这是 Splashtop 性价比最高的软件包，价格为¥59/月（¥700/年）。除 Solo 版的所有功能外，Business Access Pro 还新增了十余种生产力功能，包括 Windows 和 Mac 均适用的多对多显示器功能、聊天、远程唤醒、远程重启、团队管理、桌面共享以及两名用户同时远程访问同一计算机等功能。
适用于Mac的高性能多显示器远程访问解决方案
Splashtop Business Access Pro 备受瞩目的�新功能之一是，可以通过在多个本地显示器上展示远程桌面的内容，来实现远程查看和控制具有多显示器的 Mac 计算机。此功能可以让用户远程访问具有多显示器的 Mac 系统，就像在办公现场一样。其他远程访问解决方案有的不支持在 Mac 之间使用此类功能，有的则要求为每个显示器建立单独的远程访问会话。Splashtop 提供卓越的解决方案，可以实现 Mac 到 Mac、Windows 到 Windows，以及 Mac 和 Windows 之间的高性能远程访问。
"Splashtop首席执行官Mark Lee说："我们很高兴能通过Splashtop Business Access Pro提供同时查看和控制多个远程屏幕的新功能。 "大多数远程访问产品只支持Windows的多对多显示器功能。 Splashtop很自豪地为Windows和Mac提供了这一备受要求和期待的生产力功能。
两种商业接入解决方案都配备了Splashtop强大的远程接入引擎，提供实时的快速连接和高清质量和声音。
支持的产品
Business Access Solo 和 Pro 现可从网站 https://www.splashtop.com/products/remote-access 订购。您还可以7天免费试用功能齐全的 Business Access Pro。
关于 Splashtop
Splashtop Inc. 致力于打造高性价远程计算机访问及协作解决方案。借助 Splashtop 远程桌面服务，用户可以随时随地适用任意设备访问远程设备上的应用和数��据。Splashtop 远程支持服务使得 IT 和 MSP 能够支持计算机、移动设备、工业设备和物联网（IoT）。Splashtop 按需支持解决方案让支持和服务台团队能够远程访问计算机以及 iOS 和 Android 设备以提供支持。Splashtop 协作服务（包括 Mirroring360和 Classroom）可实现跨设备的一对多有效屏幕共享。超过2000万用户喜欢 Splashtop 的产品。更多信息请访问 https://www.splashtop.com。