Splashtop将全球SSL-VPN中继基础架构从Amazon Web Services扩展到中国阿里巴巴的AliCloud和盛大的Grand Cloud
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通过与国家/地区内的云合作伙伴关系，Splashtop 客户（包括跨国公司、政府、SMB 和消费者）将享受增强的性能、可靠性和安全性
加州圣何塞--2013年5月28日-- Splashtop Inc 。全球跨设备计算领域的领导者宣布，通过与阿里巴巴的阿里云和盛大的盛大云合作，将Splashtop Bridging CloudTM扩展到中国这个移动人口最多的国家。 Splashtop桥接云TM是一个全球性的SSL-VPN中继基础设施；它是一个可扩展的、强大的Splashtop服务，为跨任何网络（3G、4G或WIFI）的远程访问桌面和应用程序提供高性能、高可靠性和高安全性。
第一代 Bridging CloudTM 基础架构基于 Amazon Web Services (AWS) 构建，在美国、欧洲和亚洲均设有数据中心，为数百万用户提供支持。根据用户所在的位置，Splashtop 可以智能检测并使用距离最近的中继基础设施来实现一流的远程访问体验。由于中国国内无法使用 Amazon Web Services (AWS)，因此中国的 Splashtop 用户依赖日本的 AWS 来中继流量；这会增加延迟，从而影响用户体验。
第二代 Bridging CloudTM 灵活且可扩展；它可由区域运营商、服务提供商和战略合作伙伴托管，以提供增强的性能、可靠性和安全性，为本地客户提供服务。经过广泛的研究和基准测试，阿里巴巴的 AliCloud 和盛大的 Grand Cloud 相结合将为任何网络上的中国用户提供一流的中继性能，无论这些用户来自中国移动、中国联通还是中国电信。
Splashtop 首��席执行官兼联合创始人 Mark Lee 说：“中国拥有全球最多的移动人口，企业也都日益移动化。我们很高兴与阿里巴巴和盛大合作，确保中国数百万的 Splashtop 用户和企业现在可以通过本国中继基础设施享受增强的性能、可靠性和安全性。Amazon Web Services、阿里巴巴、盛大网络和其他运营商云的结合使我们能够在全球范围内提供性能最高的基础架构，以支持全球的跨国公司、政府和中小型企业。”
“盛大是中国领先的在线游戏公司。盛大的盛大 cloud 一直是中国 cloud 计算的先驱，我们的目标是与 Splashtop 等领先的技术合作伙伴合作，”盛大 cloud 副总裁姜林说，“Splashtop 是一个强大的解决方案，可移动化盛大 cloud 上应用程序和数据，包括 3D cloud 游戏。”
阿里巴巴是面向 SMB 的领先 cloud。通过此次合作，中国数百万 SMB 可以立即移动化现有的Windows、以 IE 为中心的应用程序和 Java 应用程序以及垂直医疗保健或金融应用程序到任何移动员工手中。
借助中国境内的 SSL-VPN 中继云，中国的 Splashtop 用户现在平均可将延迟降低和帧速率提高三到四倍。在某些主要城市，用户的延迟甚至减少了八倍以上，并显着提高了帧速率。
关于 Splashtop
Splashtop Inc. 提供一流的跨屏生产力和协作体验，将智能手机、平板电脑、计算机、电视和 cloud 连接在一起。Splashtop 远程桌面服务使人们可以通过移动设备访问和控制自己喜欢的应用程序、文件和数据。超过 1400 万人从应用商店下载了 Splashtop 产品，包括 HP、联想、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intel 和其他公司在内的制造合作伙伴已将 Splashtop 搭载到 1 亿多台设备上。
这种高性能远程桌面和应用程序访问解决方案是解决移动 VPN 兼容性问题和 RDP over WAN 的更加简单轻松、经济高效的方法。Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的“最具创意产品”奖，《大众科学》颁发的“最佳创意”奖和《笔记本电脑》杂志颁发的“2012年 CES 最佳展品”奖，并成功入围“2013年北美 Red Herring 100强”决赛。Splashtop 是首家连续两年（2012、2013年）荣获 NVIDIA“最受瞩目新兴企业奖”的公司。Splashtop 总部位于加利福尼亚州圣何塞，在杭州、台北和东京均设有国际办事处。有关更多信息，请访问网站 www.splashtop.cn
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Kim Gengler
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