Splashtop通过Splashtop Classroom扩展了其教育套件–允许教师在计算机，iPad和Chromebook之间共享内容和应用程序
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已被 100 多万名教师使用的领先教育应用程序现在可以让他们与学生的移动设备实时互动
FETC，佛罗里达州奥兰多--2014年1月28日-- Splashtop Inc.跨设备计算和协作领域的全球领导者，宣布其21世纪学生参与解决方案的到来--Splashtop Classroom 。 Splashtop Classroom使教师能够将内容和应用程序（无论是从Mac还是PC）流传到每个学生的设备上，无论学生使用的是iPad、Chromebook，还是简单的Chrome浏览器。
“学校已经购买了数千台 iPad、Chromebook 和计算机。他们一再告诉我们，他们需要更好的工具在这些设备之间共享屏幕，”Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说，“我们相信 Splashtop Classroom 将大大改善师生之间的互动与协作。”
应用程序易于使用，只需扫描二维码或输入会话代码即可允许学生访问。连接后，老师可以将控制权交给任何学生，从而改善老师与学生之间，以及学生与教室之间的互动。该应用程序还具有一对多注释功能，可在所有设备上显示实时信息，共享想法并激发创造力。即使是要求最苛刻的多媒体应用程序，也可以立即以业界领先的性能进行共享。Splashtop Classroom 使教师和讲师能够轻松有效地与整个教室的学生互动。
实时分享任何东西到所有学生的设备上 。分享任何应用程序，甚至流媒体视频，到所有学生的设备，以提高参与度。 没有时间浪费在为移动设备重新格式化内容或事先上传内容上，它节省了课堂��时间之外的准备时间。
将课程带给学生：教师可以将控制权交给任何设备，以便学生无需离开座位即可直接与课程和整个教室互动。该功能极大地改善了对视障或残疾学生的教育效果。
从班级的各个角落进行教学。 通过与课程互动，从他们的移动设备连接到班级的PC/Mac，教师有能力在课堂上移动，同时不影响时间或教育质量。 从桌子后面走出来，可以改善课堂管理和学生注意力。
将平板电脑转变为交互式白板：Splashtop Whiteboard 已经在超过一百万的教室中提供了丰富的交互式功能集，其中包括用于绘制、突出显示或覆盖任何内容（包括喜欢的工作表）以及聚光灯和屏幕阴影的工具栏，有助于让学生保持专注。
支持数百名师生：无论是学校、学区还是高等教育机构，管理控制台都可方便 IT 部门集中管理用户和设备。
Splashtop Classroom包括Splashtop远程桌面和白板工具。 对于教师个人使用，Splashtop白板提供了一种强大的方式，通过将教师的iPad或Android平板电脑变成移动交互式白板，来丰富学生的学习体验。 Splashtop Classroom是为学校或地区一级的购买和许可而定制的。 相关的Splashtop Classroom应用程序可在苹果AppStore和谷歌Chrome商店免费获得。 在5月31日之前的有限时间内，Splashtop提供了一个促销套餐，每位教师每年10美元。 如需申请免费试用或了解更多信息，请访问：www.splashtop.com/education 。
关于 Splashtop
Splashtop Inc. 提供一流的跨屏生产力和协作体验，将智能手机、平板电脑、计算机、电视和云连接在一起。Splashtop 远程桌面服务使人们可以通过移动设备访问和控制自己喜欢的应用程序、文件和数据。超过 1500 万用户从应用程序商店下载了 Splashtop 产品，包括惠普、惠普、联想、戴尔、宏碁、索尼、华硕、东芝、AMD、英特尔等制造合作伙伴已经在超过 1 亿台设备上随附 Splashtop。
这种高性能远程桌面和应用程序访问解决方案是解决移动 VPN 兼容性问题和 RDP over WAN 的更加简单轻松、经济高效的方法。Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的“最具创意产品”奖，《大众科学》颁发的“最佳创意”奖和《笔记本电脑》杂志颁发的“2012年 CES 最佳展品”奖，并成功入围“2013年北美 Red Herring 100强”决赛。Splashtop 通过 MDM/MAM 合作伙伴及其他经销商分销。Splashtop 总部位于加利福尼亚州圣何塞，在杭州、台北和东京均设有国际办事处。有关更多信息，请访问网站 www.splashtop.cn
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