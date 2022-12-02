带有SplashApp技术的Splashtop Enterprise立即将任何业务应用程序带到任何设备
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IT、系统集成商和服务提供商现在可以随时随地为移动员工提供“大量”对业务至关重要的应用程序
加利福尼亚州圣何塞市 - 2013 年 5 月 30 日 - 为了扩大对移动员工远程桌面访问方面的领导地位，Splashtop Inc. 宣布发布采用 SplashApp 技术的Splashtop Enterprise，该技术使 IT、系统集成商和服务提供商可以托管和提供对任何移动设备上的任何业务应用程序的安全访问。通过将 Splashtop Enterprise 与 SplashApp 结合使用，各种类型和规模的组织都可以为任何设备（移动设备、计算机或电视/投影仪）上的用户提供对在任何云（私有、混合或公共）上运行的任何业务应用程序的安全访问。
Splashtop，Inc. 首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 说：“60％ 以上的财富 500 强企业员工已经在他们的移动设备上使用 Splashtop Remote Desktop，从而根据需要随时随地完成重要工作。”借助 SplashApp，企业现在可以即时交付关键的业务应用程序，该应用程序可以在任何云上全天候运行。本质上，企业可以通过零编码、零培训和零数据泄漏即可运用应用程序。”
随时随地工作是新常态*，大多数关键业务和垂直应用根本不兼容移动设备。 此外，移动设备不符合在企业和中小企业中普遍存在的相同的Windows .NET安全框架。 IT部门和其他业务部门都面临着是否要为iOS、Android或Windows重新编写业务应用程序进行昂贵投资的挑战。 Splashtop Enterprise与SplashApp为BYOD移动员工访问和使用这些关键业务应用程序提��供了一种简单、快速和经济的方式，同时为IT部门提供了可管理性和控制，以满足安全和合规性要求。
Splashtop 与世界各地的系统集成商和服务提供商合作，以实现 BYOD 和企业移动性。Splashtop 拥有超过 1400 万用户，是应用商店中下载量最高的商业应用，为其渠道合作伙伴提供了坚实的潜在客户。
“我们支持从 iOS 设备轻松安全地访问所有业务应用程序、数据和文件，为我们的客户提供了出色的业务价值和生产力。”Good Technology 产品管理高级副总裁 John Herrema 表示，“随着企业中平板电脑和智能手机使用量迅速增加，诸如 Splashtop 之类的创新应用程序有助于企业和政府客户释放移动潜力。”
“我们很高兴与 Splashtop 合作，在日本转售 Splashtop Enterprise。”大金总经理 Koichi Ohashi 表示，“大金是世界上最大的空调公司，我们自己内部也使用 Splashtop Enterprise 进行远程设计。由于 Splashtop 在支持远程 3D 图形方面具备高性能，我们在合作几个月内就获得了日本最大的汽车零部件制造公司的客户支持，并且我们目前在日本的多家大型汽车制造和建筑施工公司都有试点。”
“在转售 Splashtop Enterprise 的第一季度，我们已经争取到 15 个以上的客户，包括 Asia Cement、NEC、许多政府部门和其他客户。Splashtop 用户可以在 iPad 和 Android 上实现更高的生产力，可远程进入公司数据库和工作流应用程序。对于很多公司而言，.NET 应用程序和微软 IE Web 应用程序根本不现实，而且对 Android 和 iOS 进行重写的成本过高，而 Splashtop 是调动这些关键应用程序的最佳且唯一的解决方案。”宏碁电子支持服务业务集团总裁 Ben Wan 说。“大中华区拥有全球最大的移动用户群，并且随着 BYOD 趋势的发展，我们看到了采用 Splashtop Enterprise 的巨大动力和局面。��”
主要优势
IT 可以立即移动化现有的 .NET、Silverlight、Flash、Java、高度定制的 SAP/Oracle/Siebel、3D CAD 和其他垂直应用 – 无需用户等待、无需重写和维护其他移动代码库、无需培训户以及零数据泄漏增强了安全性
IT 部门具有完全的控制能力，可以控制将哪些应用程序或桌面移动到哪些设备和用户上。仪表板从功能上使 IT 部门洞察使用和管理
与 MDM/MAM 合作伙伴进行深度集成，以提供额外的设备内安全性和控制
支持可自定义的叠加，添加快捷方式和应用程序控件，从而使触控设备上的界面更加直观
主要功能
使用与 Active Directory 集成的本地部署安全管理控制台对在 HyperV，VMware 或 Xen 上运行的 Windows Server 2003/2008/2012 RDS 和 Windows VM 进行转码
高性能：视频速度高达每秒 30 帧，延迟不到 30 毫秒
Splashtop Bridging CloudTM WAN 优化的全球中继基础架构：使专业人员能够在全球范围内的 3G/4G 或 Wi-Fi 网络中进行远程工作，并具有全面的生产力和最佳的带宽利用率
直观界面：基于触控的移动设备的简单手势，具有针对特定业务应用程序的可自定义快捷方式和控件 - 3D CAD/CAM、医疗 EMR/HER 系统、企业数据分析、自定义 SAP/Siebel/Oracle 应用程序等。
BYOD 支持：iOS、安卓、黑莓、Windows Phone、WinRT、Windows 和 Mac
查看定价信息
Splashtop Enterprise with SplashApp 已正式上线，要了解定价相关信息请前往网站 https://www.splashtop.com/products-pricing
关于Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏幕生产力和协作体验，连接智能手机、平板电脑、电脑、电视和云。 Splashtop远程桌面服务 使人们能够通过移动设备访问和控制他们喜爱的应用程序、文件和数据。 超过1400万人从应用商店下载了Splashtop产品，包括惠普、联想、戴尔、宏基、索尼、华硕、东芝、英特尔和其他公司在内的制造伙伴已在超过1亿台设备上交付了Splashtop。
这种高性能远程桌面和应用程序访问解决方案是解决移动 VPN 兼容性问题和 RDP over WAN 的更加简单轻松、经济高效的方法。Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的“最具创意产品”奖，《大众科学》颁发的“最佳创意”奖和《笔记本电脑》杂志颁发的“2012年 CES 最佳展品”奖，并成功入围“2013年北美 Red Herring 100强”决赛。Splashtop 是首家连续两年（2012、2013年）荣获 NVIDIA“最受瞩目新兴企业奖”的公司。Splashtop 总部位于加利福尼亚州圣何塞，在杭州、台北和东京均设有国际办事处。有关更多信息，请访问网站 www.splashtop.cn
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Kim Gengler
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*来源。ZDNet