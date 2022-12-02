Splashtop在iPad上启用Windows 8 Metro体验
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“Win8 Metro Testbed – 由 Splashtop 驱动”将 iPad 变为 Windows 8 平板，具有适用于 Win8 应用开发者和技术热爱着的本地 Metro UI 触摸手势
2011年4月12日--加利福尼亚州圣何塞-- Splashtop Inc 。跨设备计算领域的全球领导者今天发布了 "Win8 Metro Testbed - powered by Splashtop"，这是一款远程桌面应用，允许软件开发人员和技术爱好者在iPad上模拟Windows 8环境。 通过使用Win8 Metro测试平台，开发者可以在iPad上测试原生Metro UI触摸手势，同时在Windows PC上编码和编译新的应用程序。
2012 年 3 月 1 日，Microsoft 推文显示其 Windows 8 的 Consumer Preview 下载量在 24 小时之内就超过 100 万，此后又有数百万次下载。现在，凭借“由 Splashtop 驱动的 Win8 Metro Testbed”，拥有 iPad 的 Windows 8 应用开发人员省去购买 Windows 平板电脑的额外费用，这笔费用可能高达 1,000 美元。
"Splashtop首席执行官兼联合创始人马克-李指出："由于苹果的应用程序商店创造了所有平板电脑应用程序收入的80%以上，几乎所有为平板电脑编写应用程序的软件开发商都有一台iPad。 "随着Windows 8 Metro预计每年将在超过4亿台新PC和平板电脑上出货，这些开发者对一个巨大的新市场抱有很高的期望。 Splashtop让他们把iPad变成一个开发测试平台，在Windows 8环境下评估其应用程序的触摸手势和功能"。
Win8 Metro Testbed 支持本地 Windows 8 Metro 触摸手势，包括以下功能：
从右边轻扫，查看魅力菜单
从左边轻扫，切换应用程序
在Internet Explorer中向左/右滑动以在页面之间移动
向下滑动以调出其他菜单
在一个项目上向下滑动以选择它
从顶部往下拉，关闭一个应用程序
从左边慢慢扫过，可以并排运行两个应用程序（"抢答"）。
从左到右轻扫，显示正在运行的应用程序
利用Semantic Zoom（语义缩放）功能，以捏合方式浏览文件、文件夹、应用程序和数据
更多...
观看 Win8 Metro Testbed 的短视频：https://www.youtube.com/watch?v=XwIeWfvcZ_o
关于 Splashtop Inc.
Splashtop 渴望通过提供一流的远程桌面体验来触动人们的生活--将平板电脑、手机、电脑和电视连接起来。 Splashtop技术使消费者和企业用户能够随时随地以高性能、安全、互动的方式访问他们喜爱的应用程序、媒体内容和文件。
Splashtop的产品是Apple App Store，Google Play，适用于Android的Amazon Appstore，Nook Apps，BlackBerry App World，HP App Catalog，Lenovo App Shop等上最畅销的应用程序。超过600万人从应用程序商店下载了Splashtop产品，而Splashtop附带了来自惠普，联想，戴尔，宏碁，索尼，华硕，东芝，英特尔和其他合作伙伴的超过1亿台设备。
信息技术的消费化和移动设备的扩散正在导致企业采用Splashtop。 Splashtop桥接云确保跨多个设备的可靠、安全和高性能连接，同时为IT、系统集成商和服务提供商提供政策驱动的控制。
Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的“最具创新性产品”奖，《大众科学》颁发的“最佳创意”奖和《笔记本电脑》杂志颁发的“2012年 CES 最佳展品”奖。Splashtop 的公司总部位于圣何塞，在北京、杭州、上海、台北和东京均设有办事处。更多信息请访问 https://www.splashtop.com。
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Splashtop Win8 Metro Testbed 视频：https://www.youtube.com/watch?v=XwIeWfvcZ_o
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