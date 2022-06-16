Splashtop 支持对 Adobe Creative Cloud 视频应用程序的远程访问
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Splashtop为Adobe Creative Cloud视频和音频产品的用户提供了对其工作站的高性能远程访问，使他们能够在家里工作。
2020年7月30日，加利福尼亚州圣何塞市 - 远程访问和远程支持解决方案的领导者Splashtop公司宣布，它已成为Adobe® Exchange开发者社区的成员。 该公司提供的解决方案允许用户从任何设备即时和实时地远程访问Adobe Creative Cloud®桌面应用程序--使他们不必到办公室去使用强大的计算机和先进的数字视频和音频软件。
面向 Adobe 用户的卓越远程访问体验
“媒体，娱乐，建筑和其他行业的创意人士希望对其 Adobe 视频和音频产品进行高性能的远程访问。但每个人在家中拥有强大的计算机是不切实际的，而且漫长的远程连接会损害生产力。” Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说。 “通过与 Adobe 的合作，我们使用户能够通过使用 Splashtop 远程访问软件实时远程利用高端计算机和 Creative Cloud 视频应用程序的功能。”
通过Splashtop，用户可以获得，高性能的远程会话 ，甚至可以以低延迟的方式传输UltraHD/4K。 Splashtop通过优化其编码和解码引擎，利用英特尔、英伟达和AMD的最新硬件加速，提供卓越的性能。 在这样做的过程中，Splashtop将远程访问性能提高到了一个新的水平，同时将CPU利用率降低了50%以上，这使得Adobe Premiere Pro®、After Effects®、Character Animator和Adobe Audition®等应用有了更多的处理空间。 用户可以从任何电脑或移动设备访��问这些在Windows和Mac工作站上的应用程序。 Splashtop还提供多显示器支持，允许用户同时远程进入和串联多个显示器。 用户可以远程编辑视频、创建VFX、绘制3D设计、制作动画、开发游戏、渲染文件等等，就像他们坐在远程计算机前一样。
Splashtop 提供云以及本地部署，可满足不同级别的安全性和合规性要求。内置多因素身份验证，设备身份验证和 TLS / SSL 加密，可实现安全的远程访问。单点登录（SSO）功能还可以与 ADFS，Azure AD，JumpCloud，Okta，OneLogin，Workspace ONE 和 TrustLogin 集成，以改善和简化 IT 团队和用户的密码管理。
“自新冠肺炎大流行开始以来，我们的客户一直在寻找在家中通过 Windows 和 Mac 工作站访问 Adobe 视频和音频应用程序的方式，” Adobe Video 合作伙伴关系负责人 Sue Skidmore 说。 “借助 Splashtop，Adobe 客户可以在办公室以外的地方安全地使用其个人计算机，Android，iOS 和 Chromebook 设备高效地工作。 Splashtop 还可以选择在内部部署，一些客户更喜欢这样做。”
在 Adobe 视频和音频合作伙伴搜索器中访问 Splashtop 。
云和企业内部的远程访问解决方案
Splashtop Business Access 面向个人用户、团队和组织提供高性价比远程访问解决方案。用户可以使用任意计算机、平板电脑或移动设备立即远程控制 Windows、Mac 或 Linux 计算机。该方案具备各种强大的会话中功能，包括多显示器支持、文件传输、远程打印、聊天等。SSO/Active Directory 集成适用于企业。每月¥43，可享受批量折扣。
Splashtop Remote Access 可免费试用。
请联系 Splashtop 以获取企业或本地远程访问解决方案 。
关于Splashtop
总部设在硅谷，Splashtop Inc.为商业专业人士、MSP、IT部门和服务台提供最有价值和最佳的远程访问和远程支持解决方案。 Splashtop是一个受欢迎的替代品，可替代VPN/RDP,VNC,RD Gateway, 和其他远程访问软件 。 全球有超过3000万用户享受Splashtop产品。