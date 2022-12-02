Splashtop使IT人员能够从任何设备经济高效地向物理和虚拟桌面提供远程支持服务
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不受限制的计算机、最快的性能、可扩展的 SSL-VPN 中继、通过 WFI 进行的远程唤醒、最广泛的设备支持、本地部署选项是关键优势
加州圣何塞--2013年9月1日-- Splashtop Inc.是跨设备计算和协作领域的全球领导者，宣布推出用于IT远程支持的Splashtop Business和Splashtop Enterprise。 仅凭Splashtop Business或Splashtop Enterprise的单个许可证，IT部门就可以对物理和虚拟计算机进行，不受限制地进行远程控制。
Splashtop Streamer 是一种轻量级代理，现在不仅可用于物理计算机进行远程控制，而且还针对Microsoft Windows Servers（2003、2008 R2、2012）以及不同的虚拟化平台（Microsoft HyperV、VMware、Xen、KVM、Oracle VirtualBox 等）进行了完全优化
“许多传统的 LogMeIn、GotoMyPC 和 TeamViewer 用户都前来 Splashtop 寻求无限制的计算机访问以获取远程支持，”Splashtop 首席执行官及联合创始人 Mark Lee 表示，“我们决定通过在 Splashtop Business 和 Splashtop Enterprise 中纳入无限制计算机访问许可来满足他们的要求，以扩展对虚拟桌面的支持。”
“多年来，我一直使用 TeamViewer 和 LogMeIn 进行远程支持。然后 Splashtop 出现了，它更快、更便宜。简单的用户界面、非常高效的服务以及出色的客户支持。”Integrated Intellinet Quality Systems 的 Nick Kapinakis 说。
Splashtop 因基于 3G/4G 网络的高性能交互式远程桌面解决方案而闻名，该解决方案利用了跨8个数据中心的全球中继基础设施。通过 Splashtop，IT 可以更高效地在任意网络中支持远程和移动客户。Splashtop 的性能优于 GotoMyPC、LogMeIn、基于 RDP 的 Wyse 以及 Citrix Receiver HDX。
Splashtop 投资支持最新的平台技术。例如，Splashtop 与 Intel 合作并集成了最新的 WIFI 唤醒技术，因此除了标准 LAN 外，还可以通过 WIFI 唤醒睡眠中的笔记本电脑。数百万台 PC 已预装了 Splashtop Streamer（代理），并完全支持 WIFI 唤醒。
现在提供免费试用版的 Splashtop Business 和 Splashtop Enterprise，可用于远程支持。
关于 Splashtop
Splashtop Inc. 提供一流的跨屏生产力和协作体验，将智能手机、平板电脑、计算机、电视和 cloud 连接在一起。Splashtop 远程桌面服务使人们可以通过移动设备访问和控制自己喜欢的应用、文件和数据。超过 1400 万人从应用商店下载了 Splashtop 产品，包括 HP、联想、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intel 和其他公司在内的制造合作伙伴已将 Splashtop 搭载到 1 亿多台设备上。
这种性能最佳的远程桌面和应用程序访问解决方案是解决 WAN 上的移动 VPN 兼容性问题和 RDP 的更快、更轻松、更经济高效的方法。Splashtop 赢得了《电脑世界》久负盛名的“最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖、《笔记本电脑杂志》“2012 年 CES 最佳”奖以及 2013 年《红鲱鱼》北美地区 100 强决赛入围者。Splashtop 通过 MDM/MAM 合作伙伴和其他经销商分发。该公司总部位于加利福尼亚州圣何塞，在中国、日本和台湾地区设有国际办事处。有关更多信息，请访问 www.splashtop.com
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Kim Gengler
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