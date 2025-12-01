Splashtop 荣获 TrustRadius 颁发的 2026 买家选择奖
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作为远程工作解决方案的先驱，Splashtop因其最佳功能、价格最佳价值以及最佳客户关系而受到客户的认可。
加州库比蒂诺，2025年12月2日 – Splashtop被TrustRadius（一个HG Insights公司，致力于商业技术的买家智能平台）评为2026买家选择奖得主。这个里程碑反映了每天使用Splashtop解决方案的IT专业人士的直接反馈，他们对公司在产品体验、支持质量和实际结果方面进行了评估。被选为买家选择奖得主表明用户将Splashtop视为一个可靠的、以价值为导向的平台，将远程访问、远程支持和终端管理集中在一个统一的解决方案中。
Splashtop 在中大型企业中表现出色，平均分数高达 9.8，超越了基准供应商。在易于实施、产品可扩展性和支持质量方面获得了最高评价。这些结果展示了 Splashtop 如何通过现代化、透明和价值驱动的解决方案帮助团队支持混合办公和成长中的企业。
“Splashtop 继续通过帮助组织随时随地保持连接、高效和安全，提供极大的价值，” TrustRadius 的 CMO Allyson Havener 说。“赢得 2026 TrustRadius 买家选择奖，涵盖 远程支持 、 远程桌面 和 自主端点管理 ，反映了客户真正的投资回报率。很高兴看到 Splashtop 因为为客户带来实质性影响而受到认可。”
Splashtop的CEO兼联合创始人Mark Lee表示："直接受到客户的认可，��是对我们使命最有力的验证。""我们的重点是让IT能够更简单安全地启用和管理混合办公，无论是提供无缝的远程体验，自动化工作流程，或是提高安全卫生。这些奖项告诉我们，我们正在交付重要的成果，并为客户创建一个可以随着需求演变而构建的基础。"
客户一致报告，Splashtop帮助他们通过精简团队高效运营，加强安全态势，减少运营开销，并提高IT服务交付的一致性。
"Splashtop帮助我们管理和提供超过350台机器的远程访问和支持，这些机器的用户混合了现场和居家办公。对于需要远程访问机器的IT部门来说，这是一个很棒的产品，具有极佳的可靠性和功能，以及公平和一致的定价。"– 信息技术经理，教育管理公司，201-500名员工
买家选择奖完全基于在2025年1月1日至2025年10月17日之间获得的经过审核的无偏见客户评价。在评估过程中，评审者会被问及产品及其支持团队是否达到了预期，及他们是否会再次购买该产品。合格产品在功能、价格价值和客户关系方面被评为最佳。
欲了解更多关于Splashtop获奖解决方案的信息，请访问www.splashtop.com或直接在www.trustradius.com/products/splashtop-enterprise/reviews阅读其他IT专业人士的评论。
新闻概要
Splashtop获得买家选择奖，展示了在远程访问、支持和终端管理解决方案方面可衡量的投资回报率，这些解决方案提高了效率并加强了安全态势。
客户对Splashtop的快速实施、强大的可扩展��性和可靠支持给予了高度评价，尤其是在中型市场IT中。
关于 Splashtop
Splashtop 是全球顶尖的远程办公、支持和管理解决方案提供商，可简化随处办公的安全性和性能。Splashtop 非常重视客户成功，其技术有助于中小型企业实现轻松部署、使用和管理，并能为其提供高级安全功能、高吞吐量、广泛的设备支持和全天候客户支持。Splashtop 的解决方案简单易用，用户超过3000万，有助于用户通过高度灵活的方案按照实际条件进行发展和扩展。Splashtop 是微软智能安全协会（MISA）的成员，与 Microsoft 合作以共同帮助客户应对当今 IT 领域不断变化的挑战。详情请访问网站 www.splashtop.com 或到 LinkedIn 关注我们。
关于 TrustRadius
TrustRadius 是 HG Insights 旗下的一家商业技术买家情报平台。TrustRadius 通过全面的产品信息、深入的客户见解和评论及同行对话，帮助买家做出自信的决策。在 TrustRadius 平台上，技术品牌可以捕获并激活真实的客户声音，以帮助改进产品，增强潜在客户的信心，并吸引市场买家提高投资回报率。