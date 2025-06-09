Splashtop 荣获 TrustRadius 2025 最高评分奖
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远程支持、统一端点管理、远程监控和管理以及远程访问类别的领导者。
2025年6月10日 加利福尼亚州库比蒂诺：Splashtop 连续第四年荣获 TrustRadius 最高评分奖，彰显了其提供高价值、客户至上的 IT 解决方案的宗旨。TrustRadius 作为全球领先的商业技术评论网站，其“最高评分奖”旨在表彰在性能、可靠性和用户满意度方面持续获得积极反馈的最佳软件。Splashtop 在远程支持、远程监控和管理（RMM）、统一端点管理（UEM）和远程访问四大类别均获最高评分。
TrustRadius 首席营销官 Allyson Havener 指出：“我们要对持续获得客户高度评价的产品进行表彰。Splashtop 直观的用户体验和出色的客户支持使其在所有类别中都获得了最高评分。显然，Splashtop 致力于帮助 IT 团队更加安全高效，为其减轻压力。”
Splashtop 凭借简单直观、易于使用的远程支持以及端点管理解决方案，助力 IT 团队以有限的资源达成更多目标。Splashtop 解决方案可以自动执行日常任务、提供切实可行的见解以及加快 IT 问题解决，以简化工作流程。
从试用到购买，客户可享受无缝的部署体验，整个过程均可由专业产品专家提供支持。Splashtop 可以简化关键的 IT 功能，支持从自定义仪表盘监控设备健��康状况，在 Windows、macOS 和第三方应用程序之间即时大规模推送补丁和软件更新。IT 团队可以查看海量设备并对其进行控制，同时可为员工和物联网设备提供集中远程支持。
Splashtop 首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 指出：“在 Splashtop，从产品设计到支持用户，我们的每一个决策都以客户体验为指导。”荣获这一奖项表明我们做出了正确的选择，使 IT 团队能够更高效、更自信地履行自己的职责。”
Splashtop 在评选期间获得了8.7分（满分10分）的 trScore 和30条经过验证的评论，被客户公认为其软件类别中的顶级产品。荣获“最高评分奖”必须满足以下三个条件：
新近度——产品在过去12个月内必须有至少10条新的或更新的评论
相关性——产品必须获得该类别至少0.5%的流量
评级——产品必须至少有四颗星，且 trScore 评分不得低于7.5分
如需详细了解 Splashtop 多次获奖的解决方案和对客户体验的承诺，请访问网站 www.splashtop.com。如需查看有关 Splashtop 的公正评论，请访问网站 www.trustradius.com/products/splashtop-enterprise/reviews。
关于 Splashtop
Splashtop 是全球顶尖的远程办公、支持和管理解决方案提供商，可简化随处办公的安全性和性能。Splashtop 非常重视客户成功，其技术有助于中小型企业实现轻松部署、使用和管理，并能为其提供高级安全功能、高吞吐量、广泛的设备支持和全天候客户支持。Splashtop 的解决方案简单易用，用户超过3000万，有助于用户通过高度灵活的方案按照实际�条件进行发展和扩展。Splashtop 是微软智能安全协会（MISA）的成员，与 Microsoft 合作以共同帮助客户应对当今 IT 领域不断变化的挑战。请访问网站 www.splashtop.com 并在 LinkedIn 上关注我们以了解更多信息。
关于 TrustRadius：
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