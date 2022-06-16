Splashtop 首次发布安全公告，以帮助管理服务提供商和 IT 专业人员实时掌握 IT 安全漏洞相关动态
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免责声明：安全订阅源已停止使用
“MSP 与 IT 安全订阅源”将提供警报、更新和提示
加利福尼亚州圣何塞 。2021年3月16日--对于依赖支持台和远程支持工具的IT专业人员和管理服务提供商(MSP)，Splashtop公司今天宣布，它将首次推出"MSP& IT安全饲料" 和一个免费订阅的公告 ，定期发出警报和更新，帮助MSP和其他IT服务提供商改善其网络安全实践，减少其受攻击的可能性。
美国国家网络安全卓越中心 指出，MSP是 "对网络犯罪分子有吸引力的目标"，因为MSP管理着如此多的中小型企业（SMB）的IT基础设施。 事实上，超过30,000家个人MSP使用Splashtop工具来远程管理和支持各地中小企业的IT基础设施。
而且，Splashtop 工具已嵌入到全球一些大型企业所使用的流行技术中，包括远程监控和管理（RMM）、IT 服务管理（ITSM）和帮助平台。
为了帮助使用 Splashtop 远程工具的 MSP 和其他 IT 专业人员保护自己和所服务公司的资产，Splashtop MSP 和 IT 安全订阅源以及安全公告将提供以下精选信息：相关行业新闻、软件补丁和更新、高频网络安全漏洞的解释说明、Splashtop 针对远程访问和远程支持使用场景和技术给出的提示等。
Splashtop 首席执行官 Mark Lee 称：“自从新冠肺炎引发的数字化加速转型以来，网络安全��已成为当今 IT 专业人员和 MSP 面临的最大挑战，我们希望提供帮助。Splashtop 每年在安全工具和资源方面的投资高达数百万美元。我们希望与 MSP和 IT 社区分享我们的知识和专门技能，以使我们所有人一起更好地应对网络威胁。”
关于Splashtop
Splashtop Inc.位于硅谷，为企业、学术和研究机构、政府机构、小型企业、MSP、IT部门和个人提供新一代远程访问和远程支持软件和服务。 Splashtop基于云的、安全的、易于管理的远程访问方法正越来越多地取代传统的方法，如虚拟专用网络（VPN），同时获得了惊人的93分的净促进者分数（NPS），这是评估客户满意度的标准。 全球有超过3000万用户，包括85%的财富500强企业的用户，享受Splashtop产品。 请访问splashtop.com 了解更多信息。