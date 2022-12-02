Splashtop和CostGuard合作提供CG-Cloud iPad应用程序，以实现对领先的餐厅，酒店和食品管理软件的远程访问
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酒店和餐饮业可以立即调动他们所依赖的现有基于Windows的解决方案
加州圣何塞--2013年4月2日-- Splashtop Inc.宣布与CostGuard食品成本计算软件公司合作，为iPad提供CG-Cloud应用程序，该公司是跨设备计算和协作领域的全球领导者。 通过赋予成千上万的酒店、餐馆、零售和机构餐饮业务以远程访问CostGuard基于Windows的软件的能力，用户可以随时随地即时访问数据，包括库存、销售数据、POS、账户系统等。
传统上，餐饮服务软件需要数字键盘，而移动平板电脑上不提供该数字键盘，但是 CG-Cloud 提供了自定义数字键盘的透明覆盖，以便于数据输入。
CG-Cloud 通过实时业务洞察来提高效率，包括：
计数表：员工可以直接从车间将数据输入到软件中。无需打印、写入和重新输入数据。
发票：收到价格、数量和替代物后提供即时确认。
延迟挑战：在 iPad 上输入的所有数据都直接输入到 CostGuard 数据库中- 没有延迟，数据始终保持最新
CG-Cloud 将工作人员移动化与 IT 效率结合在一起。通过安全地流传输 CostGuard 桌面应用程序，员工可以使用他们所了解的软件，而无需花时间学习，并且 IT 部门可以从一个控制台轻松管理所有设备。
“移动设备正在改变食品服务和零售行业。”Splashtop 首席执行官及创始人 Mark Lee 说，“我们很高兴与 CostGuard 合作，来移动化成千上万的企业每天都在使用的现有解决方案，并帮助��创新运营方式，以提高员工的生产力。”
“许多客户都要求移动使用 CostGuard，通过与 Splashtop 合作，我们已为所有客户成功针对 iPad 将现有的视频服务软件移动化，从而提高了生产力和满意度。”CostGuard 总裁 Matthew Starobin 说。
针对移动设备移植和重新开发现有 Windows 应用程序非常困难和昂贵，并且企业经常面临兼容性和培训挑战。Splashtop 与不同行业的合作伙伴一起定制自己的 Splashtop 移动化平台并贴上私有标签，从而快速、有效地移动化现有 Windows 应用程序。
关于 CostGuard
CostGuard 提供用于餐厅管理（独立和多店铺）、零售和生产厨房、酒店和宴会厅、赌场、餐饮公司、面包店、熟食店、企业、食品调配中心和机构食品服务的软件。
CostGuard Food Costing 软件提供了完整的“后台”解决方案：配方成本核算、菜单设计、食品和酒品成本核算；库存控制；营养；销售管理；与供应商、POS、会计和餐饮系统交互。有关更多信息，请访问 https://www.costguard.com
关于 Splashtop
Splashtop Inc. 提供一流的跨屏生产力和协作体验，将智能手机、平板电脑、计算机、电视和 cloud 连接在一起。Splashtop 远程桌面服务使人们可以通过移动设备访问和控制自己喜欢的应用程序、文件和数据。超过 1400 万人从应用商店下载了 Splashtop 产品，包括 HP、联想、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intel 和其他公司在内的制造合作伙伴已将 Splashtop 搭载到 1 亿多台设备上。
这种高性能远程桌面和应用程序访问解决方案是解决移动 VPN 兼容性问题和广域网 RDP 问题的更加简单轻松、经济高效的方法。Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的“最具创意产品”奖，《大众科学》颁发的“最佳创意”奖和《笔记本电脑》杂志颁发的“2012年 CES 最佳展品”奖，并成功入围“2013年北美 Red Herring 100强”决赛。Splashtop 是首家连续两年（2012、2013年）荣获 NVIDIA“最受瞩目新兴企业奖”的公司。Splashtop 总部位于加利福尼亚州圣何塞，在杭州、台北和东京均设有国际办事处。欲了解更多信息，请访问网站 www.splashtop.com
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