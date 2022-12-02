Splashtop联合创始人兼首席执行官Mark Lee再次当选Linux基金会董事会成员
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Linux Foundation Silver 成员投票选举 Splashtop 的 Linux、移动和云计算行业资深人士 Mark Lee 为董事会第二届常任理事。
2012年5月29日--加利福尼亚州圣何塞-- Splashtop Inc 。跨设备计算领域的全球领导者今天宣布，Splashtop Inc.的联合创始人兼首席执行官Mark Lee再次当选为Linux基金会董事会成员，代表银牌会员，任期两年。
这项任命表彰了Lee先生在促进Linux进步中所发挥的重要作用。 Splashtop Inc.是远程桌面技术的领导者，将电话，平板电脑，计算机和电视连接在一起，为600万人提供了优秀的用户体验和性能。
Linux基金会是一个非营利组织，旨在促进、保护和推动Linux，并致力于加速Linux平台的发展和理解。 该基金会由一百多个成员组成，包括Splashtop、VMware、Citrix、Qualcomm、Intel、NVIDIA和其他领先的技术公司。
"Linux和开源在移动、社交和云计算领域发挥着越来越大的作用，"马克-李说，"我很高兴再次当选为Linux基金会董事会成员，以支持和促进信息交流和共享的开放计算平台。"
Linux基金会执行董事吉姆·林姆林（Jim Zemlin）表示：“Mark向Linux基金会董事会提出了关于Linux在构建计算未来方面日益成熟的作用的重要观点。 “与Mark持续不断的董事会合作将有助于推进从移动Linux到开放云以及其他开发领域的工作。我们很高兴有机会继续与他一起担任这个职位。”
在2006年共同创立Splashtop公�司之前，李先生是OSA科技公司的共同创始人和首席执行官，该公司于2004年被Avocent公司以1亿美元收购。 他继续担任Avocent公司的高级副总裁，直到2006年6月。 在共同创立OSA之前，他在英特尔工作了7年多。
李先生在麻省理工学院获得了电子工程和计算机科学的硕士和学士学位，并在亚利桑那州立大学获得了高级工商管理硕士学位。
关于 Splashtop Inc.
Splashtop 渴望通过提供一流的远程桌面体验来触动人们的生活--将平板电脑、手机、电脑和电视连接起来。 Splashtop技术使消费者和企业用户能够随时随地以高性能、安全、互动的方式访问他们喜爱的应用程序、媒体内容和文件。
Splashtop的产品是Apple App Store，Google Play，适用于Android的Amazon Appstore，Nook Apps，BlackBerry App World，HP App Catalog，Lenovo App Shop等上最畅销的应用程序。超过600万人从应用程序商店下载了Splashtop产品，而Splashtop附带了来自惠普，联想，戴尔，宏碁，索尼，华硕，东芝，英特尔和其他合作伙伴的超过1亿台设备。
信息技术的消费化和移动设备的扩散正在导致企业采用Splashtop。 Splashtop桥接云确保跨多个设备的可靠、安全和高性能连接，同时为IT、系统集成商和服务提供商提供政策驱动的控制。
Splashtop 赢得了《电脑世界》久负盛名的“最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖以及《笔记本电脑杂志》“2012 年 CES 最佳”奖。该公司总部位于圣何塞，在北京、杭州、上海、台北和东京设有办事处。有关更多信息，请访问 https://www.splashtop.com。
关于 Linux 基金会
Linux基��金会 ，是一个致力于促进Linux发展的非营利性联盟。 该组织成立于2000年，赞助Linux创造者Linus Torvalds的工作，并通过调动其成员和开源开发社区的资源来促进、保护和推动Linux操作系统。 Linux基金会通过主办Linux会议，包括LinuxCon，以及产生原创的Linux研究、Linux视频和促进对Linux平台理解的内容，为合作和教育提供一个中立论坛。 其网络属性，包括Linux.com，每月约有200万人访问。 该组织还提供广泛的Linux培训机会，以Linux内核社区的主要专家为讲师。 在Twitter上关注Linux基金会。
媒体联系。
Splashtop公关团队
有用的链接。
Splashtop Home:https://www.splashtop.com
The Linux Foundation:https://www.linuxfoundation.org/