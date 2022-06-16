Splashtop 为 Sonim 设备提供按需远程支持
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Sonim支持团队现在可以使用集成在Sonim SCOUT应用程序中的Splashtop按需支持（SOS）服务，远程访问、支持和控制Sonim设备。
加利福尼亚州圣何塞，8月。 2020年13日--Splashtop ，全球远程访问解决方案的领导者，与Sonim （纳斯达克：SONM）合作，将Splashtop的远程支持技术整合到公司的SCOUT应用中。 通过该应用程序，Sonim支持团队将能够在用户请求支持的那一刻远程看到并控制该公司坚固耐用的移动设备的屏幕，以迅速排除故障并解决问题，而客户无需承担任何费用。
SCOUT 应用程序是 SonimWare 的一部分，SonimWare 是最近推出的一套全面的软件工具，应用程序和实用程序，可以帮助企业和组织改善其移动生态系统的管理和生产力。
Splashtop与Sonim的技术整合支持Sonim XP3、XP5s和XP8安卓设备，并具有许多与Splashtop的远程支持解决方案 中相同的顶级特性和功能，包括。
使用会话代码访问
- 终端用户只需在他们的Sonim设备上打开Sonim SCOUT应用程序，并启动支持功能以获得其独特的会话代码，然后将该代码提供给他们的Sonim支持技术人员，后者使用该代码远程安全地访问终端用户的设备。
高性能
- 快速的远程访问让技术人员能够实时看到并控制远程Sonim设备。
强大的安全性
- 所��有远程会话都受到安全功能的保护，包括TLS和256位AES加密，确保数据安全并符合行业规定。
Sonim Technologies 企业 XPerience 产品副总裁 Jay Maniar 说：“当我们希望为 SonimWare 带来远程支持时，与 Splashtop 进行合作是一个容易的选择。” “他们不仅制造了世界一流的产品，将使我们能够更好地为客户服务，而且他们还将继续创新该产品，以满足现场工作人员不断变化的需求。”
“我们很高兴与 Sonim 合作，为 Sonim 设备提供一流的远程支持技术，” Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说。“ Sonim 用户将受益于提供远程服务的远程支持工具，该工具将降低成本并提高客户满意度。”
Sonim SCOUT应用程序可在所有Sonim设备上免费使用。 要了解有关SonimWare和Sonim SCOUT的更多信息，请点击这里 。 要了解更多关于Splashtop远程支持的信息，请点击这里 。
关于Splashtop
Splashtop为全球3000多万用户--专业人士、MSP、IT、服务台、高等教育机构、甚至政府机构--提供了最具价值和一流的、易于使用的、安全的基于云和内部的远程访问解决方案。 了解更多信息：splashtop.com
关于Sonim Technologies
Sonim Technologies是美国领先的超耐用移动电话、工业级配件、数据和工作流程应用供应商，专门为提高实际从事工作环境的任务人员的生产力、通信和安全而设计，这些任务人员通常都担任关键任务。 了解更多信息：sonimtech.com 。