Splashtop AR 通过 RealWear 实现可穿戴式远程支持
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与 RealWear 兼容可将 Splashtop AR 应用于危险的工作环境，以简化远程故障排除并加强 OSHA 合规性。
2025年1月28日 加利福尼亚州库比蒂诺：Splashtop 是一款卓越的远程解决方案，可为用户带来简化的随处办公体验，该公司通过将其产品 Splashtop Augmented Reality（AR）与 RealWear 兼容实现可穿戴式显示，为石油和天然气、制造业、公用事业和能源、建筑等危险环境提供全功能远程支持。Splashtop AR 与 RealWear 智能眼镜相结合，共同为前线工人提供专家支持，降低维护风险、减少现场维修成本，并将石油和天然气环境中作业的安全性提高到70%。
仓库、工业工作区或石油钻井平台的设备故障和停机修复成本高且风险大。支持 RealWear 的 Splashtop AR 使场外专家能够查看现场技术员所看到的内容，随时随地无缝指导现场技术员完成设备维修。通过 RealWear 智能眼镜，现场技术员可以查看实时注释并与远程专家交流，就像双方都在场一样。使维修工作更快、更安全，完全解放双手，以缩短停机时间，满足危险工作场地的安全需求，并可在以下三个关键领域提高 OSHA 合规性：
危险识别与评估：工人可以完全解放双手以记录并报告危险，有助于及时评估并采取纠正措施。
培训和教育：非常适合远程培训课程，专家可以使用 AR 注释指导工人完成程序，以确保他们理解并遵守安全协议。
密闭空间作业：工人可以通过 RealWear 设备获得远程协助和监督，确保遵守密闭空间的安全程序。
Splashtop 联合创始人兼首席执行官 Mark Lee 表示：“大多数远程解决方案都是面向传统办公环境设计的。Splashtop AR 使现场工作人员和远程技术员能够实时协作，就像在同一个办公室一样。Splashtop AR 与 RealWear 集成将为从事危险作业的公司带来翻天覆地的变化，让他们能够在最需要的时候通过可穿戴式显示联系远程技术员。我们的这一解决方案将减少停机时间并保持生产力，同时增强危险但重要的维护和维修工作期间的安全实践。”
与 RealWear 集成的 Splashtop AR 具有以下主要功能：
摄像头共享和 VoIP 通信：用户可以与远程技术员共享实时摄像头授予访问权限，并可直接在应用程序内加入语音通话，从而简化远程支持协作。
双向交互式 AR 注释：远程技术员可以通过绘图、突出显示或添加文本直接在实时摄像头画面上进行注释，从而实时为现场工作人员提供视觉指导和指示。
支持文件传输：文件和说明可以随时随地直接发送给最终用户，以便其能够获取快速解决问题的必要资源。
远程手电筒控制：场外支持团队可以控制现场工作人员设备上的手电筒，以提高在弱光条件下的可见度。
会话录制：用户可以捕获并存储远程支持会话的视频片段，以供将来的故障排除、培训、文档记录或审计需要。
Splashtop AR for RealWear 既可用于云端，也可用于本地。
有关 Splashtop AR 解决方案的更多信息，请访问网站 https://www.splashtop.com/add-ons/augmented-reality。
关于 Splashtop
Splashtop 在简单高效的随处办公解决方案领域处于领先地位，其混合办公和 IT / MSP 远程支持解决方案可提供快速、简单和安全的体验。 Splashtop 的高性能技术已获专利，具备 4K 高清画质，多显示器支持，帧率高达 60fps，延迟极低。Splashtop 具有高级安全功能、广泛的设备支持和响应式客户服务。Splashtop 在全球的个人用户超过3000万，企业用户多达25万，其中包括85%的财富500强企业。