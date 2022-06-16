Splashtop 公布 MSP 咨询委员会成员

帮助指导 MSP 社区的远程支持产品定位和改进

加利福尼亚州圣何塞，2021年3月25日-下一代远程访问和远程支持的领导者Splashtop Inc.已将领先的管理服务提供商（MSP）集合到MSP咨询委员会。 这组顾问帮助Splashtop及时了解MSP所面临的最新IT挑战 ，同时也对Splashtop产品功能和路线图提供反馈和建议。

Splashtop 的联合创始人兼首席执行官 Mark Lee 说：“MSP 是我们远程支持解决方案的重要市场，业界领先的 MSP 具有的经验可以帮助我们完善和改进我们为该 IT 支持社区提供的产品。此外，MSP 可以就其客户不断发展的需求为我们提供宝贵意见，他们可以从我们的下一代安全远程访问解决方案中受益，尤其在新冠疫情期间他们可以支持远程工作。”

全国已有超过30,000多家 MSP 采用 Splashtop Remote Support 和 Splashtop On-Demand Support。Splashtop 远程控制除了可以直接销售给 MSP 之外，还可以集成到 MSP 中用于支持其客户的主要远程监控和管理（RMM）平台，比如 Datto、NinjaOne、Atera、Naverisk。另外，Splashtop 可与主流的专业服务自动化（PSA）系统和帮助平台（如 ServiceNow、Freshworks、Zendesk、Atlassian Jira）无缝集成。

Splashtop MSP 咨询委员会的成员包括：

有关Splashtop为MSP提供的产品的更多信息，请访问www.splashtop.com/msp 。

关于Splashtop

Splashtop Inc.位于硅谷，为企业、学术和研究机构、政府机构、小型企业、MSP、IT部门和个人提供下一代远程接入和远程软件及服务。 Splashtop基于云的、安全的、易于管理的远程访问方法正日益取代传统的方法，如虚拟专用网络（VPN），同时赢得了惊人的93分的净促进者分数（NPS），这是评估客户满意度的一个标准。 全球有超过3000万用户，包括85%的财富500强企业的用户，享受Splashtop产品。 请访问www.splashtop.com 了解更多信息。