Splashtop 公布 MSP 咨询委员会成员
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帮助指导 MSP 社区的远程支持产品定位和改进
加利福尼亚州圣何塞，2021年3月25日-下一代远程访问和远程支持的领导者Splashtop Inc.已将领先的管理服务提供商（MSP）集合到MSP咨询委员会。 这组顾问帮助Splashtop及时了解MSP所面临的最新IT挑战 ，同时也对Splashtop产品功能和路线图提供反馈和建议。
Splashtop 的联合创始人兼首席执行官 Mark Lee 说：“MSP 是我们远程支持解决方案的重要市场，业界领先的 MSP 具有的经验可以帮助我们完善和改进我们为该 IT 支持社区提供的产品。此外，MSP 可以就其客户不断发展的需求为我们提供宝贵意见，他们可以从我们的下一代安全远程访问解决方案中受益，尤其在新冠疫情期间他们可以支持远程工作。”
全国已有超过30,000多家 MSP 采用 Splashtop Remote Support 和 Splashtop On-Demand Support。Splashtop 远程控制除了可以直接销售给 MSP 之外，还可以集成到 MSP 中用于支持其客户的主要远程监控和管理（RMM）平台，比如 Datto、NinjaOne、Atera、Naverisk。另外，Splashtop 可与主流的专业服务自动化（PSA）系统和帮助平台（如 ServiceNow、Freshworks、Zendesk、Atlassian Jira）无缝集成。
Splashtop MSP 咨询委员会的成员包括：
克雷格-科恩，总裁，兼首席执行官， HCS技术集团-HCS为广大客户提供24/7/365的IT项目管理和支持，专门从事苹果系统。 科恩是苹果认证的培训师，于1990年创立了HCS。
Ralph Joedicke，联合创始人兼首席执行官， goCloudOffice-Joedicke在2003年创立了goCloudOffice（当时名为AUCCESS），为小型企业充当 "你的云端办公室"。 自1981年以来，他一直在IT相关行业工作，包括在理光商业系统和应用材料公司任职。
Evan Jones, CEO, Jones IT-作为旧金山领先的IT支持专家，Jones IT为从初创公司到成熟公司的客户提供技术支持。 埃文-琼斯拥有IT和网络方面的CompTIA认证，是琼斯IT公司的主要工程师。
Ramin Keyvan，总裁兼首席执行官， Rhino Network Solutions-Rhino在硅谷从事IT和管理服务近20年了。 Keyvan曾在Teknekron软件系统公司和TIBCO金融技术公司担任技术员。
Sarah Tenisi, CEO, TenisiTech-利用成熟的流程，TenisiTech提供完全外包和联合外包的IT、IT合规性支持和CIO咨询服务。 在创立MSP之前，Tenisi在惠普公司、Adobe Systems和WageWorks担任了15年以上的系统管理和IT桌面角色。
史蒂文-沃克，总裁兼创始人， Fast Break Tech-自1999年以来，Fast Break Tech为所有微软操作系统提供IT管理服务，其目标是使客户保持正常运行。 沃克领导着一个由七名技术人员组成的团队，他们既有共同�的技能，也有独特的技能。
了解 Splashtop 面向 MSPs 的远程支持解决方案如何帮助提升服务交付和运营效率。
关于Splashtop
Splashtop Inc.位于硅谷，为企业、学术和研究机构、政府机构、小型企业、MSP、IT部门和个人提供下一代远程接入和远程软件及服务。 Splashtop基于云的、安全的、易于管理的远程访问方法正日益取代传统的方法，如虚拟专用网络（VPN），同时赢得了惊人的93分的净促进者分数（NPS），这是评估客户满意度的一个标准。 全球有超过3000万用户，包括85%的财富500强企业的用户，享受Splashtop产品。 请访问www.splashtop.com 了解更多信息。