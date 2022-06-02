Splashtop宣布支持从任何其他设备远程访问Linux计算机
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Splashtop 用户现可从 Windows、Mac、iOS、安卓和 Chromebook 设备远程访问和控制其 Linux 计算机。
2020年1月7日，加州圣何塞--远程访问、协作和远程支持解决方案的全球领导者Splashtop Inc.现在正式支持通过Splashtop获奖的远程桌面解决方案远程访问Linux计算机。
Splashtop核心业务产品的用户现在可以从任何其他Windows、Mac、iOS、Android和Chromebook设备远程访问和控制他们的Linux电脑。 通过Splashtop商业应用程序，用户只需点击几下就可以启动一个远程会话到他们想要的Linux电脑。
使用Splashtop的Linux远程桌面
Splashtop使远程访问无人值守的计算机成为可能，Splashtop Streamer。 一旦Splashtop Streamer安装在一台电脑上，用户就可以在任何时候远程连接到该电脑。 除了现在支持Linux之外，Splashtop Streamer还可以安装并实现对Windows、Mac和Android设备的远程访问。
在远程会话中，用户可以实时控制其Linux电脑，打开任何文件或应用程序，并提供支持。 与VNC程序相比，Splashtop为Linux电脑提供了更快、更安全的远程访问。
用于Linux远程桌面的Splashtop解决方案
以下Splashtop解决方案中提供了对Linux计算机的无人值守远程访问。
Splashtop Business Access - 适用于需要从任何电脑、平板电脑或智能手机设备远程访问其电脑的商业专业人士和小型团队。
Splashtop Remote Support –适用于需要随时对其托管计算机进行远程访问以提��供远程支持的MSP和IT。
Splashtop SOS （SOS + 10和SOS Unlimited）–适用于需要向客户的计算机，平板电脑和移动设备提供有人值守的按需远程支持的服务台和支持团队。
"Splashtop的首席执行官Mark Lee说："通过支持对Linux的远程控制，我们正在进一步履行我们的使命，使世界上的设备更易于使用。 "Linux是一个在工作场所很受欢迎的操作系统。 有了Splashtop，商业专业人士将能够在远程工作时感觉就像坐在他们的Linux电脑前一样。 MSP和IT团队可以更有效地工作，管理更多的设备，因为我们最有价值的远程支持产品能够访问无人值守的Windows、Mac、Android和Linux机器。"
可用性
Splashtop Business Access、Splashtop Remote Support、Splashtop SOS +10或SOS Unlimited软件包的任何新用户或现有用户都可以将Splashtop Streamer部署到他们的Linux计算机上，以实现无限的远程访问。 Splashtop网站提供每种解决方案的免费试用。
Splashtop Linux Streamer正式支持Ubuntu 16.04和18.04版本，但也可用于目前不支持的其他Linux发行版本。 了解更多关于用Splashtop远程访问Linux的信息：https://www.splashtop.com/linux
关于Splashtop
Splashtop Inc.总部设在硅谷，提供最具价值和同类最佳的远程计算机访问和协作解决方案。 Splashtop远程桌面服务使人们能够从任何设备、任何地方访问他们的应用程序和数据。 Splashtop远程支持服务使IT和MSP能够支持计算机、移动、工业设备和物联网（IoT）。 Splashtop按需支持解决方案使支持和服务台团队能够远程访问计算机以及iOS和Android设备，以提供支持。 Splashtop的协作服务，包括Mirroring360和Classroom，实现了有效的屏幕共享，一对多，跨设备。 超过2000万用户享受Splashtop产品。 了解更多信息：https://www.splashtop.com