Splashtop宣布支持从任何其他设备远程访问Linux计算机

Splashtop用户现在可以从Windows、Mac、iOS、Android和Chromebook设备远程访问和控制他们的Linux电脑。

2020年1月7日，加州圣何塞--远程访问、协作和远程支持解决方案的全球领导者Splashtop Inc.现在正式支持通过Splashtop获奖的远程桌面解决方案远程访问Linux计算机。

Splashtop核心业务产品的用户现在可以从任何其他Windows、Mac、iOS、Android和Chromebook设备远程访问和控制他们的Linux电脑。 通过Splashtop商业应用程序，用户只需点击几下就可以启动一个远程会话到他们想要的Linux电脑。

使用Splashtop的Linux远程桌面

Splashtop使远程访问无人值守的计算机成为可能，Splashtop Streamer。 一旦Splashtop Streamer安装在一台电脑上，用户就可以在任何时候远程连接到该电脑。 除了现在支持Linux之外，Splashtop Streamer还可以安装并实现对Windows、Mac和Android设备的远程访问。

在远程会话中，用户可以实时控制其Linux电脑，打开任何文件或应用程序，并提供支持。 与VNC程序相比，Splashtop为Linux电脑提供了更快、更安全的远程访问。

用于Linux远程桌面的Splashtop解决方案

以下Splashtop解决方案中提供了对Linux计算机的无人值守远程访问。

"Splashtop的首席执行官Mark Lee说："通过支持对Linux的远程控制，我们正在进一步履行我们的使命，使世界上的设备更易于使用。 "Linux是一个在工作场所很受欢迎的操作系统。 有了Splashtop，商业专业人士将能够在远程工作时感觉就像坐在他们的Linux电脑前一样。 MSP和IT团队可以更有效地工作，管理更多的设备，因为我们最有价值的远程支持产品能够访问无人值守的Windows、Mac、Android和Linux机器。"

可用性

Splashtop Business Access、Splashtop Remote Support、Splashtop SOS +10或SOS Unlimited软件包的任何新用户或现有用户都可以将Splashtop Streamer部署到他们的Linux计算机上，以实现无限的远程访问。 Splashtop网站提供每种解决方案的免费试用。

Splashtop Linux Streamer正式支持Ubuntu 16.04和18.04版本，但也可用于目前不支持的其他Linux发行版本。 了解更多关于用Splashtop远程访问Linux的信息：https://www.splashtop.com/linux

关于Splashtop

Splashtop Inc.总部设在硅谷，提供最具价值和同类最佳的远程计算机访问和协作解决方案。 Splashtop远程桌面服务使人们能够从任何设备、任何地方访问他们的应用程序和数据。 Splashtop远程支持服务使IT和MSP能够支持计算机、移动、工业设备和物联网（IoT）。 Splashtop按需支持解决方案使支持和服务台团队能够远程访问计算机以及iOS和Android设备，以提供支持。 Splashtop的协作服务，包括Mirroring360和Classroom，实现了有效的屏幕共享，一对多，跨设备。 超过2000万用户享受Splashtop产品。 了解更多信息：https://www.splashtop.com