Splashtop宣布与e-Jan Networks建立战略合作关系，为企业提供集成的安全远程访问解决方案
Splashtop for CACHATTO 支持远程工作人员随时随地进行远程工作
加州圣何塞--2016年5月31日 - Splashtop Inc. 高性能跨屏访问、支持和协作的全球领导者 ，宣布与日本企业安全移动远程访问解决方案的领先供应商e-Jan Networks Co.建立战略合作伙伴关系。
日本 800 强企业是 e-Jan Networks 领先的 CACHATTO 远程访问解决方案的客户。Splashtop for CACHATTO 将于 2016 年夏季作为集成的附加安全桌面解决方案提供。
"Splashtop首席执行官Mark Lee说："我们很高兴与e-Jan合作，提供一个整合良好的解决方案，为企业提供一个强大的统一的工作空间。 "为远程工作者提供便利是提高劳动力生产力的一项宝贵举措"。
一旦集成，CACHATTO 客户可以轻松地使用现有帐户登录，享受高性能的远程桌面解决方案。无需在远程终端下载公司数据，从而确保最高级别的安全性和数据控制。Splashtop for CACHATTO 将于 5 月在日本举行的“信息安全展览会”上展出。
关于Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏幕生产力、支持和协作体验，连接智能手机、平板电脑、电脑、电视和云。 Splashtop远程桌面服务 使人们能够通过移动设备访问和控制他们喜爱的应用程序、文件和数据。 像Splashtop Classroom和Mirroring360这样的协作产品能够在设备间实现有效的1对多屏幕共享。 超过1800万人从应用商店下载了Splashtop产品，包括惠普、联想、戴尔、宏基、索尼、华硕、东芝、AMD、英特尔和其他公司在内的制造伙伴已在超过1亿台设备上交付了Splashtop。
这种性能一流的远程桌面和应用访问解决方案是解决移动VPN兼容性问题和广域网RDP的更快、更容易、更经济的方法。 Splashtop获得了《PC世界》颁发的著名的 "最具创新性产品 "奖，《大众科学》颁发的 "最佳新产品 "奖，《LAPTOP》杂志颁发的 "最佳CES "奖，并且是Red Herring 100北美区的入围者。 Splashtop通过MDM / MAM合作伙伴 和其他经销商进行分销。 该公司的总部设在加利福尼亚州圣何塞，在中国、日本和台湾设有国际办事处。 欲了解更多信息，请访问www.splashtop.com
和www.mirroring360.com 。 所有品牌名称和产品名称都是其各自公司的商标或注册商标。
关于e-Jan Networks
e-Jan Networks公司成立于2000年3月，是东丽工业公司的第一家风险投资公司。e-Jan Networks的愿景是实现从任何地方的任何终端的安全远程访问，为企业创造一个 "通用工作场所"。 CACHATTO一直是日本顶级企业的领先安全远程访问解决方案。
所有品牌名称和产品名称都是其各自公司的商标或注册商标。
媒体联系
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com