Splashtop宣布与e-Jan Networks建立战略合作关系，为企业提供集成的安全远程访问解决方案

Splashtop for CACHATTO 支持远程工作人员随时随地进行远程工作

加州圣何塞--2016年5月31日 - Splashtop Inc. 高性能跨屏访问、支持和协作的全球领导者 ，宣布与日本企业安全移动远程访问解决方案的领先供应商e-Jan Networks Co.建立战略合作伙伴关系。

日本 800 强企业是 e-Jan Networks 领先的 CACHATTO 远程访问解决方案的客户。Splashtop for CACHATTO 将于 2016 年夏季作为集成的附加安全桌面解决方案提供。

"Splashtop首席执行官Mark Lee说："我们很高兴与e-Jan合作，提供一个整合良好的解决方案，为企业提供一个强大的统一的工作空间。 "为远程工作者提供便利是提高劳动力生产力的一项宝贵举措"。

一旦集成，CACHATTO 客户可以轻松地使用现有帐户登录，享受高性能的远程桌面解决方案。无需在远程终端下载公司数据，从而确保最高级别的安全性和数据控制。Splashtop for CACHATTO 将于 5 月在日本举行的“信息安全展览会”上展出。