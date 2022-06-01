Splashtop宣布与e-Jan Networks建立战略合作关系，为企业提供集成的安全远程访问解决方案
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
Splashtop for CACHATTO 支持远程工作人员随时随地进行远程工作
加州圣何塞--2016年5月31日 - Splashtop Inc. 高性能跨屏访问、支持和协作的全球领导者 ，宣布与日本企业安全移动远程访问解决方案的领先供应商e-Jan Networks Co.建立战略合作伙伴关系。
日本 800 强企业是 e-Jan Networks 领先的 CACHATTO 远程访问解决方案的客户。Splashtop for CACHATTO 将于 2016 年夏季作为集成的附加安全桌面解决方案提供。
"Splashtop首席执行官Mark Lee说："我们很高兴与e-Jan合作，提供一个整合良好的解决方案，为企业提供一个强大的统一的工作空间。 "为远程工作者提供便利是提高劳动力生产力的一项宝贵举措"。
一旦集成，CACHATTO 客户可以轻松地使用现有帐户登录，享受高性能的远程桌面解决方案。无需在远程终端下载公司数据，从而确保最高级别的安全性和数据控制。Splashtop for CACHATTO 将于 5 月在日本举行的“信息安全展览会”上展出。
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关于Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏幕生产力、支持和协作体验，连接智能手机、平板电脑、电脑、电视和云。 Splashtop远程桌面服务 使人们能够通过移动设备访问和控制他们喜爱的应用程序、文件和数据。 像Splashtop Classroom和Mirroring360这样的协作产品能够在设备间实现有效的1对多屏幕共享。 超过1800万人从应用商店下载了Splashtop产品，包括惠普、联想、戴尔、宏基、索尼、华硕、东芝、AMD、英特尔和其他公司在内的制造伙伴已在超过1亿台设备上交付了Splashtop。
这种高性能远程桌面和应用程序访问解决方案是解决移动 VPN 兼容性问题和 RDP over WAN 的更加简单轻松、经济高效的方法。Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的“最具创意产品”奖，《大众科学》颁发的“最佳创意”奖和《笔记本电脑》杂志颁发的“CES 最佳展品”奖，并成功入围“北美 Red Herring 100强”决赛。Splashtop 通过 MDM/MAM 合作伙伴及其他经销商分销。Splashtop 总部位于加利福尼亚州圣何塞，在杭州、台北和东京均设有国际办事处。有关更多信息，请访问网站 www.splashtop.cn
和www.mirroring360.com 。 所有品牌名称和产品名称都是其各自公司的商标或注册商标。
关于e-Jan Networks
e-Jan Networks公司成立于2000年3月，是东丽工业公司的第一家风险投资公司。e-Jan Networks的愿景是实现从任何地方的任何终端的安全远�程访问，为企业创造一个 "通用工作场所"。 CACHATTO一直是日本顶级企业的领先安全远程访问解决方案。
所有品牌名称和产品名称都是其各自公司的商标或注册商标。
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robert.ha@splashtop.com