Splashtop 宣布与 CrowdStrike Falcon 平台集成
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CUPERTINO，加州 – 2026年2月25日 – Splashtop® 今天宣布与 CrowdStrike Falcon® 平台 的集成，帮助组织简化 Windows 环境下的终端安全操作。通过Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM)，组织能够支持基于策略的 Falcon 传感器部署并获得运营可视性，而 CrowdStrike 提供 AI 原生的端点检测、调查和响应。
Splashtop显示高级端点状态信息，包括传感器安装和保护状态，并且可以直接转向CrowdStrike Falcon控制台，当需要进行更深入的调查或修复时。
集成保持平台之间的清晰界限。CrowdStrike在Falcon平台内提供终端安全、威胁情报和响应能力，而Splashtop提供一个用于终端部署、可见性和需要采取措施时安全远程访问的操作层。
"随着端点环境变得更加分散，客户正在寻求IT运营和安全团队之间更好的协调," Splashtop 首席执行官Mark Lee说。“我们与CrowdStrike Falcon平台的集成有助于简化端点操作，同时保留既定的安全调查和响应工作流程。”
集成现已可用。要了解有关Splashtop与CrowdStrike的自动化端点管理的更多信息，请访问www.splashtop.com/blog/unified-platform-for-modern-it。
关于 Splashtop
Splashtop 是全球顶尖的远程办公、支持和管理解决方案提供商，可简化随处办公的安全性和性能。Splashtop 非常重视客户成功，其技术有助于中小型企业实现轻松部署、使用和管理，并能为其提供高级安全功能、高吞吐量、广泛的设备支持和全天候客户支持。Splashtop 的解决方案简单易用，用户超过3000万，有助于用户通过高度灵活的方案按照实际条件进行发展和扩展。Splashtop 是微软智能安全协会（MISA）的成员，与 Microsoft 合作以共同帮助客户应对当今 IT 领域不断变化的挑战。请访问网站 www.splashtop.com 并在 LinkedIn 上关注我们以了解更多信息。