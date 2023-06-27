Splashtop宣布推出业界首个针对iOS和Android设备的实时视觉支持工具
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服务台，MSP，IT管理员和应用开发人员可以通过实时查看iOS，Android和其他设备屏幕来远程帮助客户
2017年5月24日 加利福尼亚州圣何塞（PRWEB）：Splashtop 在全球跨设备屏幕访问、支持和协作领域处于领先地位，今日将推出 Splashtop On-Demand Support（SOS），这是业界首款可跨网络实时共享 iOS 屏幕的远程支持解决方案，还可以通过高性能远程访问查看并控制安卓设备。
通过 SOS，客户服务和支持人员可以使用任意设备，即时、实时地查看客户的屏幕。帮助台、MSPs、IT 管理员以及移动应用开发人员可以与用户同时查看移动屏幕，为用户提供准确、高效的帮助。
虽然这对 PC 和 Mac 来说并非新功能，但 Splashtop 是首个面向大众市场将此功能引入 iOS 设备的解决方案，并且适用于各种应用程序以及不同的设置/配置屏幕。移动设备在当今业务交易总量的占比相当大，可以极大地改善帮助台、MSP、IT 部门以及软件或应用程序开发人员的客户体验和满意度，同时可以减少与客户的通话时间。
Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说：“许多 IT 部门和 MSP 都面临着要如何跨网实时支持 iOS 和安卓用户的挑战，SOS 是业界唯一可跨网提供实时 iOS 屏幕共享的综合性解决方案。”
Splashtop On-Demand Support（SOS）的关键新功能包括：
远程实时查看客户的 iOS 和安卓智能手机以及平板电�脑屏幕，以帮助用户解决移动设备问题
远程控制三星智能手机和平板电脑
远程演示和支持企业移动应用程序
升级为 Windows 管理员权限，以与用户帐户控制（UAC）交互并执行管理员级别的操作
Splashtop On-Demand Support中的远程实时取景技术相对于市场上的其他远程支持解决方案具有两个明显的优势
替代解决方案仅支持与技术员共享 iOS 屏幕的静态屏幕截图。而通过 SOS，技术员可以跨网与客户共同实时查看设备屏幕
为了能够使用内部开发的企业 iOS 应用程序的屏幕共享以进行培训或支持，通常需要供应商提供的 iOS SDK 封装器。这样会带来巨大的开发和 QA 开销以及可靠性风险。Splashtop 实时通过流式传输完整的 iOS 体验，无需昂贵的应用程序封装或 SDK。所有内部开发的 iOS 应用程序均可立即获得支持。
L’AVENIR e.K 的 Lars M. Schreiber 说：“我真的很喜欢远程查看用户 iOS 屏幕这个功能。非常有用，能指导用户解决问题。这比我以前用的解决方案好用多了。关键功能肯定是支持在 iOS 上使用 AirPlay 实时查看屏幕。我的许多客户都使用 iPhone 和 iPad，但 TeamViewer 却派不上用场，因为用户不能清晰说明自己看到的内容。现在通过 Splashtop 我能直接看到用户屏幕。能够远程控制安卓设备是一项非常高级的功能。”
Splashtop On-Demand Support是对现有MDM / EMM解决方案的补充，例如VMWare AirWatch，MobileIron，Citrix XenMobile，IBM MaaS360，SAP Afaria，Cisco Meraki，Microsoft Intune等。
查看定价信息
Splashtop 按需支持可立即从 Splashtop 网站上 获取，限时优惠价为每年 $199，每位并发技术员许可证。在介绍特价之后，常规价格将为每位技术人员每年299美元。在介绍期内购买可锁定较低的价格，以便未来续订和购买额外的授权。每位技术人员可以在他们的工作站上运行最多 10 个并发会话。现有SOS客户和Splashtop Remote Support Plus客户可通过联系Splashtop销售团队享受特别限时优惠。请发邮件至sales@splashtop.com或+86 (0) 571 8711 9188。特别的 MDM / EMM 附加企业定价也可用。
可从 https://www.splashtop.com/sos 获得功能齐全的免费试用版。
关于 Splashtop
Splashtop 可提供出色的跨屏生产力、支持和协作体验。通过 Splashtop 远程桌面服务，人们能够随时随地使用任意设备访问其应用和数据。通过 Splashtop 远程支持服务，IT 和 MSP 能支持计算机、移动和工业设备以及物联网（IoT）。Splashtop 协作服务包括 Mirroring360 和 Classroom，实现了跨设备1对多高效屏幕共享。Splashtop 现有超过2500万用户，宏碁、华硕、戴尔、爱普生、惠普、富可视、英特尔、联想、LG、松下、普罗米修斯、夏普、东芝等制造商合作伙伴已在超过1亿台设备上搭载 Splashtop。
Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的“最具创意产品”奖，《大众科学》颁发的“最佳创意”奖和《笔记本电脑》杂志颁发的“CES 最佳展品”奖，并成功入围“北美 Red Herring 100强”决赛。Splashtop 运营商合作伙伴包括 AT&T，NTT DOCOMO，KDDI、SoftBank 以及许多经销商。Splashtop 总部位于加利福尼亚州圣何塞，在杭州、台北和东京均设有国际办事处。更多信息请访问 https://www.splashtop.com。所有品牌名称和产品名称都是其各自公司的商标或注册商标
带有Splashtop On-Demand Support的远程访问iOS和Android设备
“ Splashtop On-Demand Support是业界唯一的可通过互联网提供实时iOS屏幕共享的统包解决方案。”