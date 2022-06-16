Splashtop宣布推出业界首个针对iOS和Android设备的实时视觉支持工具

服务台，MSP，IT管理员和应用开发人员可以通过实时查看iOS，Android和其他设备屏幕来远程帮助客户

加州圣何塞（PRWEB）2017年5月24日

Splashtop是跨设备屏幕访问，支持和协作的全球领导者，今天推出了Splashtop On-Demand Support（SOS） ，这是业界首个远程支持解决方案，可在任何网络上实时共享iOS屏幕。作为Android设备的高性能远程查看和控制。

SOS使客户服务和支持人员能够即时、实时地查看客户的屏幕，无论使用何种设备。 服务台、MSP、IT管理员和移动应用程序开发人员可以与用户一起查看移动屏幕，并准确、高效地提供帮助。

虽然这个概念对PC和Mac来说并不新鲜，但Splashtop提供了第一个可用的解决方案，为大众市场的iOS设备带来了这种能力，而且它在不同的应用程序以及设置/配置屏幕上工作。 今天，移动设备在所有商业交易中占了很大一部分，它可以大大改善客户体验，提高服务台、MSP、IT部门和软件/应用开发商的满意度，同时减少客户呼叫的时间。

"Splashtop首席执行官Mark Lee说："许多IT部门和MSP都面临着跨互联网实时支持iOS和Android用户的挑战。 "SOS是业界唯一一个在互联网上提供实时iOS屏幕共享的交钥匙解决方案"。

Splashtop按需支持（SOS）的主要新功能包括。

远程实时查看客户的iOS和Android智能手机和平板电脑屏幕 ，帮助解决他们的移动设备问题。

远程控制三星智能手机和平板电脑

远程演示和支持企业移动应用程序

提升到Windows管理员权限，与用户账户控制（UAC）互动并执行管理员级别的操作。

Splashtop On-Demand Support中的远程实时取景技术相对于市场上的其他远程支持解决方案具有两个明显的优势

其他解决方案只支持与技术人员分享iOS屏幕的静态截图。 使用SOS，技术人员通过互联网与客户一起实时查看设备屏幕。

为了支持内部开发的企业iOS应用的屏幕共享，用于培训或支持，通常需要供应商提供的iOS SDK包装器。 这造成了巨大的开发和质量保证开销以及可靠性风险。 Splashtop实时直播完整的iOS体验，无需昂贵的应用包装或SDK。 所有内部开发的iOS应用程序都可以立即得到支持。

"我真的很喜欢，我能够看到用户在他们的iOS屏幕上看到的东西。 给予用户指示以解决他们的问题，帮助很大。 来自L'AVENIR e.K.的Lars M. Schreiber说："这比我以前使用的解决方案好得多。"杀手锏无疑是在iOS上通过AirPlay进行实时屏幕查看。 我的很多客户使用iPhone和iPad，使用TeamViewer，我从来没有真正地帮助过他们，因为用户无法解释他/她看到了什么。 现在我也能看到它了。 他补充说："远程控制安卓设备的能力是一个豪华的奖励。

Splashtop On-Demand Support是对现有MDM / EMM解决方案的补充，例如VMWare AirWatch，MobileIron，Citrix XenMobile，IBM MaaS360，SAP Afaria，Cisco Meraki，Microsoft Intune等。

价格和可用性

Splashtop On-Demand Support是，可立即从Splashtop网站 ，每个并发技术员许可证每年199美元的限时介绍价格。 在介绍性特价之后，每个技术人员的正常价格将是每年299美元。 在介绍期购买的产品为今后的续约和额外的许可锁定了较低的价格。 每个技术人员可以从他们的工作站运行多达10个并发会话。 对于现有的SOS客户和Splashtop远程支持Plus客户，可通过联系Splashtop销售部（sales@splashtop.com 或1-408-886-7177）获得特殊的限时优惠。 还提供特殊的MDM / EMM附加企业价格。

可从 https://www.splashtop.com/sos 获得功能齐全的免费试用版。

关于Splashtop

Splashtop Inc.提供一流的跨屏幕生产力、支持和协作体验。 Splashtop远程桌面服务使人们能够从任何设备、任何地方访问他们的应用程序和数据。 Splashtop远程支持服务使IT和MSP能够支持计算机、移动、工业设备和物联网（IoT）。 Splashtop的协作服务，包括Mirroring360和Classroom，能够实现跨设备1对多的有效屏幕共享。 目前有超过2500万用户在使用Splashtop产品，包括宏碁、华硕、戴尔、爱普生、惠普、富可视、英特尔、联想、LG、松下、普罗米修斯、夏普、东芝等在内的制造伙伴已在超过1亿台设备上捆绑Splashtop。

Splashtop 赢得了 PC World 久负盛名的“最具创新性产品”奖、《Popular Science》杂志的“最佳新发明”奖，以及《Laptop Magazine》杂志的“CES 最佳展品”奖并入选红鲱鱼北美 100 强。Splashtop 运营商合作伙伴包括 AT＆T、NTT DOCOMO、KDDI、SoftBank 以及许多经销商。该公司总部位于加利福尼亚州圣何塞，在中国、日本和台湾地区设有国际办事处。有关更多信息，请访问 https://www.splashtop.com。所有品牌名称和产品名称均为其各自公司的商标或注册商标。