Splashtop宣布800名教师在Val Verde统一学区使用Splashtop Whiteboard
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Val Verde 统一学区为教师配备了 Splashtop Whiteboard 和 iPad，这超越了 SMART Boards 和 Interwrite 平板的旧技术，从而将成绩提高到新的水平。
加利福尼亚州圣地亚哥 ISTE 2012年6月25日：Splashtop 在全球跨设备计算领域处于领先地位，该公司今天宣布，南加州的 Val Verde 联合学区（VVUSD）已为800多名教师配备了 Splashtop Whiteboard。VVUSD 荣获美国国家蓝丝带学校奖以及多个加州杰出学校奖。Splashtop 将于6月25日至27日在圣地亚哥的国际教育技术协会（ISTE）会议上演示最新版 Splashtop Whiteboard，在第2352号展台。
借助 Splashtop白板，VVUSD 教师现在可以使用 iPad 来控制和注释 PC 上的任何内容。老师们不会再被拴在讲台上的 PC 上，而是可以自由地在教室里行走以吸引学生，在减少课堂管理问题的同时促进学习。
“作为一名老师，我可以将课程带给个别学生，让他们通过指尖了解他们正在学习的内容，全班同学都可以分享这一经验，”Bethune 小学老师 Kevin Ho 表示。“他们可以解数学题或造句以及识别语音部分。借助 Splashtop Whiteboard 和 iPad，我可以通过孩子们的眼睛了解学习，而不是单向的教学体验。”
Splashtop Whiteboard 不仅满足了 VVUSD 的课堂教学需求，而且由于 Apple 批量购买计划 (VPP) 而在财务上也合理。该学区希望�用多用途 iPad 代替一次性使用的 Interwrite 平板，但需要一种可以控制和显示教师台式 PC 的方法。他们考虑但拒绝了 SMART 董事会提议，因为这会将老师束缚在教室前面。在学校使用的为数不多的 SMART 板中，大多数用来充当额外的墙面空间，连同纸和美纹胶带一起来展示作品。
“我们喜欢 Splashtop Whiteboard。这对我们来说是完美的解决方案。将这项技术交到我们老师的手中，让他们发挥创造力和进行探索对促进学习至关重要。”VVUSD 教育服务副总监及河滨县 2012 年度最佳管理人员 Michael R. McCormick 表示，“Whiteboard 非常直观，可在我们的网络中无缝运行并不断更新。我们喜欢 Splashtop 使用他们的产品所做的事情，我们认为其他学校也应该购买。”
“Splashtop 很高兴成为 Val Verde 统一学区的技术愿景的一部分来促进课堂学习。”Splashtop 首席执行官及联合创始人 Mark Lee 说，“现在，他们的老师和学生可以享受流传输到他们 iPad 上的最佳交互式白板应用解决方案，并且价格只是传统交互式白板产品的零头。”
Splashtop白板 iPad版在苹果应用商店的售价为19.99美元，也可在苹果VPP下以50%的折扣购买。 安卓版Splashtop白板在6月底之前可以从Google Play下载，价格为9.99美元--比原价19.99美元打了五折（需要安卓v3.1或v4.0）。 访问www.splashtop.com/whiteboard ，了解更多关于Splashtop白板的信息。
请访问 www.splashtop.com/whiteboard，了解更多关于 Splashtop Whiteboard 的信息；请前往 https://www.youtube.com/playlist?list=PLBD815FEEECEDCDE4，在 YouTube 上查看 Splashtop Whiteboard 播放列表。
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Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的“最具创新性产品”奖，《大众科学》颁发的“最佳创意”奖和《笔记本电脑》杂志颁发的“2012年 CES 最佳展品”奖。Splashtop 的公司总部位于圣何塞，在北京、杭州、上海、台北和东京均设有办事处。欲了解更多信息，请访问网站 Splashtop.cn。
关于 Val Verde 联合学区
请访问 https://www.valverde.edu，了解关于 Val Verde 联合学区的更多信息；或可前往 https://www.youtube.com/watch?v=QpTeYkccfMM，观看学生如何使用 Splashtop Whiteboard 以及其他更多相关视频。
Splashtop白板播放列表在YouTube
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