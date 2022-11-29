Splashtop 与 Wacom 扩大合作伙伴关系，远程环境下的增强版笔感式数位屏技术首次亮相
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
通过 Splashtop 远程访问软件，艺术工作者以及设计师能够随时随地使用 Wacom 进行创作。Splashtop 现已针对创意社区使用的最新 Wacom Pro 设备，以及他们对软件功能和性能的最新需求进行了全面优化。
加州CUPERTINO和俄勒冈州PORTLAND--2022年10月18日-- Splashtop 是简化和精简随时随地工作的解决方案的领导者，Wacom 是数字笔显示技术的全球领导者和主要创新者，今天在Adobe MAX上宣布了Wacom创意社区远程连接的最新创新。
Splashtop 和 Wacom 去年开始合作，使 Wacom 用户和创意公司在弹性办公和生活的新时代，依然能够保证生产力，保持协作和提供支持。目前，Wacom 与 Splashtop 安全远程访问与支持解决方案的集成已进一步增强，Wacom 用户将享受到全面优化的远程性能和使用体验，其中包括能够无缝访问艺术工作者创建的最新功能和自定义设置。
在 Adobe MAX 创意大会上，这两家公司将预展 Splashtop 为 Wacom 用户提供的最新性能增强概念验证。最新性能增强通过 Wacom 的 Project Mercury 技术实现，旨在让远程艺术工作者能随时随地完成最具创意的工作，让其远程创作体验能够“像在本地一样”。Project Mercury 是 Wacom 的专有技术，解决了在分布式办公流程中创作者的关键痛点，例如是否能在本地和远程设备上无缝使用 Wacom 设备和应用程序的特定设置等等。
Wacom 品牌业务执行副总裁 Faik Karaoglu 称：“Wacom 技术既具��备传统媒体的纸笔触感，又占据全数字工作流程的优势。Wacom 借助 Splashtop，为媒体从业人员提供远程办公解决方案，让用户享受到了高质量的远程办公体验。凭借对艺术工作者需求的深入了解，Wacom 苦心钻研技术，为高质量远程体验创造无限可能。”
Wacom 的笔感式数位屏技术能够提供艺术工作者所需的精确度和控制力，具备的专业功能包括直觉式和自然感觉压感笔输入以及传统媒体仿真倾斜识别。通过 Splashtop 的增强集成功能，远程艺术工作者能够更自然、更轻松地使用 Wacom 的丰富功能集，同时不会影响性能。此外，Splashtop 可以识别并将艺术工作者创建的所有自定义设置转移到其触控笔和平板电脑，让远程体验无缝衔接。
满足创意社区需求的远程体验必须具备超低延迟和高帧率。Splashtop 在与 Wacom 的密切合作中创建了一个架构，可以优化远程笔感应计算的整体体验和性能，支持4K 分辨率，帧率高达每秒60帧。
Splashtop 首席执行官 Mark Lee 表示：“我们正在迈进这样一个时代，在这个时代，员工居家办公和在办公室办公将没有业绩差异。创意领域的高度专业化需求需要更加严密的集成解决方案，Wacom 作为笔感应计算领域的领导者，是我们继续支持媒体与娱乐领域需求的完美合作伙伴。”
专业艺术家和设计师需要资源繁重的应用程序，并从他们强大的本地工作站访问数兆字节的数据。 除了Wacom集成功能外，Splashtop的安全远程解决方案 ，允许制作技术人员通过从任何地方、任何设备远程连接，访问和利用资源密集型软件应用程序，进行视频编辑、游戏开发、唇语和图形渲染、雕刻和其他后期制作活动。 它针对各种硬件进行了优化，包括Nvidia、Intel和AMD的最新显卡、GPU。 其他功能包括麦克风直通、本地和远程声音输出，以及团队和自由职业者的预定访问，在提供最大质量的同时实现无缝合作。
Splashtop是第一家通过公司的云和内部解决方案提供与Wacom深度整合的远程软件公司。 对通过Splashtop的远程连接现场演示Wacom的Project Mercury技术感兴趣的Adobe MAX与会者可以访问608号展位。 要了解Splashtop为媒体和娱乐业 专业人士提供的解决方案，或要成为测试用户，请联系Splashtop.com 。 关于Wacom的互动显示器和笔技术的更多信息，请访问Wacom.com 。
关于 Splashtop
Splashtop 在简单高效的随处办公解决方案领域处于领先地位，其针对弹性办公、弹性学习和 IT 支持的解决方案可提供真实的"面对面体验"，就像现场设备一样快速、简单且安全。Splashtop 具备 4k 分辨率 60fps 的高性能以及各种高级安全功能和合规性，可访问并支持所有设备和操作系统，在全球都可以即时联系我们的专业技术员，是一款全功能、多场景、高性能软件应用。Splashtop 的全球用户超过3000万，其中包括85%的世界500强企业。Splashtop.cn
关于Wacom
Wacom成立于1983年，是一家全球性公司，总部设在日本，在世界各地设有子公司和附属办事处，支持在150多个国家和地区的营销和分销。 它是世界领先的笔式平板电脑、互动笔式显示器和数字界面解决方案的制造商。 Wacom直观输入设备的先进技术已被用于创造世界上一些最激动人心的数字艺术、电影、特效、时装和设计，并为企业和家庭用户提供其领先的界面技术来表达他们的个性。 该公司还将其产品作为OEM解决方案提供给服务于增量市场的领先制造商。 Wacom的接口技术，即Wacom Feel IT技术，也作为综合解决方案提供给战略合作伙伴。 大多数平板设备和个人电脑制造商都指望着先进的功能和可靠性来提供卓越的用户界面体验。 有关Wacom产品的更多信息，请参见www.wacom.com 。