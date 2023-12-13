Splashtop 与 Swif 携手通过集成的远程桌面访问简化设备管理
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Splashtop 与 Swif 合作旨在加强各种规模企业的安全性，为简化远程设备管理奠定基础。
2023年12月14日 加利福尼亚州库比蒂诺：安全远程访问解决方案领域的开拓者 Splashtop 今日宣布与 Swif —— 设备管理和安全领域先驱建立全新集成合作伙伴关系。此次合作推动形成了简单而强大的解决方案，该解决方案可满足中小企业和大型企业不断变化的需求，从而确保其设备生态系统的安全和高效。
为了替代复杂系统，Swif 针对 Mac、Windows 和 Linux 设备提供集中式平台，以解决合规自动化的关键问题，例如设备锁定、磁盘加密、远程访问、安全策略部署、云应用访问管理、恶意软件安装等。
Splashtop 和 Swif 的集成引入了尖端远程桌面功能，通过这个强大的集成工具，用户可以远程连接设备，像在现场一样控制这台设备。本次集成满足了市场的多样化需求，从要为合规做准备的小公司到寻求高级设备安全解决方案的大企业，一应俱全。
Splashtop 首席执行官 Mark Lee 表示：“我们很高兴与 Swif 合作，让 Swif 的用户群也能使用我们的高性能远程访问。此次合作与 Splashtop 一直以来的初衷完全一致，即支持不同规模的企业通过尖端解决方案加强安全态势、确保合规性，从而不会影响 IT 运营和生产力。”
Swif 首席执行官 Angelo Huang 补充道：“在当今环境中，数据安全至关重要，尤其是员工设备和访问控制相关的数据安全。Swif 与 Splashtop 的合作是一项战略举措，旨在为我们的客户提供简单易用的设备管理增强体验。本次集成通过远程桌面策略将授权用户与在线设备连接，只需单击“远程桌面”按钮，即可简化企业当今面临的各种挑战。”
支持的产品
远程桌面功能现已无缝集成到 Swif 解决方案中。
本次集成的关键技术细节：
一键式远程访问：用户只需一次单击即可轻松连接设备，让远程访问流程更简单。
策略分配：本次集成允许用户向设备分配策略，从而增强控制和自定义。
查看器应用程序安装：如果用户要在其设备上启动远程桌面功能，则需要一次性安装查看器应用程序。
安全连接：本次集成采用 Swif 强大的安全协议，可确保安全访问设备，从而满足对数据安全的关键需求。
实时控制：获得权限后，用户可以实时控制远程桌面，从而高效排除故障并解决问题。
关于 Splashtop
Splashtop 在简单高效的随处办公解决方案领域处于领先地位，其针对混合办公、IT 和 MSP 远程支持的解决方案可提供快速、简单且安全的使用体验。Splashtop 的高性能技术已获专利，具备 4K 高清画质，多显示器支持，帧率高达 60fps，延迟极低。Splashtop 具有高级安全功能、广泛的设备支持和快速响应的客户服务。Splashtop 在全球的个人用户超过3000万，企业用户多达25万，其中包括85%的财富500强企业。详情可访问网站 www.splashtop.cn。
关于 Swif
Swif 是 AI 驱动式多合一解决方案，用于管�理设备安全性和合规性，可以自动部署策略和收集数据，实现合规自动化。对于需要遵守 SOC2、ISO 27001、HIPPA、PCI 等安全标准的公司来说，端点安全和访问控制需要大量的前期投资。为了解决这一问题，Swif 提供了跨平台的 Mac、Windows 和 Linux 设备管理，部署策略和控制可在一分钟内完成。自动收集和传输数据到合规自动化平台进行审计。我们不再使用高成本 SSO，而是采用基于 AI 的 Chrome 扩展程序，用于收集访问报告以供季度审查和审计。