Splashtop与Leader合作，以在澳大利亚扩展安全远程访问、支持和自主终端管理
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协作提供安全、高性能的远程工作和IT管理解决方案，并拥有主权基础设施和本地专业知识。
悉尼，2026年2月18日 – Splashtop，一家全球领先的现代IT数字工作场所解决方案提供商，与Leader，一家在该地区100%澳大利亚本土拥有的IT&C信任分销商，今天宣布了一项战略合作，旨在为澳大利亚的组织提供更大的价值、增强的安全性和自主的IT运营。
通过这次合作，Leader 将向客户提供 Splashtop 的综合产品组合，提供区域专业知识、支持和指导，以满足客户的广泛需求，从安全的混合办公到主动的终端维护和合规。他们共同使组织能够自信地通过世界一流的本地支持来现代化现有的IT基础设施和混合办公环境。
"澳大利亚是我们在亚太地区的关键市场，与Leader的合作标志着我们在该地区深化存在的重要一步。" ANZ和韩国区区域销售经理Kelly Park表示。“通过结合 Splashtop 的安全可靠的远程解决方案（包括自主终端管理）与 Leader 的强大本地专业知识和成熟的分销网络，我们期望能够为澳大利亚客户提供更好的本地支持和更大的整体价值。”
“Splashtop与Leader对安全、可扩展和合作伙伴准备方案的关注高度一致，” Leader的常务董事Theo Kristoris表示。“我们在一起，通过自动化帮助我们的合作伙伴支持现代混合办公环境，同时加强安全性、合规性和运营效率。”
Splashtop在澳大利亚��市场上已建立了一定的存在，服务的关键领域包括教育、媒体和娱乐、政府、建筑和设计。公司的解决方案因其表现、可靠性和企业级的安全架构而在全球范围内获得信任。除了提供安全的远程访问，Splashtop的自主终端管理（AEM）还提供了对IT资产的持续可见性、监控和自动补丁，帮助团队降低风险和运营负担。
Splashtop以安全为核心构建，结合端到端加密、强大的访问控制，并符合ISO、SOC 2和GDPR标准，帮助保护数据并在大规模下满足法规要求。公司的主权云基础设施使组织能够在符合《隐私法》下的国家数据保护和驻地要求的同时，支持与“基本八成熟度模型”和信息安全手册（ISM）等框架的一致性，并为IRAP评估做好准备。
未来联合计划：
Splashtop和Leader计划通过共同参与即将到来的行业活动、联合营销活动以及进一步的协作参与计划，积极参与市场，直到2026年及以后。
关于 Splashtop
Splashtop 是全球顶尖的远程办公、支持和管理解决方案提供商，可简化随处办公的安全性和性能。Splashtop 非常重视客户成功，其技术有助于中小型企业实现轻松部署、使用和管理，并能为其提供高级安全功能、高吞吐量、广泛的设备支持和全天候客户支持。Splashtop 的解决方案简单易用，用户超过3000万，有助于用户通过高度灵活的方案按照实际条件进行发展和扩展。Splashtop 是微软智能安全协会（MISA）的成员，与 Microsoft 合作以共同帮助客户应对当今 IT 领域不断变化的挑战。请访问网站 www.splashtop.com 并在 LinkedIn 上关注我们以了解更多信息。
关于领导
Leader是一家澳大利亚拥有的分销商，通过五个分支机构为全国超过12,000个渠道合作伙伴提供服务。他们提供全国库存、专属账户管理、云市场，以及广泛的合作伙伴支持，例如帮助台、培训和营销资源。Leader 专注于硬件、云计算、网络安全、软件和电信，提供具有本地专业知识和关注合作伙伴成长的全面解决方案。www.leadersystems.com.au