Splashtop®和ECi软件解决方案为Naverisk™RMM客户提供集成的IT自动化管理解决方案
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MSP 和 IT 专业人员将从远程监控和管理 (RMM) IT 平台与快速、简单的远程支持解决方案集成中受益
2015年9月14日 加利福尼亚州圣何塞：Splashtop 在全球跨屏访问、支持和协作领域处于领先地位，该公司今天宣布与行业特定技术解决方案领导者 ECi 软件解决方案供应商建立战略联盟。ECi 的 Naverisk 远程监控和管理（RMM）客户现在可以获得与 Business for Remote Support 集成的 Naverisk™ 2015 软件，Business for Remote Support 是 Splashtop 的高端远程控制与支持解决方案。
“可靠、高性能的远程控制一直是 Naverisk RMM 客户群的最高需求。”Naverisk 销售和市场执行副总裁Michael Inzerillo 表示：“从 Naverisk 2015 开始，我们很高兴与 Splashtop 紧密合作，为我们的用户提供良好集成的体验。”
"Splashtop首席执行官Mark Lee说："我们很高兴与Naverisk合作，提供一个包含PSA、RMM和远程控制功能的解决方案，使我们的联合客户感到高兴。 "Naverisk 2015是一个基于网络的原生平台，与Splashtop Business无缝集成，用于远程支持 。"
Splashtop Business for Remote Support 为使用 RMM 解决方案的 MSP 和 IT 包括以下新功能：
增强了部署，因此 MSP 和 IT 可以轻松部署 Splashtop Streamer（代理）
增强的分组功能使 MSP 和 IT 能够轻松管理数千台计算机
MSP 和 IT 能够轻松地使客户访问他们自己计算机的能力
除了具有集成的远程控制功�能以外，利用 Naverisk 的 MSP 和 IT 可以通过向其客户转售 Splashtop 远程访问和虚拟桌面解决方案来产生额外的收入，以确保安全的远程员工和业务连续性。要了解更多信息，请访问：
Splashtop Business for Remote Support：https://www.splashtop.com/remote-support
Naverisk 2015 RMM 解决方案：https://www.naveriskusa.com/naverisk-rmm-suite/
关于 ECi
公司的 ECi 软件解决方案系列提供业务和电子商务解决方案，提供本地部署和基于云的技术。30多年来，ECi 的公司为中小型制造、批发/零售分销、建筑和施工以及服务组织提供服务。ECi 是一家私有公司，总部位于美国德克萨斯州沃思堡，在美国、澳大利亚、新西兰、英国和荷兰设有办事处和公司。详情请发送电子邮件至 info@ecisolutions.com 或访问网站 www.ECiSolutions.com。
关于 Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏生产力，支持和协作体验，将智能手机，平板电脑，计算机，电视和云连接在一起。 Splashtop 远程桌面服务使人们可以通过移动设备访问和控制自己喜欢的应用程序，文件和数据。 Splashtop Classroom和Mirroring360等协作产品可实现跨设备一对多的有效屏幕共享。超过1800万人从应用程序商店下载了Splashtop产品，包括惠普，联想，戴尔，宏碁，索尼，华硕，东芝，AMD，英特尔等制造合作伙伴已将Splashtop运送到超过1亿台设备上。
这种高性能远程桌面和应用程序访问解决方案是解决移动 VPN 兼容性问题和 RDP over WAN 的更加简单轻松、经济高效的方法。Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的“最具创意产品”奖，��《大众科学》颁发的“最佳创意”奖和《笔记本电脑》杂志颁发的“CES 最佳展品”奖，并成功入围“北美 Red Herring 100强”决赛。Splashtop 通过 MDM/MAM 合作伙伴及其他经销商分销。Splashtop 总部位于加利福尼亚州圣何塞，在杭州、台北和东京均设有国际办事处。欲了解更多信息，请访问网站 www.splashtop.cn 和 www.mirroring360.com。
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