Splashtop 和 Canopy 合作为 IoT 设备带来增强的远程管理

Splashtop 与 Canopy 携手共同增强对物联网设备的远程管理
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为了满足对简化物联网设备管理日益增长的需求，Splashtop 的安全远程访问和支持解决方案与 Canopy 的卓越远程监控和管理（RMM）平台达成合作伙伴关系。
2023年10月17日 加利福尼亚州库比蒂诺：Splashtop 在安全远程访问解决方案领域处于领先地位，Canopy 则是用于复杂硬件部署的领先 RMM 平台，双方今天宣布达成战略合作伙伴关系，以进一步增强和简化对物联网设备的远程管理。通过此次合作，双方制定了一个全面解决方案，以满足物联网领域对专业远程管理日益增长的需求。在物联网领域，供应商需要提供独特且通常定制化的硬件设备，包括自助服务终端、POS 系统、数字标牌、摄像头等。
快速扩张的全球 IoT 托管服务市场预计到 2027 年将达到 1350 亿美元，成为托管服务中增长最快的细分领域。随着企业持续开发和部署独特的硬件解决方案，Canopy 与 Splashtop 的合作带来了业界最全面的 IoT 设备远程访问解决方案 之一，涵盖从远程支持和故障排查到全面设备管理的各个方面。
Splashtop 首席执行官 Mark Lee 表示：“如今物联网应用程序猛增，企业能够将远程访问作为快速诊断和解决技术问题的方式至关重要，因为这样可以最大限度地减少设备停机时间和对业务的影响。通过与 Canopy 的合作，我们不断扩大产品范围，以满足并超越这个动态发展的行业不断变化的需求。”
Splashtop 与 Canopy 平台的集成引入了高性能远程控制功能，使 Canopy 用户能够快速远程访问物联网设备、排除故障并解决问题，考虑到设备停机对物联网使用场景的影响，这一点至关重要。Splashtop 和 Canopy 之间形成合力，共同确保客户能够享受对无人值守设备的无缝、快速、安全访问，从而更加高效地远程排除故障。
Canopy 首席执行官 Steve Latham 称：“与 Splashtop 的合作对 Canopy 的影响非常大，我们通过将产品整合到一个产品中，为这一领域的客户带来了多合一解决方案，这是他们一直以来需要的解决方案。Splashtop 在安全方面处于领先地位，再加上其对多样化设备生态系统的支持，进一步增强了我们的使命，我们非常期待能与 Splashtop 实现共同成长。”
Canopy 和 Splashtop 此前开展了一项试点计划，需要与选定的客户组密切合作，目前这些客户表示从中受益匪浅，比如效率和安全性的提升。
试点计划参与者 Telad 工程主管 Drew Jackson 说：“Canopy with Splashtop 提供的多合一管理解决方案非常重要。以前，我们要努力设法解决外部远程桌面应用价格贵的问题和各种潜在安全漏洞。Splashtop 使用 SSL 在相同的加密连接上运行，不需要开设额外端口，从而成为 Canopy 管理平台的绝佳附加组件。
这种观点在整个物联网行业引起共鸣，加强了此次合作的重要意义，包括：
提高 Canopy 的效率并完善其功能集：减少对第三方工具的依赖，增加其他增强功能，例如文件传输、会话记录、远程会话的用户�权限控制等。
无缝集成：这种多合一远程管理解决方案只需一次单击即可启动远程访问会话，比管理外部应用和设备凭据快三倍，让客户从中受益匪浅。
提高安全性：该集成利用 Splashtop 强大的安全协议，为用户提供安全访问，这是大型无人值守设备部署的关键要素。
行业领先的物联网焦点：将 Splashtop 的远程访问和支持技术集成到 Canopy 的专业 RMM 平台中，为不断发展的物联网行业制定独特的解决方案，实现对现场设备的强大远程管理。
支持的产品
Splashtop 远程访问和支持功能现在可用于所有 Canopy 许可证方案，包括 Starter、Advanced 和 Premier。
关于 Splashtop
Splashtop 在简单高效的随处办公解决方案领域处于领先地位，其混合办公和 IT / MSP 远程支持解决方案可提供快速、简单和安全的体验。 Splashtop 的高性能技术已获专利，具备 4K 高清画质，多显示器支持，帧率高达 60fps，延迟极低。Splashtop 具有高级安全功能、广泛的设备支持和响应式客户服务。Splashtop 在全球的个人用户超过3000万，企业用户多达25万，其中包括85%的财富500强企业。详情请访问网站 www.splashtop.com。
关于 Canopy
Canopy 作为远程监控和管理（RMM）软件平台，致力于减少自助终端服务亭、POS 系统、数字标牌等复杂硬件部署的停机时间。Canopy 平台在全球托管设备超过100万台，为零售、餐饮、安全、制造、公共服务等各个行业的财富100强客户提供服务。访问网站 www.gocanopy.com。