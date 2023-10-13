Splashtop 和 Canopy 合作为 IoT 设备带来增强的远程管理

为了满足对简化 IoT 设备管理日益增长的需求，合作伙伴关系将 Splashtop 的安全远程访问和支持与 Canopy 首屈一指的远程监控和管理 （RMM） 平台相结合。

加利福尼亚州库比蒂诺，2023 年 10 月 17 日 — 安全远程访问解决方案的领导者 Splashtop 和用于复杂硬件部署的领先 RMM 平台 Canopy 今天公布了他们的战略合作伙伴关系，以加强和简化 IoT 设备的远程管理。 该集成引入了一个全面的解决方案，以满足 IoT 领域对专业远程管理日益增长的需求，提供商提供独特且通常定制的硬件设备，从信息亭和POS系统到数字标牌和相机。

到2027年，快速扩张的 IoT 托管服务全球市场预计将达到1350亿美元，使其成为托管服务中增长最快的部分。 随着企业继续开发和部署独特的硬件解决方案，Canopy 和 Splashtop 的合作伙伴关系提供了一个及时的解决方案，以满足对 IoT 设备的全面远程访问、支持和管理日益增长的需求。

Splashtop 首席执行官 Mark Lee 表示：“我们正在见证 IoT 应用程序的激增，这使得企业拥有远程访问作为快速诊断和解决技术问题的一种方式至关重要，从而最大限度地减少设备停机时间和对业务的影响。 "通过与Canopy合作，我们正在扩大我们的产品范围，以满足并超越这个充满活力的行业不断变化的需求。”

Splashtop 与 Canopy 平台的集成引入了高性能远程控制功能，使 Canopy 用户能够快速远程访问 IoT 设备、排除故障和解决问题，考虑到设备停机对 IoT 用例的影响，这一点至关重要。 Splashtop 和 Canopy 之间的协同作用确保客户享受对无人值守设备的无缝、快速和安全访问，以实现高效的远程故障排除。

“与Splashtop的合作改变了Canopy的游戏规则，”Canopy首席执行官Steve Latham说。 "通过将我们的产品整合到单一产品中，我们为客户一直需要的这一领域带来了一体化解决方案。 Splashtop 在安全方面的领导地位及其对多样化设备生态系统的支持补充了我们的使命，我们期待共同成长。

Canopy 和 Splashtop 此前开展了一项试点计划，该计划涉及与一组选定的客户密切合作，这些客户已经报告了显着的好处，包括提高效率和安全性。

“Canopy with Splashtop 提供的一体化管理解决方案非常宝贵，”试点计划参与者 Telad 工程主管 Drew Jackson 说。 "以前，我们曾努力应对昂贵的外部远程桌面应用程序和潜在的安全漏洞。 Splashtop 工作在

使用 SSL 进行相同的加密连接，无需打开额外的端口，使其成为 Canopy 管理平台的完美附加组件。"

这种情绪在整个 IoT 行业引起了共鸣，加强了此次联合发行的价值，包括：

Splashtop 的战略扩张：深化 Splashtop 在 IoT 领域的足迹，专门针对制造、媒体和安全 监控等关键行业。

提高了 Canopy 的效率和功能集：减少了对第三方工具的依赖性，并添加了增强功能，例如文件传输、会话记录和远程会话的用户权限控制。

无缝集成：客户受益于这种多合一的远程管理解决方案，只需单击一下即可启动远程访问会话，比管理外部应用程序和设备凭据快三倍。

提高安全性：利用 Splashtop 强大的安全协议，该集成提供了 安全 访问，这是大型无人值守设备部署的关键要素。

行业领先的 IoT 焦点：将 Splashtop 的远程访问和支持技术集成到 Canopy 的专业 RMM 平台中，为不断发展的 IoT 行业带来了独特的解决方案，可实现对现场设备的强大 远程管理 。

支持的产品

Splashtop 远程访问和支持功能现在可用于所有 Canopy 许可证计划 ，包括入门级、高级版和高级版。

关于 Splashtop

Splashtop 是简化随处工作世界的解决方案的领导者。 其混合办公和 IT /MSP 远程支持解决方案可提供快速、简单和安全的体验。 Splashtop 获得专利的高性能技术能够实现 4K 高清质量、多显示器支持和 60fps 的超低延迟。 Splashtop 具有高级安全功能、广泛的设备支持和响应迅速的客户服务。 全球有超过 3000 万用户、250k 家企业（包括 85% 的财富 500 强企业）享受 Splashtop 产品。 访问 www.splashtop.com。

关于 Canopy

Canopy 是一个远程监控和管理 (RMM) 软件平台，专注于减少复杂硬件部署（例如自助服务亭、POS 系统和数字标牌）的停机时间。 Canopy通过该平台管理着全球超过100万台设备，为不同领域的财富100强客户提供服务，包括零售、餐饮、安全、制造和公共服务。 访问 www.gocanopy.com。