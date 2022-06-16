Splashtop 与 Bridge Digital 联手为媒体与娱乐业提供远程访问和支持
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提供安全的高性能、低延迟工作流程和远程 IT 支持，让 M&E 能够随时随地享受高效的办公体验
加利福尼亚州库比蒂诺和田纳西州纳什维尔 - 2021年12月9日 -安全远程访问和支持解决方案的领导者Splashtop, Inc.和Bridge Digital, Inc 。数字视频工作流程和使其发挥作用的技术专家宣布建立伙伴关系，向Bridge Digital的媒体和娱乐（M&E）客户提供Splashtop的基于云的 和内部安装的 解决方案。
Bridge Digital 的 Mickey Charles 称：“Splashtop 能够提供非常安全的远程访问，在与我们的客户合作时这是我们最为重视的功能和要求。我们不断研究各种解决方案，希望找到一种方案既在组织内部有效，又能为我们的客户提供高效的工作流程产品。现在市场上有一些产品声称，在与客户交流时能够提供很高的安全性，但这些产品仍存在漏洞。远程访问客户设备时，我们特别注重自己使用和推荐的工具。Splashtop 能够提供更高水平的产品安全保障，我们以及我们的客户都非常喜欢这一优势。”
Splashtop实现了安全、高质量的远程工作和支持 ，专为M&E 公司从任何设备访问高端计算机和软件而设计。 尤其是M&E行业，需要远程访问资源密集型软件，用于编辑、渲染、广播、音频与视频同步、视觉效果、声音效果、绘画、��雕刻和其他后期制作活动。 Splashtop有助于安全地连接到内部计算机，以实现无缝工作和协作--具有，高性能 ，包括4k流媒体，最高可达60FPS，同时自动最小化延迟。 Splashtop还为NVIDIA和AMD的GPU加速和英特尔CPU进行了全面优化。
"在2020年，电影公司不得不迅速采用远程工作作为锁定和关闭办公室的创可贴解决方案。Splashtop的渠道主管Justin Windsor说："一年多以后，它仍然是一种必需品，但重点已经从采用远程工作转移到优化远程工作流程。 "我们很高兴Bridge Digital加入我们的合作伙伴社区，并期待着向M&E客户提供我们的解决方案"。
关于Splashtop：
Splashtop公司。 为企业、学术和研究机构、政府机构、小型企业、MSP、IT部门和个人提供安全的远程访问和远程支持软件和服务。 Splashtop基于云的、安全的、易于管理的远程访问方法正日益取代传统的方法，如虚拟专用网络（VPN），同时赢得了93分的净促进者分数（NPS），这是评估客户满意度的标准。 全球有超过3000万用户，包括85%的财富500强企业的用户使用Splashtop产品。 请访问splashtop.com获取更多信息。
关于Bridge Digital Inc.:
Bridge Digital Inc.帮助媒体& 娱乐行业的企业更有效地创建、管理、分发和盈利其视频资产。 我们的解决方案涵盖整个数字媒体工作流程，从摄取到最终交付。 我们的重点是战略性地使用技术来加速你的工作流程，扩大你的能力，并提高质量，以获得更��好的投资回报。