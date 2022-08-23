Splashtop 与 Acronis 集成，为 Acronis Cyber Protect Cloud Solution 提供可扩展的远程支持 - 预览2
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使用 Acronis 的 MSP 现可直接从控制台启动 Splashtop 远程控制会话，为客户工作提供更快、更可靠的支持。
2022年6月30日 美国加州库比蒂诺和佛罗里达州迈阿密：Splashtop 与 Acronis 今天宣布达成合作伙伴关系，双方决定将安全远程访问与支持解决方案和 Acronis Cyber Protect Cloud 进行集成，共同搭建多合一数据与网络安全保护平台。此次集成方案允许 MSP 技术员直接从 Acronis Cyber Protect Cloud 控制台访问并控制计算机，以排除故障和解决问题，从而减少停机时间、提升客户满意度并降低运营成本。
Acronis Cyber Protect Cloud 将备份与下一代基于 AI 的反恶意软件、反病毒和端点保护管理功能整合到同一解决方案中。与 Splashtop 集成后，服务提供商可以直接从 Acronis 控制台即时访问其客户的所有托管设备，通过提供对端点的即时访问，加快事件补救速度、增强支持的可靠性并提高生产效率。
目前，客户不仅可以利用此集成解决方案保护工作内容，而且可以在发生故障时立即轻松访问。服务提供商可以通过 Splashtop，向任何最终用户的计算机或移动设备远程提供按需支持，而不会受限于设备类型或操作系统。服务提供商还可以帮助最终用户远程访问其工作计算机，所有操作都能在这一集中平台完成。
Acronis 副总裁兼美洲区总经理 Pat Hurley 说："在当前网络环境下，没有企业是安全的，他们正在向专门从事网络保护服务的托管服务提供商寻求帮助。Acronis 可提供 MSP 所需的严密的保护措施，而界面直观的 Splashtop 可以及时解决问题，减少停机导致的损失。"
托管服务提供商可以通过与 Splashtop 的集成方案，更快地执行服务请求，提高 SLA 以及客户整体满意度。客户利用此网络保护解决方案保障其工作内容的安全，在发生故障时也能够轻松访问。用户可享受到的优势：
快速上手：Acronis-Splashtop 集成方案允许用户立即启动，一键访问所有托管的工作内容。
轻松实现远程桌面访问：轻松支持分布式团队和设备，无论员工居家办公、在办公室办公还是在差旅途中办公。
充分利用本地计算机性能：远程会话期间，使用 Splashtop 的文件传输、远程重启、共享技术员桌面、聊天等功能，可以更加充分地利用本地计算机性能。
Acronis Cyber Protect Cloud 和 Splashtop 共同协作，使服务提供商可以通过可靠的连接提供方便快捷的远程支持。
Splashtop 联合创始人兼产品管理高级副总裁 Thomas Deng 表示："安全是我们在 Splashtop 所做的全部努力的基础，我们很自豪能与 Acronis 成为合作伙伴。Acronis 是一个十分值得信赖、稳定可靠的网络保护平台。在为服务提供商及其客户提供保护和支持方面，Acronis 从未掉以轻心"。
Splashtop 的安全性很高，在全球有20万企业用户和3000万最终用户，包括大型银行、体育与娱乐公司、教育机构、医疗保健组织、政府机构等。有关 Acronis Splashtop 集成方案的更多信息，请访问网站 solutions.acronis.com/splashtopp 和 Splashtop.com/partners/integrations/acronis。
关于 Splashtop
Splashtop 在安全远程访问与支持领域处于领先地位，其针对弹性办公、弹性学习和 IT 支持的解决方案可提供真实的"面对面体验"，就像现场设备一样快速、简单且安全。Splashtop 具备 4k 分辨率 60fps 的高性能以及各种高级安全功能和合规性，可访问并支持所有设备和操作系统，在全球都可以即时联系我们的专业技术员，是一款全功能、多场景、高性能软件应用。Splashtop 的全球用户超过3000万，其中包括https://www.splashtop.com/?utm_campaign=PR&utm_content=06302022的财富500强企业。Splashtop.com其针对弹性办公、弹性学习和 IT 支持的解决方案可提供真实的"面对面体验"，就像现场设备一样快速、简单且安全。Splashtop 支持 4K 画质、帧率高达60fps，具备多种高级安全功能，符合各种行业标准和法律法规，可访问并支持目前主流的绝大多数设备和操作系统。Splashtop 在全球设有专业的技术支持团队，是一款全功能、多场景、高性能的应用软件。Splashtop 的全球用户超过3000万，其中包括85%的世界500强企业。Splashtop.com
关于 Acronis
Acronis 将数据保护与网络安全进行�整合，以提供一体化与自动化网络保护，可应对现代数字化时代面临的挑战，即安全性、可访问性、隐私性、真实性和可靠性（SAPAS）。Acronis 凭借灵活部署模式，满足服务提供商和 IT 专业人员的需求，为数据、应用程序和系统提供卓越的网络保护，可提供各种创新性下一代解决方案，包括防病毒、备份功能、灾难恢复以及由 AI 驱动的端点保护管理等。Acronis 先进的反恶意软件由尖端的机器智能和基于区块链的数据认证技术支持，能够以可预测的低成本保护任何环境的安全，包括从云端和本地化环境。
Acronis 于2003年在新加坡成立，2008年在瑞士完成注册，现有2000余名员工，在全球设有34个办事处。其解决方案得到了超过550万家庭用户以及50万企业用户的信赖。Acronis 在全球150多个国家有超过50,000个合作伙伴和服务提供商，其产品语言版本多达26种。