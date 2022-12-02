Splashtop和AirWatch合作，提供高度安全的远程访问
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市场领先的远程桌面、远程支持、远程应用和交互式白板解决方案现在与AirWatch企业移动管理相整合
加州圣何塞--2013年11月5日-- Splashtop Inc. 跨设备计算和协作领域的全球领导者，以及最大的企业移动管理（EMM）供应商AirWatch宣布，Splashtop Business和Splashtop Enterprise产品均与AirWatch集成。
“远程访问公司信息是企业移动性的关键组成部分，许多部署都需要访问物理或虚拟桌面。”AirWatch 业务开发总监 Kevin Keith 说，“借助 AirWatch 版 Splashtop，我们的客户拥有高度安全、性能最佳的集成体验，使用户可以直接从其物理或虚拟桌面访问其应用程序和数据，并且知道连接受到保护。”
Splashtop 以基于 3G/4G 网络的高性能、交互式远程桌面解决方案而闻名。Splashtop Business 包含一个简单易用的 SaaS 管理控制台，该控制台在 8 个数据中心中利用 Splashtop 的全球中继基础结构。Splashtop Enterprise 是一种本地部署解决方案，安装在客户自己的服务器上，位于防火墙后面，并且与他们的 Active Directory 和 Microsoft Windows RDS 服务器集成。
这两款产品均具备各种安全功能，例如 SSL/AES 256 位加密、用户或设备激活/停用以及详细的审计跟踪。通过 Splashtop，用户可以快速、轻松、安全地访问计算机、服务器以及公共云、私有云或混合云上的所有应用程序、文件和数据。IT 可以更高效地通过任意网络支持远程和移动办公人员，无需将 VPN 扩展到移动设备，也无需安装复杂的 Citrix 或 VMWare 解决方案，既省事又省钱。Splashtop 的性能优于 Citrix GotoMyPC、LogMeIn、TeamViewer、基于 RDP 的 Wyse 以及 Citrix Receiver HDX。
Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说：“Splashtop 为 AirWatch 用户提供了无缝高速的远程访问体验，甚至可以访问他们最重的应用程序，包括 3D CAD/CAM 和 HD Video。通过与 AirWatch 集成，IT 现在可以确保远程访问符合其安全策略。”
Splashtop for AirWatch 应用现可在苹果应用商店下载。Splashtop Business 和 Splashtop Enterprise 的 Splashtop for AirWatch 可免费试用。详情请前往 AirWatch Marketplace 或 Splashtop 网站查看。
关于 Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏幕生产力和协作体验，连接智能手机、平板电脑、电脑、电视和云。 Splashtop远程桌面服务
使人们能够通过移动设备访问和控制他们喜爱的应用程序、文件和数据。 超过1500万人从应用商店下载了Splashtop产品，包括惠普、联想、戴尔、宏基、索尼、华硕、东芝、AMD、英特尔和其他公司在内的制造伙伴已在超过1亿台设备上交付了Splashtop。
这种性能最佳的远程桌面和应用程序访问解决方案是解决WAN上的移动VPN和RDP兼容性问题的更快，更轻松，更具成本效益的方法。 Splashtop赢得了PC World的久负盛名的“最具创新性产品”奖，“流行科学”的“最佳新事物”奖，“ LAPTOP”杂志的“ 2012最佳CES”奖以及2013年《红鲱鱼》北美地区100强决赛入围者。 Splashtop是通过MDM / MAM合作伙伴和其他经销商分发的。该公司总部位于加利福尼亚州圣何塞，在中国，日本和台湾地区设有国际办事处。欲了解更多信息，请访问www.splashtop.com
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Kim Gengler
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