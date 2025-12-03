Splashtop AEM因在首次G2自主端点管理报告中获得最佳预估ROI而受到认可
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
四到五个月的回报期，几乎完美的路线图信心，以及在自动化和支持方面的高评分，使Splashtop成为现代端点管理的价值导向合作伙伴。
加州库比蒂诺，2025年12月3日 —— Splashtop 的 自主终端管理 (AEM) 解决方案 在首份 G2 自主终端管理 (AEM) 冬季2026报告中因“最佳投资回报率 (ROI)”而获得认可。这一荣誉体现了Splashtop的战略，即让现代化、自动化的终端管理和安全性在资源有限的IT团队中易于实现。AEM在没有传统企业工具管理成本的情况下提供实时可见性和智能自动化，帮助更多的组织安全、高效地运营。
百分之百的评测者表示Splashtop AEM正朝着正确的方向前进。在组织寻找创新伙伴和现代替代方案，以应对AI驱动的威胁、分布式设备增长以及对安全和合规的更高期望时，他们的信心是非常重要的。
IT 团队正在使用 Splashtop 实现实时控制，以减少暴露窗口并增强其安全态势。AEM 通过自动化常规维护和揭示需要立即关注的问题来缓解操作压力，使 IT 团队能够专注于更高价值的工作。这种清晰度增强了组织在满足监管和保险预期方面的合规能力，同时支持业务的绩效和连续性。
Splashtop AEM Performance in G2 Winter Reports AEM 用户报告称，这些特性带来了更快的价值实现，加速的补丁周期，以及改善的操作效率，并通过直观的工作流程简化了小团队的日常工作。
“Splashtop Autonomous Endpoint Management 自动处理一切，我不用费心思考。设置过程出奇地简单，现在它可以在不需要我进行任何手动操作的情况下，处理我们设备上的所有更新和补丁。我非常喜欢这个清晰的仪表盘，它让我一眼就能看到所有事情的状态。自动监控在问题成为真正问题之前就能捕捉到，从而使我们避免了许多潜在的麻烦。自从我们开始使用它以来，它一直非常可靠，并且与我们看过的其他企业解决方案相比，成本合理。总的来说，它就像在后台默默运行，让我可以专注于其他事情，而不是不断地管理设备更新和安全补丁。”- 建筑行业的认证用户，中型市场（51-1000名员工）
使用 Splashtop 进行遠端電腦支援和自主终端管理的评论者报告了高满意度评分，在Grid上测量的每个指标中，包括业务易用性、使用简便性、设置便利性和支持质量，均超过大多数供应商。Splashtop 的遠端電腦支援和 AEM 解决方案显示出强劲的投资回报率，预计回报期分别为4和5个月。
这些结果强化了 Splashtop 在新兴类别中的势头，为 IT 团队带来了自动化、可见性和控制能力，使他们能够在快速发展的威胁下保持运营生产力。
“如今的 IT 领导者在管理增长的风险时，所使用的工具和预算并未同步提升，” Splashtop 的 CEO 和联合创始人 Mark Lee 表示。“他们在平衡技术债务、人员限制和不断增加的安全压力，需要能够帮助他们立即采取行动而不减缓业务发展的合作伙伴。Splashtop 致力于提供减少复杂性、加快修复速度并提供竞争价值的解决方案，以便更多组织能够获取保持安全所需的自动化和可视性。”
Splashtop 继续推进其自主终端管理，专注于操作简便和可衡量的成果。更多信息，请访问www.splashtop.com。
新闻摘要
Splashtop AEM 在 G2 的首份自动端点管理报告中获得了最佳预计投资回报率，客户报告的回收期为四到五个月。
95%至97%的 AEM 用户将产品评为四或五星，确认了在自动化、可见性和实时补丁方面的高满意度。
100%的AEM评审者表示产品正朝着正确方向发展，显示出对中型市场IT团队的强烈信心。
Splashtop AEM 在该类别中记录了最快的实施时间之一，中型市场部署平均仅需半个月。
Splashtop Remote Support 获得4.8星的评级，并有96%的推荐可能性，支持其在细分市场中以两个月的速度实现最快上线时间。
根据经过验证的客户评分，AEM 和 Splashtop Remote Support 在易用性、设置和支持质量方面均超过了类别平均水平。
G2数据使Splashtop位于那些为IT团队寻求整合端点管理和远程支持能力的平台中最具价值导向的平台之一。
Splashtop 的统一方法帮助精简的 IT 团队提升安全状态，简化软件补丁并减少操作开销，同时不增加工具复杂性。
关于 Splashtop
Splashtop 是全球顶尖的远程办公、支持和管理解决方案提供商，可简化随处办公的安全性和性能。Splashtop 非常重视客户成功，其技术有助于中小型企业实现轻松部署、使用和管理，并能为其提供高级安全功能、高吞吐量、广泛的设备支持和全天候客户支持。Splashtop 的解决方案简单易用，用�户超过3000万，有助于用户通过高度灵活的方案按照实际条件进行发展和扩展。Splashtop 是微软智能安全协会（MISA）的成员，与 Microsoft 合作以共同帮助客户应对当今 IT 领域不断变化的挑战。请访问网站 www.splashtop.com 并在 LinkedIn 上关注我们以了解更多信息。