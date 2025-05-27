Splashtop 为自动端点管理解决方案添加了设备配置和高级应用程序部署功能
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IT 团队和 MSP 现在可以自动设置、执行安全策略并简化分布式环境中的操作。
2025年5月28日 加利福尼亚州库比蒂诺：Splashtop 今天宣布其自动端点管理（AEM）解决方案新增多项增强功能，以帮助 IT 团队更好地控制环境中的 Windows 和 Mac 设备的安全性。IT 管理员现在可以建立和实施网络和安全配置，为软件进行大规模部署和修补。本次是 Splashtop 实施自动化 IT 以来最新的一次更新，旨在帮助企业为精益 IT 团队提高效率和实时安全性。除了基于环的策略管理、漏洞扫描、可配置警报、自动修复和脚本等最近宣布的功能外，IT 管理员还可以集中管理端点设置、管理操作系统和第三方应用程序，并可在其生态系统中即时实施策略。
在当今的分布式工作环境和快速发展的网络安全环境中，企业要利用有限的 IT 资源来保证系统的安全高效。Splashtop AEM 通过标准化 IT 配置策略并自动将其应用于新设备来简化安全管理，从而降低配置出错的风险并加强设备上线时的安全性。管理员现在可以远程配置 Wi-Fi、代理和防火墙设置；强制执行屏幕锁定和密码策略；以及远程部署、修补和管理操作系统以及主�流的第三方和自定义应用程序的软件版本。策略可以应用于个人、组或整个团队，确保每台设备都遵守并符合公司标准。
所有操作均由 Splashtop 的基于代理的架构提供支持，确保即时的可见性和实时执行。Splashtop AEM 作为独立的 SaaS 解决方案可以增强安全态势，可提供实时补丁和软件更新、脚本、仪表盘和自动修复，作为现有 MDM 工具（如 Microsoft Intune）的辅助工具。
Splashtop 首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 表示：“哪怕一个设备配置出错或应用程序未修补也会导致整个公司暴露在危险当中。每个不安全的端点都会使违规风险成倍增加。Splashtop AEM 可以帮助 IT 快速采取行动、保持合规并大规模运营。更新是为了追寻更加广阔的愿景，无论企业规模如何，我们都能为其提供无缝、主动的自动化端点管理。”
Splashtop AEM 现在包括：
对 Wi-Fi、防火墙、代理、锁屏和密码设置的设备配置
从 AEM 控制台部署应用程序以进行远程安装
策略自动化，确保新设备根据组分配继承配置
基于代理的架构，实现实时执行、可视性和响应能力
漏洞扫描检测 CVE/KEV，识别和确定风险的优先级
自动修补操作系统和第三方应用程序，包括行业特定和定制化公司内部软件。
基于环的策略管理，支持分阶段、基于风险的部署
可定制的仪表盘，用于集中实时系统监控
可配置警报和 Smart Action，用于自动检测和解决问题
脚本和任务简化脚本编写、大规模部署、远程命令和系统更新
Splashtop AEM 兼顾运营效率与实时安全性，助力 IT 团队�以经济高效的方式自动实施标准。有助于保持业务平稳运行和员工高效工作。同时，AEM 还有助于释放关键 IT 资源，让其能够专注于更具战略性的计划。
要详细了解 Splashtop 自动端点管理解决方案，请访问网站 www.splashtop.com。
关于 Splashtop
Splashtop 是全球顶尖的远程办公、支持和管理解决方案提供商，可简化随处办公的安全性和性能。Splashtop 非常重视客户成功，其技术有助于中小型企业实现轻松部署、使用和管理，并能为其提供高级安全功能、高吞吐量、广泛的设备支持和全天候客户支持。Splashtop 的解决方案简单易用，用户超过3000万，有助于用户通过高度灵活的方案按照实际条件进行发展和扩展。Splashtop 是微软智能安全协会（MISA）的成员，与 Microsoft 合作以共同帮助客户应对当今 IT 领域不断变化的挑战。请访问网站 www.splashtop.com 并在 LinkedIn 上关注我们以了解更多信息。