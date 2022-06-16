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Splashtop为IT专业人员和MSP的远程支持解决方案添加了警报，Windows更新，系统清单和其他管理功能

本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。

2018年8月22日，加利福尼亚州圣何塞。 Splashtop Inc.是远程访问、协作和远程支持解决方案的全球领导者，今天推出了Splashtop Remote Support Premium 。 Splashtop远程支持高级版是为那些需要结合远程控制、警报监控、Windows更新和远程命令功能的解决方案的IT专业人士和MSP设计的，它以低廉的价格提供了所要求的顶级功能。

"Splashtop首席执行官Mark Lee说："Splashtop远程支持高级版是具有类似功能的更昂贵解决方案的完美替代品。 "例如，当你选择Splashtop远程支持高级版而不是LogMeIn中央高级版时，你至少可以节省70%。"

远程支持高级版中引入的所有功能都是为IT专业人员和MSP的便利和生产力而设计的。

  • 可配置的警报 ，允许用户在自定义的组合中设置警报，以监测计算机状态、软件安装、内存使用等。

  • Windows更新管理 帮助技术人员确保他们的计算机是最新的

  • 远程命令 使用户能够在远程计算机上执行命令

  • 系统库存 显示系统、硬件和软件库存

  • 事件日志 显示计算机的关键事件/警告，技术人员可以利用这些事件/警告来排查问题。

Remote Support Premium 还包括 Splashtop Remote Support Plus 中的所有其他重要功能，包括文件传输、多显示器支持、远程唤醒、远程重启、用户管理、计算机分组等。有关详细功能列表，请访问网站 https://www.splashtop.com/products/remote-support/monitoring-and-management

定价和可用性
Splashtop Remote Support Premium 现在可以到 www.splashtop.com/remote-support 购买。为庆祝 Remote Support Premium 的发布，我们将推出特惠价¥3,408/年，含25台计算机。如果计算机数量更多，则可以订购其他套餐，每台计算机每年的年成本低于 3 美元。原价为起$749/年。特惠促销期间订购的客户还可以锁定折扣，将来续订时再使用。

关于Splashtop
Splashtop Inc.提供最具价值和同类最佳的远程计算机访问和协作解决方案。 Splashtop远程桌面服务使人们能够从任何设备、任何地方访问他们的应用程序和数据。 Splashtop远程支持服务使IT和MSP能够支持计算机、移动、工业设备和物联网（IoT）。 Splashtop按需支持解决方案使支持和服务台团队能够远程访问计算机以及iOS和Android设备，以提供支持。 Splashtop的协作服务，包括Mirroring360和Classroom，实现了有效的屏幕共享，一对多，跨设备。 超过2000万用户享受Splashtop产品。 了解更多信息：https://www.splashtop.com

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