将Splashtop添加为Sharp战略技术联盟资源（STAR）成员

Splashtop 的解决方案与 Sharp AQUOS BOARD™ 交互式显示系统协作，使演示者和参与者可以使用Chromebook、iPad、Android、PC 和 Mac 在房间的任何位置演示内容并共享想法

加州圣何塞（PRWEB）--2014年10月21日 - Splashtop公司。是跨设备计算和协作领域的全球领导者，今天宣布夏普电子公司已将Splashtop列为战略技术联盟资源（STAR）成员。 通过这一声明，使用夏普AQUOS BOARD互动显示系统的用户现在可以通过使用Splashtop Classroom 和Splashtop Mirroring360 产品，在房间的任何地方使用他们选择的设备控制、注释和展示内容--以及分享想法，从而大大扩展他们的演示功能。

在房间的任何地方进行演示，然后与其他人分享内容--包括Chromebooks Splashtop Classroom 允许演示者控制、注释并分享他们的内容--包括Keynote或Powerpoint演示，以及现有的Windows或Mac应用程序--包括Chromebooks、iPad、Android、Windows PC和Mac的所有与会者设备。 最新版本包括一些新功能，如：云支持、与视频一起的流媒体音频，以及多个参与者直接从他们的移动设备控制演讲者屏幕的能力。

镜像Chromebook屏幕--就像Airplay Splashtop Mirroring360 ，6月份推出，被成千上万的演讲者用来使用他们的PC或Mac将他们的iOS屏幕无线显示到投影仪上，而无需Apple TV或电缆。 有了这个最新的更新，与会者现在还可以将他们的Chromebook和Mac屏幕镜像到演讲者的电脑上--增加观众的参与度。



希望在改善课堂管理的同时更有效地吸引学生的 教育工作者 – 对于存在视觉/听觉障碍或残疾的学生来说非常宝贵

希望通过将移动设备变成最终的演示设备来吸引观众的 销售主管 ，同时保持对演示文稿的控制

讲师 能够让听众直接在 iPad、Chromebook、Android、Mac 或 Windows 设备上回答问题，无需走到教室的前面

培训师 希望通过让受训者从自己的座位上参与内容互动来提高效率

需要通过使用云或本地解决方案来管理和支持数百个用户的 IT 团队

Splashtop 首席执行官兼总裁 Mark Lee说：“我们很高兴参与夏普的 STAR 计划，方便演示者和参与者使用Chromebook、iPad、Android 和其他设备。借助夏普 AQUOS BOARD 显示屏，Splashtop 支持任何人在房间内自由移动并与参与者互动，无论大小，这都对任何演示文稿都产生了巨大的影响！”

立即试用或了解更多信息：https://education.splashtop.com

www.Sharpusa.com/aquosboard

关于Splashtop

远程桌面服务 使人们能够通过移动设备访问和控制他们喜爱的应用程序、文件和数据。 超过1600万人从应用商店下载了Splashtop产品，包括惠普、联想、戴尔、宏基、索尼、华硕、东芝、AMD、英特尔和其他公司在内的制造伙伴已在超过1亿台设备上交付了Splashtop。

这种性能一流的远程桌面和应用访问解决方案是解决移动VPN兼容性问题和广域网RDP的更快、更容易、更经济的方法。 Splashtop获得了《PC世界》颁发的著名的 "最具创新性产品 "奖，《大众科学》颁发的 "最佳新产品 "奖，《LAPTOP》杂志颁发的 "2012年CES最佳产品 "奖，并入围2013年Red Herring北美100强。 Splashtop通过MDM / MAM合作伙伴 和其他经销商进行分销。 该公司的总部设在加利福尼亚州圣何塞，在中国、日本和台湾设有国际办事处。

https://www.splashtop.com 。

关于夏普电子公司



在美国，夏普是通过B2B销售渠道销售55英寸以上商用集成触摸显示器的第一品牌*。 夏普的专业和商业显示器是专门为商业应用而设计的，并提供各种尺寸。 从我们获奖的用于数字标牌的4K超高清和全高清显示器，到我们高影响力的超薄边框视频墙，再到创新的AQUOS BOARD互动显示系统，夏普产品帮助你出色地沟通、协作和传播信息。

有关夏普AQUOS BOARD互动显示系统的更多信息，请访问www.Sharpusa.com/aquosboard 或发送电子邮件至ProLCD@Sharpusa.com

*根据NPD DisplaySearch月度大型商业显示器报告，2014年7月。

所有品牌名称和产品名称都是其各自公司的商标或注册商标。

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