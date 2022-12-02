将Splashtop添加为Sharp战略技术联盟资源（STAR）成员
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Splashtop 的解决方案与 Sharp AQUOS BOARD™ 交互式显示系统协作，使演示者和参与者可以使用Chromebook、iPad、Android、PC 和 Mac 在房间的任何位置演示内容并共享想法
加州圣何塞（PRWEB）--2014年10月21日 - Splashtop公司。是跨设备计算和协作领域的全球领导者，今天宣布夏普电子公司已将Splashtop列为战略技术联盟资源（STAR）成员。 通过这一声明，使用夏普AQUOS BOARD互动显示系统的用户现在可以通过使用Splashtop Classroom 和Splashtop Mirroring360 产品，在房间的任何地方使用他们选择的设备控制、注释和展示内容--以及分享想法，从而大大扩展他们的演示功能。
可以在会议室中的任何位置进行演示，然后与他人（包括 Chromebook）共享内容
Splashtop Classroom 允许演示者控制、注释和共享内容（包括 Keynote 或 Powerpoint 演示文稿，以及已有的 Windows 或 Mac 应用程序）到所有参与设备，包括 Chromebook、iPad、安卓、Windows PC 和 Mac。最新版本的新增功能包括：云支持、流式传输音视频以及支持多用户直接使用移动设备控制演示者屏幕。
映射 Chromebook 屏幕 – 就像 Airplay 一样
Splashtop Mirroring360 于六月推出，数千名演示者利用这款软件，通过 Windows PC 或 Mac 将 iOS 屏幕无线显示到投影仪，无需使用额外的 Apple TV 或网线。通过此次最新更新，参��与者还可以将 Chromebook 和 Mac 屏幕镜像到演示者的电脑上，从而提高观众参与度。
如果将夏普 AQUOS BOARD 交互式显示器与 Splashtop Mirroring360 和 Classroom 一起使用，则能为以下用户群体创建理想的演示平台：
希望在改善课堂管理的同时更有效地吸引学生的教育工作者 – 对于存在视觉/听觉障碍或残疾的学生来说非常宝贵
希望通过将移动设备变成最终的演示设备来吸引观众的销售主管，同时保持对演示文稿的控制
讲师能够让听众直接在 iPad、Chromebook、Android、Mac 或 Windows 设备上回答问题，无需走到教室的前面
培训师希望通过让受训者从自己的座位上参与内容互动来提高效率
需要通过使用云或本地解决方案来管理和支持数百个用户的 IT 团队
Splashtop 首席执行官兼总裁 Mark Lee说：“我们很高兴参与夏普的 STAR 计划，方便演示者和参与者使用Chromebook、iPad、Android 和其他设备。借助夏普 AQUOS BOARD 显示屏，Splashtop 支持任何人在房间内自由移动并与参与者互动，无论大小，这都对任何演示文稿都产生了巨大的影响！”
关于 Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏生产力和协作体验，将智能手机，平板电脑，计算机，电视和云连接在一起。 Splashtop 远程桌面服务使人们可以通过移动设备访问和控制自己喜欢的应用程序，文件和数据。超过1600万人从应用程序商店下载了Splashtop产品，包括惠普，联想，戴尔，宏碁，索尼，华硕，东芝，AMD，英特尔等制造合作伙伴已将Splashtop运送到超过1亿台设备上。
这种高性能远程桌面和应用程序访问解决方案是解决移动 VPN 兼容性问题和 RDP over WAN 的更加简单轻松、经济高�效的方法。Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的“最具创意产品”奖，《大众科学》颁发的“最佳创意”奖和《笔记本电脑》杂志颁发的“2012年 CES 最佳展品”奖，并成功入围“2013年北美 Red Herring 100强”决赛。Splashtop 通过 MDM/MAM 合作伙伴及其他经销商分销。Splashtop 总部位于加利福尼亚州圣何塞，在杭州、台北和东京均设有国际办事处。
更多信息请访问 https://www.splashtop.com。
关于夏普电子公司
夏普电子公司是日本夏普公司在美国的子公司，夏普公司是全球领先且独一无二的家庭娱乐产品、设备、联网多功能办公解决方案以及移动通信和信息工具的开发商。旗下领先品牌包括 AQUOS® LED HD 和 4K UHD 电视，Insight® Microwave Drawer® 烤箱和 Plasmacluster® 空气净化器。夏普被评为美国最受尊敬的品牌之一和全球 20 个最受喜爱的公司之一。
在美国，夏普是通过B2B销售渠道销售55英寸以上商用集成触摸显示器的第一品牌*。 夏普的专业和商业显示器是专门为商业应用而设计的，并提供各种尺寸。 从我们获奖的用于数字标牌的4K超高清和全高清显示器，到我们高影响力的超薄边框视频墙，再到创新的AQUOS BOARD互动显示系统，夏普产品帮助你出色地沟通、协作和传播信息。
有关夏普AQUOS BOARD互动显示系统的更多信息，请访问www.Sharpusa.com/aquosboard 或发送电子邮件至ProLCD@Sharpusa.com
*根据NPD DisplaySearch月度大型商业显示器报告，2014年7月。
所有品牌名称和产品名称都是其各自公司的商标或注册商标
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Alex Shapiro
alex.shapiro@horngroup.com