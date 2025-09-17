Splashtop 获得 ISO/IEC 27001:2022 认证
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
主要亮点：
ISO/IEC 27001:2022认证– Splashtop符合最新、更严格的信息安全管理全球标准，超过了之前2013年的要求。
由Splashtop解决方案支持的安全控制 – 安全控制的实施利用了自主终端管理（AEM）进行实时补丁更新，使用Foxpass实现基于证书的Wi-Fi安全，使用Splashtop Secure Workspace（SASE/零信任网络访问）和远程访问平台。
增强的风险和威胁管理 – 展示了Splashtop全球运营中数据机密性、完整性和可用性的高级控制。
综合合规组合 – 补充GDPR、SOC 2、HIPAA、FERPA和PCI支持，强化Splashtop作为安全远程访问、支持和IT管理的可信合作伙伴。
CUPERTINO, Calif. – 2025年9月18日 – Splashtop，在现代和严格的2022年指南下获得ISO/IEC 27001认证的全球混合办公安全解决方案领导者。2022年的更新通过加强对云服务安全、威胁情报、隐私设计、操作弹性及供应商和第三方风险管理的要求来提高标准。这一里程碑强调了Splashtop在保护客户数据和推进全球信息安全管理实践方面的持续投资。
实现此认证确认Splashtop在人员、流程和技术层面维护了全面的信息安全管理体系（ISMS）；进行年度独立�审计；并不断加强控制，以领先于新兴的网络威胁和业务风险。
远程访问、远程支持和自主终端管理的全面合规
除了远程访问和安卓远程支持，Splashtop现在还提供自主终端管理（AEM），这是一项2025年推出的突破性解决方案，帮助IT团队自动化进行终端维护、补丁更新和全球设备监控。AEM 使组织能够识别和修复漏洞，执行合规性，并确保业务连续性，同时降低运营开销。这些解决方案使得 Splashtop 为混合办公团队提供一个单一、安全的环境，并在 ISO/IEC 27001:2022 认证范围内得到保护和验证。
在实施ISO/IEC 27001:2022安全控制时，Splashtop依赖自己的产品组合来满足并超越标准的要求。其中包括使用Foxpass实现基于证书的Wi-Fi安全，自主终端管理（AEM）进行实时补丁更新和监控，Splashtop Secure Workspace用于SASE/零信任网络访问，以及公司的行业领先远程访问解决方案。通过使用自身技术来实现认证，Splashtop 展示了其以安全为先的产品设计的实力和成熟度。
Foxpass 加入认证安全框架
范围包括 Foxpass by Splashtop；一个完全托管的云端 RADIUS 身份验证服务，使 Wi-Fi、VPN 和网络基础设施的访问安全且无密码。Foxpass 于2023年被 Splashtop 收购，以加强 SMB 和 MSP 的访问管理和基于 RADIUS 的身份验证。通过将 Foxpass 集成到其认证的信息安全管理系统 (ISMS) 中，Splashtop 将��企业级保护扩展到其所有解决方案，巩固了全球客户安全的统一基础。
“获得ISO 27001:2022认证展示了我们对保护客户数据和领先于不断变化的威胁的关注和承诺，”对Splashtop的安全与合规副总裁Jerry Hsieh说道。“将此认证扩展到包括Foxpass，突显了我们如何将业务的每个部分纳入一个安全的、持续改进的框架中，符合最严格的全球标准。”
对全球IT和安全买家的承诺
Splashtop 的安全远程访问、远程支持和自主终端管理解决方案得到了超过200个国家和地区的IT和安全专业人员的信赖。此产品组合帮助组织保护每台设备，简化IT操作，并保持全球标准的合规性。公司不断扩展的合规框架——包括GDPR、SOC 2、HIPAA、FERPA 和 PCI——强调了其作为企业战略合作伙伴的角色，这些企业在不同和分布式环境中需要安全性、可靠性和操作效率。
获取有关Splashtop认证解决方案和信息安全实践的更多详情，或了解Splashtop如何支持您的监管和认证要求，请访问www.splashtop.com。
关于 Splashtop
Splashtop 是全球顶尖的远程办公、支持和管理解决方案提供商，简化了在任何地方工作的世界中的安全性和性能。客户成功是首要任务，Splashtop 的技术易于部署、使用和管理，适用于中小型企业和大型企业，提供高级安全功能、高吞吐量、广泛的设备支持以及24/5的客户支持。被超过3000万用户选择的亲民解决方案，Splashtop 是一个合作伙伴，让用户能够以高度灵活的计划自主发展和扩展。Splashtop 是 微软智能安全协会 ( MISA) 的 成员 ，与微软合作，帮助客户应对当今IT领域不断变化的挑战。访问 splashtop.com 并在 LinkedIn 上关注我们以获取更多信息。