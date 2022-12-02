Splashtop 2现在可用于Android平板电脑–顶级远程桌面应用程序更快，更简单，更安全
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Splashtop 2--下一代远程桌面软件--现在可用于安卓平板电脑，同时还有其专有的 "桥接云 "基础设施，这些高性能的安全互联网中继服务器集群将用户与他们的计算机和全球移动设备连接起来。
2012年8月7日--加利福尼亚州圣何塞-- Splashtop Inc.，跨设备计算领域的全球领导者，今天宣布推出Splashtop 2 HD ，用于Android平板电脑--其获奖的下一代远程桌面。 为了在Splashtop 2中达到增强安全性、可靠性和性能的新水平，Splashtop建立了一个由中继服务器组成的全球网络，形成一个 "桥接云 "基础设施。
迄今为止，Splashtop已使700多万移动设备用户（从平板电脑到智能手机）有能力远程访问Windows PC和Mac，以运行应用程序，查看和编辑文件，观看高清电影和玩图形密集型游戏。
现在，应大众要求，Splashtop正在为运行Android 3.1及以上版本的Android平板电脑提供Splashtop 2 HD 。 它支持高清（"HD"）视频，为屏幕密度为1280×800、尺寸为7或10英寸的设备设计。
Splashtop 2 HD 适用于安卓平板电脑的特点。
捏合和缩放（这是在高清版本中首次引入的新功能）。
利用硬件特定的平台加速，优化了性能
新的、简单的用户界面
网络唤醒（WoL）
支持3G/4G和互联网的Anywhere接入包
Splashtop 首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 指出，“为了满足 Splashtop 粉丝的高需求，我们正致力于为 Android 平板电脑用户提供 Splashtop 2 HD。借助 Splashtop 2 HD，用户现在可以将自己的 Android 平板电脑变成远程桌面，随时随地访问远程计算机中的文件。”
"安全和隐私不再仅仅是企业关注的问题。 像你和我这样的普通人也需要得到保证，我们的数据始终是安全和有保障的--每个设备上的每个文件，在任何地方和每天都是如此。 Splashtop 2提供了这种安心的感觉，"Splashtop首席执行官兼联合创始人Mark Lee指出。 "除了安全和隐私，Splashtop继续将易用性作为优先事项。 当然，我们也为自己能以行业领先的性能保持技术领先而感到自豪。"
Splashtop 2 HD 应用程序以基本形式提供，它允许在局域网（LAN）环境中的设备之间进行连接；此外，通过应用内购买的名为 "Anywhere Access Pack "的模块将允许用户在互联网上连接其设备。
Splashtop 2 HD 有一个易于使用的界面，并针对新的硬件功能进行了优化，如高清分辨率。 Splashtop 2 HD支持每秒30帧的流媒体和低于30毫秒的延迟，提供流畅的视频和反应迅速的游戏体验。
通过Splashtop 2 HD ，连接计算机所需的唯一配置�是用户名和密码。 不需要配置路由器或防火墙，也不需要手动输入IP地址或安全代码。 随着Anywhere Access Pack的加入，同样的简单过程让用户从世界任何地方通过互联网可靠地连接到他们的设备。
此外，该应用程序具有自我优化技术，可适应网络条件，使用户能够充分利用3G/4G网络或互联网连接的带宽。 除了通过其专有的桥接云保护用户数据外，Splashtop还部署了行业标准的加密技术以保持高度的安全性。
可以在 https://www.slideshare.net/secret/f9BF53ATVIndA4 观看幻灯片，安卓平板适用的 Splashtop 2 HD 的短视频链接：
Splashtop 2 HD ，可在安卓平板电脑上下载https://play.google.com/store/apps/details?id=com.splashtop.remote.pad.v2 在有限的时间内从Google Play免费下载，之后它的上市价格为9.99美元。 Anywhere Access Pack可以以每月0.99美元或每年9.99美元的价格购买。
Splashtop Streamer
Splashtop 2 HD 需要下载并安装免费的Splashtop Streamer软件到Window PC或Mac。 支持的平台。Windows 7、Vista和XP（包括家庭高级版），Mac OS X 10.6以��上（Mac用户需要雪豹或狮子）。 建议使用双核CPU的计算机以获得最佳性能。 购买Splashtop 2包括一个最多可以访问2台电脑的许可证。
关于 Splashtop Inc.
Splashtop 渴望通过提供一流的远程桌面体验来触动人们的生活--将平板电脑、手机、电脑和电视连接起来。 Splashtop技术使消费者和企业用户能够随时随地以高性能、安全、互动的方式访问他们喜爱的应用程序、媒体内容和文件。
Splashtop的产品是Apple App Store，Google Play，适用于Android的Amazon Appstore，Nook Apps，BlackBerry App World，HP App Catalog，Lenovo App Shop等上最畅销的应用程序。超过700万人从应用程序商店下载了Splashtop产品，而Splashtop附带了来自惠普，联想，戴尔，宏碁，索尼，华硕，东芝，英特尔和其他合作伙伴的超过1亿台设备。
信息技术的消费化和移动设备的扩散正在导致企业采用Splashtop。 Splashtop桥接云确保跨多个设备的可靠、安全和高性能连接，同时为IT、系统集成商和服务提供商提供政策驱动的控制。
Splashtop获得了《PC世界》颁发的著名的 "最具创新的产品 "奖，《大众科学》颁发的 "最佳新产品 "奖和《LAPTOP》杂志颁发的 "2012年CES最佳产品 "奖。 该公司的总部设在圣何塞，在北京、杭州、上海、台北和东京设有办事处。 欲了解更多信息，请访问 https://www.splashtop.com 。
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有用的链接。
Splashtop Home:https://www.splashtop.com
Splashtop Streamer:https://www.splashtop.com/streamer
下载Splashtop 2 HD:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.splashtop.remote.pad.v2