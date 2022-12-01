Splashtop 2在Windows Phone 8上启动，直到2013年8月31日为止免费提供，由诺基亚和微软提供
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数百万 Windows Phone 用户现在可以享受一流的 Remote Desktop 体验
加州圣何塞--2013年5月23日-- Splashtop Inc...，跨设备计算领域的全球领导者，宣布推出适用于微软Windows Phone 8的Splashtop 2远程桌面，实现了从Windows Phone到PC或Mac的简单、一键式远程访问解决方案，以实现从家庭或工作计算机的个人云计算。
“许多 Windows Phone 用户都要求使用 Splashtop，”Splashtop 首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 说。“我们很高兴能与诺基亚和微软合作，为 Windows Phone 8 优化并提供同类最佳的 Splashtop 体验。”
Windows Phone 8 用户现在可以使用 Splashtop 2 Remote Desktop 访问文件、使用所有应用程序，以及直接从 PC 或 Mac 查看和收听内容，无需在设备之间同步或复制文件。
适用于移动办公或偏远地区的员工。Splashtop 支持您轻松访问重要的工作文件和 Office 应用程序，例如 Outlook、PowerPoint、Excel 和 Word。所有关键业务应用程序（例如 .Net、Silverlight、IE Web 应用程序、Java、Flash、数据库应用程序或其他旧版应用程序）都可以远程访问。带上 WinPhone 8，随时随地完全访问 PC 或 Mac。
通过与 Nokia 和 Microsoft 协调，所有 Windows Phone 8 用户均可免费使用 Splashtop 2，截止到 2013 年 8 月 31 日。
“我们认识到，为诺基亚 Lumia 所有者提供出色的应用程序以实现互联生活方式的价值不断提高。诺基亚团队与 Splashtop 紧密合作，确保提供最佳的远程桌面体验，方便您直接通过手机访问，并希望消费者喜欢在诺基亚 Lumia 的 Windows Phone 8 上使用 Splashtop。”诺基亚全球合作伙伴和应用开发副总裁兼总经理 Bryan Biniak 说道。
“Windows Phone 专为开箱即用生产力而设计，为移动工作者和 IT 专业人员提供了令人着迷的应用。”微软公司 Windows Phone Apps 总经理 Todd Brix 表示，“Splashtop 2 就是一个很好的例子，人们将在 Windows Phone Store 上找到高性能应用程序，以充分利用手机的性能。”
Windows Phone 8 版 Splashtop 2 Remote Desktop 在 Microsoft Windows Phone Store 上提供：https://www.windowsphone.com/s?appid=7422bd18-219e-4d20-af5e-126045a238b8
关于 Splashtop
Splashtop Inc. 提供一流的跨屏生产力和协作体验，将智能手机、平板电脑、计算机、电视和 cloud 连接在一起。Splashtop 远程桌面服务使人们可以通过移动设备访问和控制自己喜欢的应用程序、文件和数据。超过 1400 万人从应用商店下载了 Splashtop 产品，包括 HP、联想、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intel 和其他公司在内的制造合作伙伴已将 Splashtop 搭载到 1 亿多台设备上。
这种高性能远程桌面和应用程序访问解决方案是解决移动 VPN 兼容性问题和 RDP over WAN 的更加简单轻松、经济高效的方法。Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的“最具创意产品”奖，《大众科学》颁发的“最佳创意”奖和《笔记本电脑》杂志颁发的“2012年 CES 最佳展品”奖，并成功入围“2013年北美 Red Herring 100强”决赛。Splashtop 是首家连续两年（2012、2013年）荣获 NVIDIA“最受瞩目新兴企业奖”的公司。Splashtop 总部位于加利福尼亚州圣何塞，在杭州、台北和东京均设有国际办事处。有关更多信息，请访问��网站 www.splashtop.cn
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Kim Gengler
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*来源。ZDNet