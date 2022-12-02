Splashtop 2启动–更快，更简单，更安全的顶级远程桌面应用程序
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Splashtop发布了其下一代远程桌面软件Splashtop 2--远程桌面（"Splashtop 2"），同时推出了其专有的 "桥接云 "基础设施，该基础设施由高性能的安全互联网中继服务器集群组成，为全球用户的电脑和移动设备提供桥接。
2012年6月27日--加利福尼亚州圣何塞-- Splashtop Inc 。作为跨设备计算领域的全球领导者，今天宣布推出iPad版本的Splashtop 2 - 远程桌面（"Splashtop 2"），这是其获奖的下一代远程桌面。 为了支持这一产品的发布，Splashtop已经建立了一个全球性的中继服务器网络，以形成一个 "桥接云 "基础设施，使Splashtop 2用户能够安全地连接到他们的远程计算机，并利用高度优化的网络性能。
迄今为止，Splashtop已使700多万移动设备（从平板电脑到智能手机）用户能够远程访问他们的Windows PC和Mac，使他们能够远程运行应用程序，查看和编辑文件，观看高清电影和玩图形密集型游戏。
"安全和隐私不再仅仅是企业关注的问题。 像你和我这样的普通人也需要得到保证，我们的数据始终是安全和有保障的--每个设备上的每个文件，在任何地方和每天都是如此。 Splashtop 2提供了这种安心的感觉，"Splashtop首席执行官兼联合创始人Mark Lee指出。 "除了安全和隐私，Splashtop继续将易用性作为优先事项。 当然，我们也为自己能以行业领先的性能保持技术领先而感到自豪。"
Splashtop 2 应用程序将以基本��形式提供，它允许在局域网（LAN）环境中的设备之间进行连接；此外，一个名为 "Anywhere Access Pack "的模块可通过应用内购买获得，它将允许用户在互联网上连接其设备。
该应用程序有一个重新设计的易于使用的界面，并针对新的硬件功能进行了优化，如苹果的视网膜显示屏。 iPad版本支持每秒30帧的流媒体和低于30毫秒的延迟，提供流畅的视频和反应迅速的游戏体验。
通过Splashtop 2 ，连接到计算机所需的唯一配置是用户名和密码。 不需要配置路由器或防火墙，也不需要手动输入IP地址或安全代码。 随着Anywhere Access Pack的加入，同样的简单过程让用户从世界任何地方通过互联网可靠地连接到他们的设备。
此外，该应用程序具有自我优化技术，可适应网络条件，使用户能够充分利用3G网络或互联网连接的带宽。 除了通过其专有的桥接云保护用户数据外，Splashtop还部署了行业标准的加密技术以保持高度的安全性。
已发布 Splashtop 2 的短视频，可到 https://www.slideshare.net/secret/f9BF53ATVIndA4 观看幻灯片。
可以为iPad下载Splashtop 2 ，从iTunes App Store在https://itunes.apple.com/us/app/id382509315上。标价为9.99美元，但该应用将在限定时间内以1.99美元的促销价提供。可以每月0.99美元或每年9.99美元的价格购买Anywhere Access Pack。 iPad的Splashtop远程桌面的现有用户将获得基本版本和Anywhere Access Pack的免费升级。
Splashtop Streamer
Splashtop 2 需要下载并安装免费的Splashtop Streamer软件到Window PC或Mac。 支持的平台。Windows 7、Vista和XP（包括家庭高级版），Mac OS X 10.6以上（Mac用户需要雪豹或狮子）。 建议使用双核CPU的计算机以获得最佳性能。 购买Splashtop 2包括一个最多可以访问2台电脑的许可证。
关于 Splashtop Inc.
Splashtop 渴望通过提供一流的远程桌面体验来触动人们的生活--将平板电脑、手机、电脑和电视连接起来。 Splashtop技术使消费者和企业用户能够随时随地以高性能、安全、互动的方式访问他们喜爱的应用程序、媒体内容和文件。
Splashtop的产品是Apple App Store，Google Play，适用于Android的Amazon Appstore，Nook Apps，BlackBerry App World，HP App Catalog，Lenovo App Shop等上最畅销的应用程序。超过700万人从应用程序商店下载了Splashtop产品，而Splashtop附带了来自惠普，联想，戴尔，宏碁，索尼，华硕，东芝，英特尔和其他合作伙伴的超过1亿台设备。
信息技术的消费化和移动设备的扩散正在导致企业采用Splashtop。 Splashtop桥接云确保跨多个设备的可靠、安全和高性能连接，同时为IT、系统集成商和服务提供商提供政策驱动的控制。
Splashtop 赢得了《电脑世界》久负盛名的“最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖以及《笔记本电脑杂志》“2012 年 CES 最佳”奖。该公司总部位于圣何塞，在北京、杭州、上海、台北和东京设有办事处。有关更多信息，请访问 https://www.splashtop.com。
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Splashtop公关团队
有用的链接。
Splashtop Home:https://www.splashtop.com
Splashtop Streamer:https://www.splashtop.com/streamer
下载Splashtop 2:https://itunes.apple.com/us/app/id382509315