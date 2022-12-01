Splashtop 2.0荣获LAPTOP杂志“ 2010最佳CES”奖
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DeviceVM的第二代即时开机技术被评为2010年消费电子展的最佳软件
加利福尼亚州圣何塞 - 2010年1月11日 - 即时计算领域的全球领导者DeviceVM宣布，其Splashtop™ 2.0即时计算软件平台被LAPTOP杂志授予 "2010年CES最佳奖"，并被评为2010年消费电子展的最佳软件或服务。 该奖项验证了即时开机技术日益增长的重要性，并加强了Splashtop作为市场领导者的地位，其软件已部署在全球400多个产品上。
2010 年 1 月 7 日，Splashtop 2.0 在全新联想 Ideapad™ S10-3t 触摸屏上网本上推出，LG 也在 CES 2010 上使用 LG X200 和 X300 上网本进行了演示。第二代产品在广泛使用的经典版 Splashtop 即时启动环境的基础上，添加了重新设计的应用程序停靠、最终用户自定义功能、时尚的设备定制主题，对触控界面的支持以及许多其他改进。
“我们很荣幸被《笔记本电脑杂志》评为最佳移动设备软件。”DeviceVM 联合创始人及首席执行官 Mark Lee 说，“市场上已经有超过 3000 万个 Splashtop 副本，我们已经了解了很多有关移动计算的发展以及消费者对自定义和即时访问他们最喜爱的应用程序的需求。我们致力于不断创新，并为计算机用户提供尽可能个人、直观和安全的即时计算体验。”
《笔记本电脑》的编辑和作家团队每天报道年度最大的消费者技术盛会，其中包括博客帖子、照片和视频，以展示最热门的产品。其中，《笔记本电脑》已选出 16 名 2010 年 CES 最佳奖的获得者。获奖者均为突破性设备、技�术和应用程序，它们通过设计和性能的进步重新定义了产品类别，同时还增强了用户体验。
关于Splashtop
Splashtop是获奖的即时在线平台，可改善个人计算体验。 Splashtop使用户在打开电脑后几秒钟就能搜索和浏览网页，访问电子邮件，并与朋友聊天。 Splashtop目前可用于超过3000万台PC，涉及400种型号的上网本、笔记本、主板和台式机，这些产品的领先制造商包括宏基、华硕、戴尔、惠普、联想、LG和索尼。 自2007年10月首次亮相以来，Splashtop获得了众多奖项，包括《PC世界》颁发的著名的 "最具创新力产品 "奖，《大众科学》颁发的 "最佳新产品 "奖，以及《笔记本电脑》杂志颁发的 "2010年最佳CES "奖。 欲了解更多信息，请访问https://www.splashtop.com
关于DeviceVM
DeviceVM, Inc.是一家私有的软件公司，被道琼斯选为最值得关注的50家公司之一。 凭借其即时开启的Splashtop产品，DeviceVM正在改善计算机用户的日常体验。 DeviceVM成立于2006年，总部设在硅谷，在北京、杭州、上海和台北设有办事处。
实用链接:
更多关于Splashtop的信息:https://www.splashtop.com
LAPTOP杂志2010年最佳CES：https://www.laptopmag.com/review/laptops/best-of-ces-2010.aspx?pid=13
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Splashtop公关团队