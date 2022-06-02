NTT DATA选择Splashtop Business Access作为其新的“智能设备虚拟桌面”服务
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
Splashtop 将有助于使用大量高分辨率数据的建筑、制造和医疗保健行业员工工作方式的不断演变
东京（PRWEB）2018年4月10日 - 今天，Splashtop Inc. 宣布，其远程桌面服务Splashtop Business Access已被列为NTT DATA公司（总部：东京都江东区，总裁& CEO：Toshio Iwamoto）于2018年4月1日推出的全新 "智能设备的虚拟桌面 "服务的关键组成部分。
NTT DATA新推出的 "智能设备虚拟桌面 （平板设备和智能手机）"服务针对建筑、制造和医疗保健等行业的企业，这些行业的员工在工作中经常需要处理高分辨率的数据。 这些新服务使这些企业的员工即使不在办公室，也能远程访问和使用他们的办公电脑桌面。 这些服务在保持安全环境的同时为用户提供了更好的便利。
Splashtop Business Access 具有的功能使高分辨率视频和图像数据能够顺利传输，即使是在速度不理想的网络上，也具有企业要求的高安全性。 Splashtop的专有协议技术实现了这些功能。 使用Splashtop Business Access，建筑和制造业等行业的用户可以在他们的智能设备上远程访问数据密集型应用程序，包括CAD数据，并在办公室外与工作场所的同事顺利沟通，而无需使用真实的蓝图和图纸。 此外，医疗行业的用户可以在办公室外用智能设备查看X射线和核磁共振图像，使他们能够缩短做出医疗决定的时间。
�通过连接 Splashtop 的销售机构之一 Recomot Inc.（总部：东京千代田区，总裁兼首席执行官：Tsuyoshi Togo）的 MAM 服务以及，将 Splashtop Business Access 纳入 NTT DATA 的“智能设备虚拟桌面”以及 NTT DATA 的两项新服务中。
NTT DATA 和 Recomot 计划在 2018 年总共出售 2,000 个 Splashtop Business Access 许可。NTTDATA 是日本最大的 IT 服务公司。
关于 Splashtop
Splashtop 可提供出色的跨屏生产力、支持和协作体验。通过 Splashtop 远程桌面服务，人们能够随时随地使用任意设备访问其应用和数据。通过 Splashtop 远程支持服务，IT 和 MSP 能支持计算机、移动和工业设备以及物联网（IoT）。Splashtop 协作服务包括 Mirroring360 和 Classroom，实现了跨设备1对多高效屏幕共享。Splashtop 现有超过2500万用户，宏碁、华硕、戴尔、爱普生、惠普、富可视、英特尔、联想、LG、松下、普罗米修斯、夏普、东芝等制造商合作伙伴已在超过1亿台设备上搭载 Splashtop。如需了解更多信息，请前往 https://www.splashtop.com。
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Splashtop 提供优质的跨屏幕生产力、支持和协作体验。通过 Splashtop 远程桌面服务，人们能够随时随地使用任意设备访问其应用和数据。通过 Splashtop 远程支持服务，IT 和 MSP 能支持计算机、移动和工业设备以及物联网（IoT）。Splashtop 协作服务包括 Mirroring360 和 Classroom，实现了跨设备1对多高效屏幕共享。Splashtop 现有超过2500万用户，宏碁、华硕、戴尔、爱普生、惠普、富可视、英特尔、联想、LG、松下、普罗米修斯、夏普、东芝等制造商合作伙伴已在超过1亿台设备上搭载 Splashtop。如需了解更多信息，请前往 https://www.splashtop.com。
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