新的Splashtop Whiteboard App 将Windows 8平板电脑和笔记本电脑转换为交互式白板

市场领先的白板应用现可用于 Windows 8平板电脑和笔记本电脑。教育工作者现在可以远程控制其 PC 或 Mac 以对其中的内容作注释，所需成本极低，远远低于交互式白板。

2014年4月29日--华盛顿州雷德蒙德和加利福尼亚州圣何塞-- Splashtop ，公司，跨设备计算和协作的全球领导者，有超过一百万的教育工作者使用Splashtop 产品，宣布为教育工作者提供最新的应用程序。 Splashtop WhiteboardWindows 8平板电脑和笔记本电脑。

Splashtop Whiteboard 它建立在Splashtop 远程桌面的基础上，是该公司突破性的远程访问应用，也是Apple App Store中运行时间最长的付费iPad应用之一。 最新的产品允许教师和学生将他们的Windows 8平板电脑变成一个互动白板。 通过Wi-Fi连接到他们的教室电脑，他们可以通过完全同步的音频观看视频内容，控制他们最喜欢的应用程序，然后在他们的Windows 8平板电脑上注释课程内容。 教师现在可以在学生的课桌上或从教室的四个角落与学生互动。

"Microsoft 公司WW教育副总裁Anthony Salcito说："我们很高兴通过Splashtop，支持学生的学习，并承诺在Microsoft 技术平台的基础上。"Splashtop 是一个重要的合作伙伴，支持我们对学生学习产生积极影响的关注，以及我们随时随地为所有人提供学习的教育愿景。"

"Windows 8平板电脑正在成为一个强大的教育工具，增强了Promethean和Smart Technologies等公司现有的交互式白板，"Splashtop 的CEO和联合创始人Mark Lee说。 "现在，学校可以使用最新的Windows 8平板电脑，向完成他们的1:1倡议迈进一步"。

用作交互式白板的 Windows 8 平板电脑

通过使用Splashtop Whiteboard，教师可以：

掌控一切 从Windows 8平板电脑上完全控制PC或Mac应用程序，如Microsoft Office、PowerPoint或Apple Keynote。 从教室的所有四个角落进行教学--通过对学生的平板电脑进行1:1控制，与学生进行单独或全班互动。

在任何东西上作注释 使用手势在现有内容或空白、划线或图表背景上使用不同颜色和大小的笔、荧光笔、形状和文本工具进行绘制和强调。 拍摄屏幕截图并保存到画廊供以后使用，或通过电子邮件发给学生、家长或同事

提高班级参与度 使用聚光灯& 屏幕阴影工具来集中注意力 导入和共享班级工作表--不需要使用文档相机 将会议记录为视频，以便以后回放



适用于 Windows 8 平板电脑和笔记本电脑的新版 Splashtop Whiteboard 应用可到 Windows 应用商店下载。为庆祝该新版应用的发布，我们面向所有用户提供9.99美元优惠价（原价19.99美元）。适用于 Windows 8 的 Splashtop Whiteboard 演示视频链接：

适用于 Windows 8 的 Splashtop 白板

关于Splashtop



这种性能一流的远程桌面和应用程序访问解决方案是解决移动VPN 兼容性问题和通过广域网RDP 的更快、更容易、更有成本效益的方法。 Splashtop 它赢得了《PC世界》颁发的著名的 "最具创新性产品 "奖，《大众科学》颁发的 "最佳新产品 "奖，《LAPTOP》杂志颁发的 "2012年CES最佳产品 "奖，并入围2013年Red Herring北美100强。 Splashtop 通过MDM/MAM合作伙伴和其他转售商分销。 该公司的总部设在加利福尼亚州圣何塞，在中国、日本和台湾设有国际办事处。 欲了解更多信息，请访问https://www.splashtop.com

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