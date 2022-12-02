新的Splashtop Whiteboard App 将Windows 8平板电脑和笔记本电脑转换为交互式白板
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市场领先的白板应用现可用于 Windows 8平板电脑和笔记本电脑。教育工作者现在可以远程控制其 PC 或 Mac 以对其中的内容作注释，所需成本极低，远远低于交互式白板。
2014年4月29日--华盛顿州雷德蒙德和加利福尼亚州圣何塞-- Splashtop ，公司，跨设备计算和协作的全球领导者，有超过一百万的教育工作者使用Splashtop 产品，宣布为教育工作者提供最新的应用程序。 Splashtop WhiteboardWindows 8平板电脑和笔记本电脑。
Splashtop Whiteboard 它建立在Splashtop 远程桌面的基础上，是该公司突破性的远程访问应用，也是Apple App Store中运行时间最长的付费iPad应用之一。 最新的产品允许教师和学生将他们的Windows 8平板电脑变成一个互动白板。 通过Wi-Fi连接到他们的教室电脑，他们可以通过完全同步的音频观看视频内容，控制他们最喜欢的应用程序，然后在他们的Windows 8平板电脑上注释课程内容。 教师现在可以在学生的课桌上或从教室的四个角落与学生互动。
"Microsoft 公司WW教育副总裁Anthony Salcito说："我们很高兴通过Splashtop，支持学生的学习，并承诺在Microsoft 技术平台的基础上。"Splashtop 是一个重要的合作伙伴，支持我们对学生学习产生积极影响的关注，以及我们随时随地为所有人提供学习的教育愿景。"
"Windows 8平板电脑正在成为一个强大的教育工具，增强了Promethean和Smart Technologies等公司现有的交互式白板，"Splashtop 的CEO和联合创始人Mark Lee说。 "现在，学校可以使用最新的Windows 8平板电脑，向完成他们的1:1倡议迈进一步"。
用作交互式白板的 Windows 8 平板电脑
通过使用Splashtop Whiteboard，教师可以：
掌控一切
从Windows 8平板电脑上完全控制PC或Mac应用程序，如Microsoft Office、PowerPoint或Apple Keynote。
从教室的所有四个角落进行教学--通过对学生的平板电脑进行1:1控制，与学生进行单独或全班互动。
在任何东西上作注释
使用手势在现有内容或空白、划线或图表背景上使用不同颜色和大小的笔、荧光笔、形状和文本工具进行绘制和强调。
拍摄屏幕截图并保存到画廊供以后使用，或通过电子邮件发给学生、家长或同事
提高班级参与度
使用聚光灯& 屏幕阴影工具来集中注意力
导入和共享班级工作表--不需要使用文档相机
将会议记录为视频，以便以后回放
适用于 Windows 8 平板电脑和笔记本电脑的新版 Splashtop Whiteboard 应用可到 Windows 应用商店下载。为庆祝该新版应用的发布，我们面向所有用户提供9.99美元优惠价（原价19.99美元）。适用于 Windows 8 的 Splashtop Whiteboard 演示视频链接：
了解Splashtop Whiteboard如何改变您的教室： www.splashtop.com/whiteboard
了解全套Splashtop Education产品：www.splashtop.com/education
关于Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏幕生产力和协作体验，连接智能手机、平板电脑、电脑、电视和云。 Splashtop 远程桌面服务使人们能够通过他们的移动设备访问和控制他们喜爱的应用程序、文件和数据。 超过1600万人从应用商店下载了Splashtop ，包括惠普、联想、戴尔、宏基、索尼、华硕、东芝、AMD、英特尔和其他公司在内的制造伙伴已经在超过1亿台设备上安装了Splashtop 。
这种性能一流的远程桌面和应用程序访问解决方案是解决移动VPN 兼容性问题和通过广域网RDP 的更快、更容易、更有成本效益的方法。 Splashtop 它赢得了《PC世界》颁发的著名�的 "最具创新性产品 "奖，《大众科学》颁发的 "最佳新产品 "奖，《LAPTOP》杂志颁发的 "2012年CES最佳产品 "奖，并入围2013年Red Herring北美100强。 Splashtop 通过MDM/MAM合作伙伴和其他转售商分销。 该公司的总部设在加利福尼亚州圣何塞，在中国、日本和台湾设有国际办事处。 欲了解更多信息，请访问https://www.splashtop.com
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