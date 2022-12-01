全新 Splashtop OS 现在可供用户下载 即时启动领导者与微软签署搜索分销协议，为用户提供即时必应搜索服务
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2010年11月30日--加利福尼亚州圣何塞-- 即时访问计算领域的全球领导者Splashtop Inc，今天宣布立即推出SplashtopR OS（测试版），这是一个为笔记本和上网本优化的轻量级、以网络为中心的操作系统。 Splashtop OS是一个基于浏览器的 "伴侣操作系统"，可以与Windows操作系统共存。 该公司还宣布了与微软公司达成的新的全球搜索分销协议，通过该协议，必应将成为Splashtop系列产品的默认搜索引擎。 新产品与必应技术相结合，将使全球数百万消费者享受到即时搜索的承诺。
Splashtop操作系统是为那些 "生活在网络上 "并需要快速、可靠地访问他们喜爱的网站和基于网络的应用程序，以及传统的基于Windows的桌面环境的人设计的。 除了突出显示必应作为默认的网络搜索供应商之外，Splashtop OS还提供了一个基于Chromium的简单而熟悉的环境，Chromium是谷歌Chrome浏览器背后的开源项目。
Splashtop Inc.的首席执行官兼联合创始人Mark Lee说："我们是让你得到你想要的东西的专家--而且要快！"。"通过我们的OEM品牌即时启动产品，我们已经让数百万的PC用户迷上了Splashtop的速度。 通过我们的可下载产品，我们的目标是接触其他人群。 而现在，我们将与微软一起，为网络搜索注入一些活力"。
与以往的Splashtop产品被贴上白色标签、预装并分发到宏基、华硕、戴尔、惠普、联想和LG等主要OEM厂商的数千万台PC上不同，新产品将以Splashtop为品牌，通过从公司网站下载直接提供�给最终用户。 Splashtop操作系统是精简的：除了基于Chromium的浏览器外，它将不包括任何本地应用程序，并将在短短几秒钟内直接启动到由Bing提供的搜索框。
"我们很高兴与Splashtop合作，让我们共同的客户能够轻松地使用必应的强大工具，帮助客户做出更明智的决定，"必应总经理Jon Tinter说。"我们两家公司对即时可用的、以搜索为中心的计算体验有着共同的愿景。 我们认为必应是Splashtop操作系统的一个自然补充，为用户提供了一个完美的方式来更快地找到他们需要的信息，以完成复杂的任务并做出更好的决定。"
一个即时开启的、以浏览器为中心的操作系统使用户能够快速获得与他们有关的内容。 用户可以进行快速搜索，查找地址，检查电子邮件或更新他们在Facebook或Twitter上的状态，而不必启动Windows并启动网络浏览器。 与谷歌的Chrome OS（预计将在年底前进入市场）相比，Splashtop OS旨在补充--而不是取代--作为主要桌面操作系统的Windows系统。
关键优势：
快速：启动时间不足5秒
简单：即时搜索，由必应提供支持的预浏览器搜索框，可加快查询速度
安全：具有锁定的 Linux 内核，运行基于 Chromium 的浏览器
便捷：包括 Adobe Flash 等预安装的所有核心插件，无需进行额外配置
智能：自动从 Windows 导入地区、语言、时间/日期、Wi-Fi 网络和浏览器书签等关键设置，以简化设置流程
可用性
Splashtop操作系统（测试版）已经过优化，可以在惠普的几个流行平台上安装和运行，包括Mini上网本和Pavilion笔记本。 其他捆绑了Splashtop的PC制造商的平台也将被支持。 对其他基于Splashtop的平台的支持将在未来几个月内提供。
关于Splashtop
Splashtop Inc.（原名DeviceVM, Inc.）成立于2006年，其目标是优化计算体验，使世界各地的人们能够快速处理他们所关心的问题。 2007年首次推出的旗舰产品Splashtop OS是一个屡获殊荣的即时在线平台，允许用户在打开个人电脑后几秒钟就能上网，访问电子邮件，并与朋友聊天。 扩大的产品系列包括Splashtop Remote，它允许用户在远离Windows PC的情况下，通过iPad或其他移动设备享受完整的Windows体验。
如今，基于 Splashtop 的产品可在来自 Acer、ASUS、Dell、HP、联想、LG 和 Sony 等领先制造商的 4000 万台 PC 上使用。Splashtop 已获得许多奖项，包括《电脑世界》久负盛名的“最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖和《笔记本电脑杂志》“2011 年 CES 最佳”奖。Splashtop Inc. 总部位于圣何塞，在北京、杭州、上海和台北设有办事处。有关更多信息，请访问 https://www.splashtop.com
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