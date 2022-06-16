Lakeshore IT和Splashtop合作，为支持K-12学校的IT团队带来安全的远程教育技术解决方案
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Splashtop 的云端教育解决方案（可通过 Lakeshore IT 获得）允许 IT 运营人员随时随地管理和支持教室计算机以及连接设备，提供丰富的学习体验。
伊利诺伊州斯普林格和加利福尼亚州圣何塞--2022年1月17日-- Lakeshore IT Solutions ，一家服务于K-12学校的咨询型IT经销商，和Splashtop ，安全远程访问和支持软件的领导者，今天宣布建立伙伴关系。 他们将共同为投资于未来教室的战略教育机构提供高性能的技术解决方案。
Splashtop 的安全云端和本地化解决方案使学区能够轻松切换远程学习模式，同时不会使 IT 运营人员不堪重负。IT 团队可以从同一应用程序无缝管理对虚拟机和虚拟桌面基础架构（VDI）的远程访问。教职人员可以使用各种设备和操作系统安全地访问学校计算机。在用户需要支持时，服务台团队可以随时随地按需快速排除故障，帮助学校适应变化，而不会妨碍课堂。
"Lakeshore IT Solutions总裁Rian Yablun说："我们很自豪能与Splashtop合作，并推荐他们的高性能教育技术用于IT服务台支持、在家工作和教室云。 "他们的解决方案非常适合我们大多数的K-12客户，我们收到的反馈非常出色"。
Splashtop for Education 通过提供亲身体验，帮助学生充分发挥其潜力，无论是在课堂上还是在下班后访问他们需要的资源，都能增强学习效果。 学生可以通过他们的笔��记本电脑、iPad、Chromebook或其他设备使用实验室计算机和Adobe、Autodesk或其他供应商的授权软件，即使是在实验室时间之外。 IT团队可以轻松地为学生安排远程实验室访问会议，以优化实验室计算机和昂贵的软件许可证的使用，并为可能不在其他地点的教师和学生提供支持。
教师和学生可以使用Splashtop Mirroring360 ，通过允许他们在个人设备上镜像内容、想法和应用程序，与全班分享，创造互动的课堂体验。 这一协作工具与平板电脑、智能手机、电脑和Chromebook无缝操作，创造了一个富有成效的学习环境，教师可以在教室里自由活动，并与学生有效互动。
Splashtop 美洲渠道主管 Justin Windsor 说：“当今世界弹性办公已成为常态，学校需要利用技术，以提高生产率、实现居家办公，让学生、教职员工和 IT 专业人员的生活更轻松。Splashtop 提供课堂协作工具和远程访问解决方案，对于技术人员和非技术人员都非常友好，而且易于实施、易于支持，可以避免网络犯罪分子经常利用的漏洞。”
Splashtop 平台可通过 Lakeshore IT Solutions 提供。如需了解更多信息，请发送电子邮件至邮箱 sales@lakeshoreit.com，联系 Lakeshore IT。
关于Lakeshore IT Solutions
Lakeshore IT是一家位于伊利诺伊州Spring Grove的增值经销商（VAR），专门为K-12教育机构提供咨询性IT服务和支持。 Lakeshore IT是由Rian Yablun在IT行业工作了15年以上后于2016年成立的，目标是为客户提供IT解决方案，并提供他们应得的卓越服务和支持。 Lakeshore IT致力于成为所有客户的一站式商店，无论是产品还是服务。 请访问我们的网站www.lakeshoreit.com 。
关于Splashtop
Splashtop为企业、教育、政府、中小型企业、MSP、IT部门和个人提供安全的远程访问和远程IT支持软件。 它的基于云的、安全的、易于管理的远程解决方案被3000多万客户使用，包括财富500强中的85%，并赢得了93分的净促进者评分（NPS）。 请访问splashtop.com 了解更多信息。