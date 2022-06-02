日本最大的移动运营商NTT DOCOMO转售Splashtop业务超过10,000个席位
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
自四年前 NTT DOCOMO 与 Splashtop 合作以来，Splashtop Business（一种远程访问解决方案）便是 NTT DOCOMO 最畅销的应用之一。
加利福尼亚州圣何塞 2018 年 5 月 15 日
Splashtop Inc. 今天宣布，日本最大的移动运营商 NTT DOCOMO，Inc.（总部：日本东京千代田）最近转售了 10,000 多个 Splashtop Business 订阅。NTT DOCOMO 于 2014 年与 Splashtop 合作，将远程访问应用引入其业务应用系列。
NTT DOCOMO 是日本最大的移动运营商，拥有 7500 多万用户。除了为个人用户和企业提供电信和 Internet 解决方案外，NTT DOCOMO 还提供许多企业解决方案和应用，例如 SMS 广播、文件存储/共享和网络会议。2014 年，NTT DOCOMO 与 Splashtop 合作，将 Splashtop 屡获殊荣的远程访问解决方案带给 NTT DOCOMO 的客户。自从 Splashtop Business 应用通过 NTT DOCOMO 提供以来，已经售出了 10,000 多个许可，成为 NTT DOCOMO 最畅销的业务应用之一。
Splashtop Business 是一个高性能的远程访问解决方案，使用户能够从任何地方、任何时间、任何设备访问他们的计算机。 Splashtop被NTT DOCOMO选中提供远程访问应用，因为其可靠、安全和快速的引擎可以实时提供高清会话。 Splashtop还拥有可靠的全球基础设施，易于扩展，这就是为什么世界各地的移动运营商在选择远程访问解决方案时喜欢Splashtop。通过将Splashtop Business纳入其产品和服务清单，NTT DOCOMO为其在日本的庞大客户群带来了一流的远程桌面访问。
自从 Splashtop Business 应用通过 NTT DOCOMO 提供以来，已经售出了 10,000 多个许可，它已成为 NTT DOCOMO 最畅销的业务应用之一。
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关于Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏幕生产力、支持和协作体验。 Splashtop远程桌面服务使人们能够从任何设备、任何地方访问他们的应用程序和数据。 Splashtop远程支持服务使IT和MSP能够支持计算机、移动、工业设备和物联网（IoT）。 Splashtop的协作服务，包括Mirroring360和Classroom，实现了有效的屏幕共享，一对多，跨设备。 目前有超过2500万用户在使用Splashtop产品，包括宏碁、华硕、戴尔、爱普生、惠普、富可视、英特尔、联想、LG、松下、普罗米修斯、夏普、东芝等在内的制造伙伴已在超过1亿台设备上捆绑Splashtop。 了解更多信息：https://www.splashtop.com 。