Splashtop SOS已添加iOS 11屏幕共享和无人值守支持
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让 IT 和支持专业人员能使用全新方式远程访问计算机和移动设备
“Splashtop 新增两个 SOS 程序包，可实时远程查看 iOS 11屏幕，可按需支持无限数量的电脑或其他设备，可无人值守支持多达200台托管的 Windows 和 Mac 电脑。”
加州圣何塞 - 2017年11月9日
Splashtop 宣布将在 Splashtop On-Demand Support（SOS）产品系列添加 iOS 11（iPhone 和 iPad）远程屏幕查看和无人值守远程访问功能，以帮助 IT 团队、MSP 和技术支持轻松远程访问、查看和支持计算机和移动设备。
技术员可实时查iOS 11屏幕，快速解决支持问题
Splashtop SOS 现可实时远程查看 iOS 屏幕。这一新功能可节省时间，使技术员在提供支持时能实时查看远程用户的 iPhone 或 iPad 屏幕。不需要再猜测用户的操作目的，不必浪费时间纠正用户的错误。技术员可以通过 Splashtop SOS 的实时查看功能清楚地查看用户的所有操作。
SOS+软件包包括无人值守的支持，即使用户不在场也能远程访问其设备。
“ Splashtop On-Demand Support（SOS）已成为一种流行的解决方案，用于访问远程计算机或设备以获得有人值守/按需支持，用户可以下载并运行快速应用程序，并为技术人员提供访问代码以访问其计算机。” Splashtop首席执行官Mark Lee说。 “基于Splashtop SOS用户要求无人照管访问的反馈，Splashtop现在提供了两个新的SOS +软件包– SOS + 10和SOS + 200 –��可按需提供对无限制的计算机/设备的支持+无人值守的支持多达10或200分别管理Windows和Mac计算机。”
在需要为员工或客户的计算机或自助服务终端安装新软件或更新等场景中，无人值守的支持功能非常有用，因为有了这一功能用户则不必在设备现场。
定价和可用性
SOS Mobile Add-On Pack 软件包包含远程查看 iOS 11（iPhone 和 iPad）屏幕功能，订购 SOS、SOS+10 和 SOS+200 的用户可在规定时间内免费使用该功能。Splashtop SOS 的起价为每名并发技术员¥1,400/年。该软件包还支持远程查看安卓设备屏幕和控制部分安卓设备。
SOS+10 和 SOS+200 优惠价每名并发技术员¥1,400/年，更多详细信息，请访问 Splashtop SOS 网站。
SplashtopSOS 其他信息和免费试用：https://www.splashtop.com/sos
现有的Splashtop SOS订阅用户可以联系 sales@splashtop.com 或拨打 +86 (0) 571 8711 9188 获取有关升级以添加移动支持和/或无人值守计算机访问的信息。
对于根据计算机数量而非技术人员数量许可的无人值守支持，Splashtop还提供了Splashtop Remote Support 。
关于 Splashtop
Splashtop 提供优质的跨屏幕生产力、支持和协作体验。通过 Splashtop 远程桌面服务，人们能够随时随地使用任意设备访问其应用和数据。通��过 Splashtop 远程支持服务，IT 和 MSP 能支持计算机、移动和工业设备以及物联网（IoT）。Splashtop 协作服务包括 Mirroring360 和 Classroom，实现了跨设备1对多高效屏幕共享。Splashtop 现有超过2500万用户，宏碁、华硕、戴尔、爱普生、惠普、富可视、英特尔、联想、LG、松下、普罗米修斯、夏普、东芝等制造商合作伙伴已在超过1亿台设备上搭载 Splashtop。如需了解更多信息，请前往 https://www.splashtop.com。