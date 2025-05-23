Foxpass Cloud RADIUS、PKI 和 LDAP 向支持内置 GDPR 合规性的欧盟基础设施扩展
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在收购 Foxpass 两周年之际，Splashtop 宣布将扩大欧盟服务，促进增长并加强客户的本地主权
2025年3月25日 加利福尼亚州库比蒂诺：Splashtop 今天宣布将扩展其基于欧盟的新服务，包括 Foxpass Cloud RADIUS、PKI 和 LDAP 解决方案，以加强欧洲客户的数据主权和性能。Foxpass 遵守通用数据保护条例（GDPR），且能确保所有现有用户数据和审计日志都存储在欧盟境内，从而符合客户对数据驻留的偏好。
Foxpass Cloud RADIUS 将与 Microsoft Intune Cloud PKI 和 Intune MDM 达成协作，共同为基于证书的身份验证提供强大的云原生解决方案。Intune Cloud PKI 作为证书颁发机构，将为设备和用户颁发并管理数字证书，无需本地 PKI。有了 Intune MDM，则可使用 SCEP 或受信任的证书配置等配置文件将这些证书安全部署到已注册的设备（Windows、MacOS、iOS、Android）。然后，Foxpass Cloud RADIUS 将充当身份验证“守门人”，根据 Wi-Fi 或 VPN 基础设施实时验证这些证书。通过此次协作可以简化安全访问：Intune 处理证书生命周期和分发，Foxpass 确保仅连接受信任的、带有证书的设备，非常适合零信任、无密码设置。
Splashtop 首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 表示：“��我们持续与客户沟通，以了解他们不断变化的需求。在欧盟扩展 Foxpass 服务就是与客户持续沟通的直接结果。我们将继续努力，为客户提供符合欧洲和全球市场需求的安全、可靠、合规的解决方案。”
Foxpass 产品和工程副总裁 Aren Sandersen 补充道：“对于我们的欧洲客户来说，保持高性能和数据主权非常重要。通过在附近部署这些服务，有助于客户降低延迟并提高安全性，同时还能简化监管和合规流程。”
Foxpass Cloud RADIUS、PKI 和 LDAP 解决方案通常由位于荷兰阿姆斯特丹的 Splashtop 欧洲总部提供，由区域副总裁 Alexander Draaijer 管理。2023年3月 Splashtop 收购了 Foxpass，标志着其向安全产品组合扩展的重要一步。自收购以来，Splashtop 为 Foxpass 带来了62%的新业务增长，此次最新投资将进一步巩固其为欧洲客户提供本地化服务的承诺。
要详细了解 Splashtop 的 Foxpass 并开始免费试用，请访问网站 www.splashtop.com/foxpass。
关于 Splashtop 的 Foxpass Splashtop 的 Foxpass 提供基于云的身份和访问管理解决方案，旨在增强网络安全性并简化企业和教育机构的身份验证流程。Foxpass 专注于安全性、合规性和性能，提供企业级解决方案，帮助组织保护网络安全，同时完全控制身份验证数据。
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