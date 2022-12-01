扩展到下一代设备，DeviceVM推出了Splashtop MeeGo Remix
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通过Splashtop MeeGo Remix，DeviceVM瞄准了手持式平板电脑、智能手机、网络连接的电视和车载信息娱乐系统。
2010年6月1日台湾台北国际电脑展-- 今天，即时计算领域的全球领导者DeviceVM宣布计划提供Splashtop™ MeeGo Remix，这是获奖的Splashtop即时计算软件平台的增强版，已经在全球数百万设备上运行。 新产品基于MeeGo v1.0平台，该平台将英特尔的Moblin™和诺基亚的Maemo开源项目整合为一个由Linux基金会托管的基于Linux的通用操作系统。
Splashtop MeeGo Remix 提供与 Splashtop 相同的核心优势，使 Splashtop 在领先的 PC OEM 和最终用户中成为世界上最受欢迎的即时启动平台：几秒内启动、高度可定制的界面和强大的安全模型。除了即时访问预加载原生应用程序和一键式访问常见 Web 应用程序外，现在还可以为 Splashtop 开发第三方应用程序。这不仅有益于开发人员，而且对最终用户也有好处。
Splashtop MeeGo Remix 将把 Splashtop 的市场成功从 Acer、Asus、Dell、HP、联想、LG、Sony 等领先的 PC 制造商的上网本和笔记本扩展到即将推出的非 PC 设备，包括智能手机、电视和车载信息娱乐设备预计于 2010 年底上市。
“我们很高兴 DeviceVM 接受了 MeeGo 平台，并相信 Splashtop MeeGo Remix 将加速 MeeGo 背后的应用程序开发者生态系统的增长。”Linux 基金会执行董事 Jim Zemlin 说，“凭借其广泛的 OEM 客户基础，DeviceVM 处于有利位置，有利于在这个新平台构建精彩功能。通过与 DeviceVM 紧密合作，我们的目标是在未�来几年内推动 Linux 在数亿台新设备中的采用。”
“自 2007 年启动 Splashtop 以来，我们已经收到来自应用程序和内容开发者成千上万的要求，以提供软件开发者工具包 [SDK]，”DeviceVM 首席执行官及联合创始人 Mark Lee 表示，“通过拥抱一个开放、一致的 MeeGo 平台，并与 Linux 基金会在上游项目上紧密合作，我们正在开放我们的旗舰 Splashtop 即时启动环境，以运行客户想要的丰富的第三方应用程序。”
“MeeGo 软件平台旨在针对多个设备细分市场的 OEM 加速面市时间和降低复杂性，”Intel Corporation 软件与服务集团副总裁兼系统软件事业部总经理 Doug Fisher 说，“借助 DeviceVM 的 Splashtop MeeGo Remix 等创新产品现已可用于基于 Intel® Atom™ 处理器的设备，消费者可以期待快速访问自己最喜欢的在线活动。”
DeviceVM 将在 Computex 2010 上展示在各种设备上运行的 Splashtop MeeGoRemix。SplashtopMeeGo Remix 现在也可供 PC OEM 合作伙伴进行评估。具有 Splashtop MeeGo Remix 的新产品有望在 2010 年第四季度上市。
关于 Splashtop
Splashtop是屡获殊荣的即时在线平台，改善了个人计算体验。 Splashtop使用户在打开电脑后几秒钟就能搜索和浏览网页，访问电子邮件，并与朋友聊天。 Splashtop目前可用于超过3000万台PC，涉及400种型号的上网本、笔记本、主板和台式机，这些产品的领先制造商包括宏基、华硕、戴尔、惠普、联想、LG和索尼。 自2007年10月首次亮相以来，Splashtop获得了众多奖项，包括《PC世界》颁发的著名的 "最具创新力产品 "奖，《大众科学》颁发的 "最佳新产品 "奖，以及《笔记本电脑》杂志颁发的 "2010年最佳CES "奖。 欲了解更多信息，请访问https://www.splashtop.com
关于 DeviceVM
DeviceVM，Inc. 是一家私有软件公司，被道琼斯评选为值得关注的50家公司之一。通过即时启动 Splashtop 产品，DeviceVM 正在改善计算机用户的日常体验。DeviceVM 成立于2006年，总部位于硅谷，在北京、杭州、上海和台北设有办事处。
关于 MeeGo 项目
MeeGo 项目将英特尔 Moblin™ 和诺基亚的 Maemo 项目合并为一个基于 Linux 的开源软件平台，作为下一代计算设备。MeeGo 软件平台旨在面向开发人员的应用程序提供最广阔的设备细分市场，包括上网本和入门级台式机、手持计算和通信设备、车载信息娱乐设备、联网电视、媒体电话等，所有这些设备均使用一组基于 Qt 的统一 API。MeeGo 能为用户提供可跨设备的创新式应用程序体验。MeeGo 项目由 Linux 基金会主办。
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