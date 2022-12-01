DeviceVM起诉Phoenix Technologies侵犯专利权
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加利福尼亚州圣何塞--2010年1月9日-- DeviceVM，一家提供Splashtop™（一种屡获殊荣的即时软件平台）的私营软件公司，今天宣布它已向加利福尼亚北区法院提出了对Phoenix Technologies Ltd.的专利侵权索赔。(凤凰科技有限公司（Nasdaq: PTEC）向美国加州北区地方法院提出了专利侵权索赔。 该专利索赔是基于DeviceVM的判断，即Phoenix的HyperSpace™产品侵犯了DeviceVM拥有的 "在计算机启动过程中直观地调用一个或多个辅助程序的机制 "的专利。 DeviceVM要求，除其他救济外，对Phoenix的侵权行为进行赔偿，并禁止Phoenix制造、使用、提供销售、许可和/或销售Hyperspace™产品。
"DeviceVM的联合创始人兼首席执行官Mark Lee说："我们致力于为我们的客户进行创新，而Splashtop背后有大量的技术和知识产权。 "我们将严格保护我们的知识产权不被他人滥用"。
DeviceVM 的专利诉讼补充了 DeviceVM 上个月针对 Phoenix 提起不公平竞争、虚假广告以及与 Phoenix 的 HyperSpace™ 产品有关的违反《兰纳姆法案》的行为的诉讼，这些诉讼指控 Phoenix 尽管面临越来越多的财务损失、无法吸引客户并发现自己落后于市场竞争，但仍开展时长活动，就 PC 行业 HyperSpace™ 采纳率欠佳误导媒体、计算机制造商和投资者。DeviceVM 的专利权利要求支持其先前的权利要求，并为 DeviceVM 在诉讼中获得针对 Phoenix 的救济提供了单独的其他依据。
关于 Splashtop
Splashtop是屡获殊荣的即时在线平台，改善了个人计算体验。 Splashtop使用户在打开电脑后几秒钟就能搜索和浏览网页，访问电子邮件，并与朋友聊天。 Splashtop目前可用于超过3000万台PC，涉及400种型号的上网本、笔记本、主板和台式机，这些产品的领先制造商包括宏基、华硕、戴尔、惠普、联想、LG和索尼。 自2007年10月首次亮相以来，Splashtop获得了众多奖项，包括《PC世界》颁发的著名的 "最具创新力产品 "奖，《大众科学》颁发的 "最佳新产品 "奖，以及《笔记本电脑》杂志颁发的 "2010年最佳CES "奖。 欲了解更多信息，请访问https://www.splashtop.com
关于 DeviceVM
DeviceVM，Inc. 是一家私有软件公司，被道琼斯评选为值得关注的50家公司之一。通过即时启动 Splashtop 产品，DeviceVM 正在改善计算机用户的日常体验。DeviceVM 成立于2006年，总部位于硅谷，在北京、杭州、上海和台北设有办事处。
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