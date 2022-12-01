DeviceVM通过Phoenix Technologies解决诉讼纠纷
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加州圣何塞。- 2010年5月25日-- 即时操作系统平台产品的领导者DeviceVM, Inc.和核心系统软件的全球领导者Phoenix Technologies Ltd.（纳斯达克股票代码：PTEC）今天宣布，双方已经解决了在美国加州北区地方法院的Phoenix案中的争议。(纳斯达克股票代码：PTEC）今天宣布，双方已经解决了美国加州北区地区法院审理的Phoenix Technologies Ltd.诉DeviceVM, Inc和Benedict Chong案（案件编号：C09-04697）中的纠纷。 和解的条款是保密的，所有的索赔和反索赔都将被驳回，并不影响其效果。
关于 DeviceVM
DeviceVM，Inc. 是一家私有软件公司，被道琼斯评选为值得关注的50家公司之一。通过即时启动 Splashtop 产品，DeviceVM 正在改善计算机用户的日常体验。DeviceVM 成立于2006年，总部位于硅谷，在北京、杭州、上海和台北设有办事处。有关更多信息，请访问网站 www.splashtop.cn
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