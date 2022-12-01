DeviceVM，Inc.正式成为Splashtop Inc.。
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Splashtop 品牌知名度不断提高，瞬时计算领域的全球领航者已更改公司名称
2010年10月22日--加利福尼亚州圣何塞-- Splashtop Inc，即时计算领域的全球领导者，今天正式宣布将公司名称从DeviceVM, Inc.改为DeviceVM, Inc. 随着Splashtop产品线的扩展，包括Splashtop Remote，一个可用于iPad的顶级生产力应用程序，公司已经接受了Splashtop品牌日益增长的知名度和熟悉度，并选择依法将公司名称改为Splashtop Inc。
"在我们的Splashtop系列产品在市场上不断增长的势头的推动下，我们很高兴将我们的公司名称改为Splashtop Inc.，"Splashtop Inc.的首席执行官兼联合创始人Mark Lee说。"我们正在继续提供创新的软件产品，使我们最大的客户和消费者都感到高兴，并相信Splashtop这个名字更好地反映了让我们的软件用户比以往更快地获得所需信息的承诺。"
自2006年作为一家私营软件公司成立以来，该公司已从其在圣何塞的运营基地发展到包括亚洲的开发中心。 该公司于2007年首次推出其获奖的Splashtop平台，其客户群已经扩大到包括主要的PC OEMs，如宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想、LG和索尼。 该公司得到了知名风险资本家的支持，包括Storm Ventures、DFJ Dragon Fund、NEA，最近还在2010年6月获得了SAP AG旗下的SAP Ventures的1000万美元战略投资。
关于 Splashtop Inc.
Splashtop Inc.（前身为DeviceVM, Inc.）是一家私营软件公司，被道琼斯选为最值得关注的50家公司之一。 Splashtop公司总部设在硅��谷，在北京、杭州、上海和台北设有办事处。 凭借其获奖的Splashtop系列产品，该公司正在改善每天的计算体验，为用户提供快速和便利的信息访问。 2007年首次推出的旗舰产品Splashtop是一个屡获殊荣的即时在线平台，允许用户在打开电脑后几秒钟就能上网。 Splashtop Remote允许用户在远离PC的情况下，从他们的iPad或其他移动设备上享受完整的Windows体验。
Splashtop 产品目前已在来自领先制造商的超过 4000 万台 PC 上提供，这些 PC 包括 Acer、ASUS、Dell、HP、联想、LG 和 Sony。自 2007 年 10 月首次亮相以来，Splashtop 赢得了无数奖项，包括《电脑世界》久负盛名的“最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖以及《笔记本电脑杂志》“2010 年 CES 最佳”奖。有关更多信息，请访问 https://www.splashtop.com
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Splashtop公关团队