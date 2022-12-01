DeviceVM与其流行的Splashtop产品兼容MeeGo
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Splashtop 平台使 MeeGo 应用程序开发人员扩大了覆盖范围
2010年9月14日--加利福尼亚州旧金山-- 即时计算领域的全球领导者DeviceVM，今天在旧金山举行的英特尔开发者论坛上预览了其获奖的Splashtop即时计算平台的下一代产品。 旗舰产品Splashtop已经在全球数百万台笔记本和上网本上发货，这些笔记本和上网本来自领先的PC OEM，包括宏基、华硕、戴尔、惠普、联想、LG、索尼和其他公司。 该公司现在计划向所有现有的OEM客户提供符合MeeGo标准的流行伴侣操作系统，同时使Splashtop系统的现有用户能够在2011年上半年利用无缝升级。
通过拥抱 MeeGo 作为 Splashtop 的基础，应用程序开发人员可以将其软件分发给数百万潜在用户，从而使 MeeGo 平台得到更广泛的采用。DeviceVM 还将考虑预捆绑常见的应用程序以及基于 MeeGo 的 Splashtop 发行版。现在，在移动到基于 MeeGo 的平台时，用户将能够下载、安装和运行 Intel AppUp Center 当前提供的数百个应用。
“自 2007 年底启动 Splashtop 以来，我们已经收到来自应用程序开发人员成千上万个发布 SDK 的请求，”DeviceVM 首席执行官及联合创始人 Mark Lee 说，“通过拥抱 MeeGo 并使 Splashtop 完全符合 Linux 基金会制定的规范，我们将有效地开放 Splashtop，以允许开发人员跨各种计算设备向观众提供高价值的应用程序。”
“MeeGo 旨在支持跨多个基于 Intel®Atom™ 平台开发的兼容性和容易性，”Intel Corporation 软件与服务集团副总裁兼系统软件事业部总经理 Doug Fisher 说，“DeviceVM 正在发布创新产品，他们采用 MeeGo 为跨多种设备尺寸的产品打开了新的市场机会，这正是 MeeGo 的意图所在。”
DeviceVM 是积极的 Linux 支持者，并于今年早些时候宣布选择首席执行官及联合创始人 Mark Lee 成为 Linux 基金会董事会成员。在北京的 DeviceVM 首席战略官 Cliff Miller 也被任命为该基金会的中国运营总监。这些任命认可了 DeviceVM 在过去几年对 Splashtop 激增所起的重要作用。
新的基于 Meego 的 Splashtop 产品演示可以在展会期间（截至 9 月 15 日）在 DeviceVM 展台上看到，这是 MeeGo 社区技术展的一部分，位于 Moscone Center West 的 112 号展位。
支持的产品
基于 MeeGo 的 Splashtop 已经可以提供给领先的 PC OEM，这些 OEM 目前正在将 Splashtop 搭载到各种类型的设备上。消费者和商业最终用户将能够在 2011 年上半年升级到新的 Splashtop。
关于 MeeGo 项目
MeeGo 项目将英特尔 Moblin™ 和诺基亚的 Maemo 项目合并为一个基于 Linux 的开源软件平台，作为下一代计算设备。MeeGo 软件平台旨在面向开发人员的应用程序提供最广阔的设备细分市场，包括上网本和入门级台式机、手持计算和通信设备、车载信息娱乐设备、联网电视、媒体电话等，所有这些设备均使用一组基于 Qt 的统一 API。MeeGo 能为用户提供可跨设备的创新式应用程序体验。MeeGo 项目由 Linux 基金会主办。
关于 Splashtop
Splashtop 是一系列产品，可增强计算体验，提供对用户所关心信息的快速便捷访问。Splashtop 旗舰产品于 2007 年首次推出，是屡获殊荣的即时启动平台，允许用户在打开 PC 后几秒钟即可上网、访问电子邮件和与朋友聊天。Splashtop Remote 允许用户不在 Windows PC 旁时，通过 iPad 或其他移动设备享受完��整的 Windows 体验。用户可以查看和控制其家庭或办公室计算机的桌面、观看视频、听音乐、访问所有文件和程序，甚至远程玩游戏。
Splashtop产品目前可用于4000多万台电脑，这些电脑来自领先的制造商，包括宏基、华硕、戴尔、惠普、联想、LG和索尼。 自2007年10月首次亮相以来，Splashtop获得了众多奖项，包括《PC世界》颁发的著名的 "最具创新力产品 "奖，《大众科学》颁发的 "最佳新产品 "奖，以及《笔记本电脑》杂志颁发的 "2010年最佳CES "奖。 欲了解更多信息，请访问https://www.splashtop.com
关于 DeviceVM
DeviceVM, Inc. 是一家私有软件公司，被道琼斯选为值得关注的 50 家公司之一。凭借其屡获殊荣的 Splashtop 系列产品，DeviceVM 正在改善计算机用户的日常体验。DeviceVM 成立于 2006 年，总部位于硅谷，在北京、杭州、上海和台北设有办事处。
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